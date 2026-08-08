Capturan en Honduras a supuesto cabecilla de red que traficaba migrantes hacia Estados Unidos

El sospechoso fue capturado este viernes en el barrio Laura Lanza de Concordia, Olancho. Agentes de la DPI ejecutaron la orden de captura contra el hombre de 45 años. (Foto: Policía Nacional)

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La Dirección Policial de Investigaciones (DPI), a través de la Unidad Transnacional de Investigación Criminal (UTIC), ejecutó este viernes una orden de captura contra un hombre señalado de participar en una red dedicada al tráfico ilícito de migrantes hacia Estados Unidos.

La captura se realizó en el barrio Laura Lanza, en el municipio de Concordia, departamento de Olancho, informó la Policía.

El detenido, de 45 años, es originario de San Pedro Sula, Cortés, y tenía su residencia en Concordia. Sobre él pesaba una orden de captura emitida el 16 de abril de 2026 por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Choluteca.

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De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el sospechoso es requerido por el delito de tráfico ilegal de personas, en perjuicio de la libertad y seguridad de las personas.

Las investigaciones desarrolladas por la UTIC apuntan a que el detenido formaba parte de una estructura criminal dedicada al tráfico ilícito de migrantes, que habría afectado a unas 50 víctimas documentadas hasta el momento.

Según las pesquisas, la organización operaba mediante un esquema que le permitía obtener importantes cantidades de dinero a cambio de facilitar el traslado irregular de personas con destino a Estados Unidos.

Los cobros establecidos por la estructura criminal oscilaban entre 14 mil y 15 mil dólares por cada persona, de acuerdo con los investigadores.

Las investigaciones de la UTIC establecen que unas 50 víctimas estarían vinculadas al esquema investigado. La estructura criminal presuntamente cobraba entre 14 mil y 15 mil dólares por cada traslado irregular. (Foto: DPI)

Las autoridades señalan que el sospechoso también habría aceptado vehículos y bienes inmuebles como parte o totalidad del pago exigido a los migrantes o sus familiares.

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Posteriormente, esos bienes eran registrados a nombre de terceras personas, una modalidad que, según la investigación, habría sido utilizada para ocultar el origen de los recursos y bienes obtenidos mediante las actividades ilícitas.

Dentro de las líneas de investigación, la Policía identificó que la estructura utilizaba puntos ciegos en las fronteras con el propósito de evadir los controles migratorios.

En ese esquema, el departamento de Olancho habría sido utilizado como una zona de alojamiento y tránsito antes de continuar con el recorrido de los migrantes.

La investigación también contempla la posible participación del detenido en actos de extorsión contra los propios migrantes durante el trayecto, por lo que las autoridades continúan recopilando elementos que permitan determinar el alcance de sus actividades.

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Uno de los casos documentados por los investigadores se remonta a marzo de 2022, cuando el sospechoso presuntamente acordó trasladar de manera irregular a una persona hacia Estados Unidos.

La estructura criminal presuntamente cobraba entre 14 mil y 15 mil dólares por cada traslado irregular. Las autoridades investigan el uso de vehículos y propiedades como parte del pago por los viajes. (Foto: Policía Nacional)

Como parte del pago por el viaje, habría recibido un Honda Civic, modelo 2014, valorado en aproximadamente 290 mil lempiras.

Sin embargo, el intento de ingreso irregular a Estados Unidos no habría tenido éxito. La víctima fue posteriormente deportada, mientras que el ahora detenido se habría negado a realizar un nuevo intento de traslado.

Según las investigaciones, tampoco habría devuelto el vehículo que recibió como pago, ocasionando un perjuicio patrimonial al afectado.

Las autoridades consideran este caso como uno de los elementos que forman parte de la investigación contra la estructura señalada de dedicarse al tráfico de migrantes.

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Tras concretarse la captura, el sospechoso fue puesto de manera inmediata a disposición del juzgado que emitió la orden de captura, donde deberá responder por los cargos que se le imputan.

Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan con el objetivo de determinar la participación de otras personas y establecer la dimensión de la estructura dedicada al tráfico ilegal de migrantes.

Será el sistema de justicia el encargado de determinar la responsabilidad penal del detenido conforme avance el proceso judicial.