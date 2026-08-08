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El posteo del Inter Miami tras la muerte de Jorge Messi: “Nuestro corazón está acompañando a nuestro capitán y a toda la familia”

La entidad norteamericana difundió un breve mensaje durante la tarde del sábado. El club tiene pautado un partido ante Monterrey hoy a las 21 hs por la Leagues Cup

Murió Jorge Messi
Jorge Messi y Celia Cuccittini durante un partido de Inter Miami en noviembre del 2025 (Foto: Chandan Khanna / AFP)
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Inter Miami publicó durante la tarde de este sábado un breve mensaje expresando su apoyo a Lionel Messi, capitán y parte activa de la entidad que milita en la Major League Soccer de Estados Unidos, tras la muerte de su padre Jorge. El futbolista rosarino de 39 años, que iba a ser parte del partido pautado para la noche de este sábado ante Monterrey por la Leagues Cup, viajó de emergencia a Argentina para estar con su familia en el último adiós de su papá.

“Nuestro corazón está acompañando a nuestro capitán, Leo, y a toda la familia Messi”, fue el escueto posteo que realizó el perfil oficial de las Garzas, que le sumó un listón negro a su escudo en sus perfiles virtuales. Hay que tener en cuenta que la actividad digital del Inter Miami había sido nula a lo largo de todo el sábado tras conocerse la noticia de la muerte de Jorge a los 68 años y este posteo se realizó varias horas después de conocerse lo sucedido.

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Sin noticias oficiales sobre postergaciones o suspensiones, Inter Miami debe afrontar hoy desde las 21 la segunda fecha de la Leagues Cup ante Monterrey de México. El club norteamericano no dio información durante todo el día hasta la publicación de este comunicado, pero la cuenta de la institución mexicana continuó con su actividad habitual sin dar señales de algún tipo de cancelación.

El comisionado de la MLS, Don Garber, había difundido un comunicado algunas horas antes. “Nos entristece profundamente enterarnos del fallecimiento de Jorge Messi. Lo recordaremos por su fortaleza serena, su bondad y su inquebrantable devoción a su familia. En nombre de la Major League Soccer, extendemos nuestras más sentidas condolencias a Lionel, a toda la familia Messi y a todos los que amaron a Jorge. Los acompañamos en el sentimiento durante este difícil momento”, firmó en sus redes sociales.

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El posteo del Inter Miami por el fallecimiento de Jorge Messi
El posteo del Inter Miami

Luego de la final del Mundial, Leo Messi había viajado a Argentina pero se tomó apenas una semana de descanso. El sábado 29 de julio ya apareció por el campo de entrenamiento del Inter Miami para iniciar su actividad de preparación para la temporada. En ese contexto, sumó minutos oficiales por primera vez entrando desde el banco en el 2-2 ante Columbus Crew por la MLS y firmó sus primeros tantos en el segundo semestre con las Garzas hace 72 horas en la victoria 4-2 sobre el Atlético San Luis de México en el Nu Stadium, por la primera jornada de la Leagues Cup 2026.

El crack de 39 años desembarcó en Inter Miami a mediados del 2023, meses después de ser campeón del mundo en Qatar. Desde entonces, fue campeón de la Leagues Cup y de la MLS: sumó 92 goles y 51 asistencias a lo largo de las 106 presentaciones que firmó con esta entidad entre todas las competencias para engrosar sus números generales como profesional de 921 tantos y 419 pases de gol en 1166 partidos.

Hay que recordar que Leones FC, el club de la familia Messi que preside el hermano mayor de Leo Matías Horacio –y tiene también a su hermana menor María Sol (vocal suplente) y a su sobrino Tomás Matías (Revisor de Cuentas Suplente) en la directiva–, había decidido cancelar todas sus actividades del fin de semana, incluyendo también el partido del primer equipo contra Muñiz pautado para el lunes por la 23ª fecha de la Primera C.

En este contexto, los otros clubes vinculados a Messi en su carrera también expresaron sus mensajes de condolencias. Newell’s fue el primero en emitir sus condolencias con un sentido posteo: “El Club Atlético Newell’s Old Boys despide con profundo dolor y pesar a Jorge Messi, quien falleció a los 68 años de edad en la ciudad de Rosario. Reconocido hincha leproso, empresario y padre del capitán del seleccionado argentino, Lionel Andrés Messi. Jorge fue el sostén y la persona que apuntaló con visión, rigor y afecto la carrera del mejor jugador de todos los tiempos junto a su esposa, Celia Cuccittini”.

El club rosarino agregó: “Su acompañamiento constante y su liderazgo detrás de escena fueron fundamentales para respaldar cada paso de Lionel, desde sus inicios en Malvinas hasta la gloria máxima del fútbol mundial. Gracias por enseñarle a amar estos colores. La Comisión Directiva, socios, deportistas y toda la familia leprosa abrazan con afecto a Celia, Lionel, Rodrigo, Matías y María Sol y a todos sus seres queridos y allegados en este difícil momento. Hasta siempre, leproso”.

El FC Barcelona, donde Leo se transformó en leyenda, firmó: “El Presidente y la Junta Directiva del FC Barcelona expresan su más sincero pésame por el fallecimiento de Jorge Messi, padre del jugador y leyenda del Barça Lionel Messi, y trasladan en nombre de todo el barcelonismo sus condolencias a la familia Messi. El FC Barcelona agradece el compromiso de Jorge Messi con nuestro Club por confiarle los inicios y los años de máximo esplendor de la carrera futbolística de su hijo Leo. Descanse en paz”. El París Saint Germain de Francia, otra entidad en la que militó la Pulga, escribió: “El Paris Saint-Germain, su Presidente y todo el Club presentan sus más sinceras condolencias a Leo Messi con motivo del fallecimiento de su padre, Jorge Messi. El Club envía todo su apoyo a Leo, a su familia y a sus seres queridos en esta dolorosa prueba. Que en paz descanse”.

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