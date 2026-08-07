Cinco panameños logran regresar de Rusia mientras crecen las investigaciones por reclutamiento para la guerra

Los últimos cuatro panameños asistidos por la Embajada de Panamá en Rusia tienen previsto llegar este viernes a las 7:25 p.m. al Aeropuerto Internacional de Tocumen. AP

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Ya son cinco los panameños que lograron regresar al país tras permanecer bajo asistencia de la Embajada de Panamá en Rusia, en medio de las investigaciones por el reclutamiento de nacionales para participar en la guerra contra Ucrania.

Los últimos cuatro ciudadanos llegarán este viernes al Aeropuerto Internacional de Tocumen, con lo que la Cancillería dará por culminado el proceso de repatriación del grupo que estaba bajo protección de la misión diplomática.

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que Orlando Murillo Murillo, Dionel Villarreta Ovalles, Rennie Blake Gladstone Adolphus y Emmanuel Isaac Robert’s Bryan viajarán en un vuelo de Turkish Airlines, cuya llegada a Panamá está prevista para las 7:25 p.m. de este viernes 7 de agosto.

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Los cuatro se sumarán a Adrián Gabriel González, quien regresó a Panamá el pasado 5 de agosto, después de desvincularse de las fuerzas militares rusas. González fue el primero de los cinco ciudadanos que se encontraban bajo protección y asistencia consular de la Embajada de Panamá en la Federación de Rusia en completar su retorno.

Con el retorno de cuatro ciudadanos este viernes, ya serán cinco los panameños que regresan al país después de recibir protección y asistencia consular en Rusia. EFE

En ese primer caso, la representación diplomática panameña acompañó a González durante todo el proceso necesario para abandonar territorio ruso. Las autoridades de ese país facilitaron los trámites correspondientes y un funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso lo acompañó hasta la puerta de embarque para garantizar su salida.

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La Cancillería destacó la gestión de la embajadora de Panamá en Rusia, Carmen Ávila, y del equipo de la misión diplomática para concretar el regreso de los cinco ciudadanos. El Gobierno indicó que continuará ofreciendo protección y asistencia consular a los panameños en el exterior cuando las circunstancias lo requieran.

El retorno ocurre mientras las autoridades panameñas intentan determinar el verdadero alcance del reclutamiento de nacionales para combatir en la guerra entre Rusia y Ucrania.

El procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez, informó recientemente que 30 panameños han sido identificados hasta ahora por su posible vinculación con alguno de los dos bandos.

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De acuerdo con la información recopilada por las autoridades, 21 ciudadanos habrían sido potencialmente reclutados para incorporarse a las fuerzas rusas, mientras que otros nueve viajaron o intentaron viajar para combatir del lado de Ucrania.

El Ministerio Público ha identificado a 30 panameños relacionados con ambos bandos de la guerra: 21 vinculados con Rusia y nueve con Ucrania. AP

Las cifras han aumentado conforme aparecen nuevos testimonios y familiares denuncian la pérdida de contacto con sus allegados.

La participación de panameños en el conflicto ya ha dejado al menos dos nacionales muertos en combate, ambos originarios de la provincia de Colón.

Los fallecidos fueron identificados como Michael Alexander Navas, de 31 años, quien se había incorporado al ejército ucraniano, y Abimael Becerra Ortiz, de 19 años, quien formaba parte de las fuerzas rusas.

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Navas habría fallecido tras ser alcanzado por un dron mientras intentaba evacuar a varios heridos en el frente de batalla.

Su familia fue informada de su muerte, aunque su cuerpo no había podido ser recuperado debido a las condiciones del conflicto. El panameño había sido reclutado después de firmar un contrato en un hotel de Calidonia.

Las autoridades investigan si panameños en condiciones de vulnerabilidad económica fueron captados mediante ofertas de salarios de hasta USD 3.500 mensuales y elevados bonos. EFE/EPA/OLEG MOVCHANIUK

Becerra Ortiz, por su parte, viajó a Rusia en junio de 2026 con la intención de obtener mayores ingresos para ayudar económicamente a sus padres.

Su familia recibió posteriormente la noticia de su muerte en combate. Antes de fallecer, el joven había advertido a su hermana sobre las dificultades y peligros que enfrentaba en el escenario de guerra.

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El Ministerio Público mantiene actualmente seis investigaciones bajo la coordinación de la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada para esclarecer estos casos.

Las pesquisas buscan determinar cómo operaba el mecanismo de captación, quiénes participaban en el traslado y si existía una estructura organizada que utilizaba falsas oportunidades laborales para llevar panameños hasta el conflicto armado.

Uno de los principales investigados es Mario Alberto Irwonds Brooks, un taxista de 70 años que permanece en detención provisional, imputado por el presunto delito de trata de personas con fines de explotación laboral.

Según la Fiscalía, habría participado en el traslado y acompañamiento de ciudadanos que se preparaban para viajar hacia Rusia.

Mario Alberto Irwonds Brooks permanece en detención provisional mientras avanzan las pesquisas por el presunto delito de trata de personas con fines de explotación laboral. Tomada de la PN

Las investigaciones indican que a algunos interesados se les ofrecían salarios mensuales de entre $3.000 y $3.500, además de bonos que podían alcanzar los $70.000.

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La Fiscalía sostiene que entre los potenciales reclutados había personas en condiciones de vulnerabilidad económica, incluido un vendedor ambulante que obtenía alrededor de $10 diarios y un hombre con una bebé recién nacida.

Brooks ha rechazado las acusaciones y aseguró durante una audiencia que su participación se limitó a prestar un servicio de transporte y que los responsables del reclutamiento se encontraban en Rusia. Sin embargo, una jueza de garantías ordenó mantenerlo detenido mientras avanzan las diligencias para determinar quiénes participaron en la captación y traslado de los panameños.

Con la llegada de los últimos cuatro ciudadanos, Cancillería dará por concluido el retorno de los cinco panameños que permanecían directamente bajo protección de la embajada en Rusia, pero las investigaciones continuarán abiertas.

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Las autoridades buscan establecer cuántos viajaron voluntariamente, quiénes pudieron haber sido engañados y si otras personas participaron en una red que captaba nacionales para llevarlos a la guerra.