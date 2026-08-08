Libera almacenamiento en WhatsApp sin tener que eliminar tus conversaciones importantes

WhatsApp te permite eliminar archivos de conversaciones. (Foto: Meta)

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WhatsApp cuenta con una herramienta que permite recuperar espacio del teléfono sin necesidad de borrar conversaciones importantes. A través de la sección Administrar almacenamiento, los usuarios pueden identificar fotos, videos, documentos, audios y otros archivos que ocupan más memoria para eliminarlos de manera selectiva.

La función resulta especialmente útil cuando el celular comienza a mostrar advertencias de almacenamiento insuficiente o WhatsApp funciona más lento de lo habitual. En lugar de eliminar chats completos, es posible concentrarse en los archivos que realmente están consumiendo espacio.

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Cómo saber cuánto espacio ocupa WhatsApp

Antes de comenzar a eliminar contenido, conviene comprobar cuánto almacenamiento utiliza la aplicación y cuáles son las conversaciones que más memoria consumen.

Para hacerlo, hay que abrir WhatsApp, ingresar al menú de Ajustes, seleccionar Almacenamiento y datos y entrar en Administrar almacenamiento. Allí aparece un desglose del espacio ocupado por la aplicación y una lista de los chats que almacenan mayor cantidad de archivos.

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WhatsApp no cuenta con una papelera, pero sí con un administrador de almacenamiento que cumple esa función. (Foto: Meta)

También es posible consultar el contenido de una conversación específica. Para ello, se debe abrir el chat, tocar el nombre del contacto o grupo y acceder a la opción relacionada con la administración del almacenamiento.

Elimina los archivos que más espacio ocupan

Una de las alternativas más efectivas consiste en revisar los archivos grandes almacenados en WhatsApp. La aplicación permite ordenarlos según su tamaño, antigüedad u otros criterios para localizar rápidamente aquellos que ya no son necesarios.

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Desde Administrar almacenamiento, el usuario puede seleccionar un chat o canal, marcar una o varias fotos, videos o documentos y pulsar el ícono del bote de basura para eliminarlos.

WhatsApp también permite detectar contenido que ha sido reenviado muchas veces y localizar archivos duplicados. En estos casos, existe la posibilidad de eliminar todas las copias disponibles para recuperar espacio de manera más rápida.

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Puedes eliminar archivos que ocupan mucho espacio en WhatsApp. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay que tener en cuenta que los archivos eliminados mediante esta herramienta dejan de estar disponibles para el usuario y no podrán descargarse nuevamente desde ese chat. Sin embargo, los demás participantes de la conversación pueden seguir teniendo sus propias copias.

También puedes buscar archivos específicos

Otra opción para encontrar contenido innecesario es utilizar el buscador integrado de WhatsApp. Desde la parte superior de la lista de conversaciones se puede realizar una búsqueda y filtrar los resultados por categorías como Fotos, Videos o Documentos.

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Una vez localizado el archivo, basta con abrirlo, acceder al menú de opciones y seleccionar Eliminar. Si además existe una copia almacenada en la galería del teléfono, también puede eliminarse desde allí para recuperar más espacio.

WhatsApp te permite buscar archivos específicos para luego eliminarlos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Cómo limpiar un chat sin abandonarlo

Los grupos que comparten grandes cantidades de imágenes, videos, documentos o audios pueden convertirse rápidamente en una de las principales fuentes de consumo de almacenamiento.

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WhatsApp permite eliminar este contenido sin salir del grupo. Para hacerlo, hay que abrir la conversación, seleccionar Más y después Vaciar chat, activando la opción para borrar el contenido multimedia.

El usuario puede elegir entre fotos, videos y GIF, documentos, stickers y audios. De esta manera, la conversación puede mantenerse disponible mientras se elimina buena parte de los archivos acumulados.

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Limpia tus chats sin necesidad de eliminar toda la conversación. (Meta)

Haz una copia de seguridad antes de borrar

Aunque la eliminación selectiva permite conservar las conversaciones, es recomendable realizar una copia de seguridad antes de comenzar. Esto resulta especialmente importante cuando existen fotografías, documentos o mensajes que podrían ser necesarios posteriormente.

Si el teléfono llega a quedarse prácticamente sin espacio, WhatsApp puede mostrar advertencias y presentar problemas de funcionamiento. En ese escenario, además de revisar los archivos de la aplicación, puede ser necesario eliminar otras aplicaciones, descargas o contenidos multimedia almacenados en el dispositivo.

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La clave, por tanto, no es borrar conversaciones completas, sino identificar qué archivos ocupan más espacio y eliminar únicamente aquellos que ya no sean necesarios.