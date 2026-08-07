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Nicaragua va por el oro ante Panamá y se juega la primera corona de su historia en el beisbol regional

La novena pinolera aseguró al menos la plata en Santo Domingo y este viernes tendrá la opción de firmar una página inédita para el país, que nunca ha conquistado el título en los Juegos Centroamericanos y del Caribe

La Selección Nacional de Beisbol de Nicaragua jugará la final contra Panamá en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo. (Foto: Comité Olímpico Nicaragüense)
La Selección Nacional de Beisbol de Nicaragua jugará la final contra Panamá en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo. (Foto: Comité Olímpico Nicaragüense)
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La Selección Nacional de Beisbol de Nicaragua se encuentra ante la oportunidad más importante de su historia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. El equipo disputará este viernes a las 3:00pm la final contra Panamá en Santo Domingo, República Dominicana, y buscará conquistar la primera medalla de oro para el país desde su fundación en octubre de 1926. Tras veinticinco ediciones, los nicaragüenses acumulan cuatro platas (1935, 1978, 1998, 2014) y tres bronces (1938, 1950, 2010), pero nunca han alcanzado el título máximo.

El pase a la final se produjo después de un triunfo agónico por 6-5 sobre Cuba, una victoria que garantizó la medalla de plata y puso fin a una racha de quince derrotas consecutivas ante los cubanos en este torneo. El conjunto dirigido por Germán Mesa logró tres victorias y dos derrotas en la Súper Ronda, y ahora buscará coronar el ciclo con el oro frente a Panamá, que accedió a la final tras superar a Puerto Rico por 4-1.

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Nicaragua buscará ante Panamá la primera medalla de oro de su historia en el béisbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. (Foto: Comité Olímpico Nicaragüense)
Nicaragua buscará ante Panamá la primera medalla de oro de su historia en el béisbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. (Foto: Comité Olímpico Nicaragüense)

El equipo nunca había alcanzado la final por el oro, pese a su larga trayectoria y varias oportunidades previas. De acuerdo con Diario La Prensa, la posibilidad de concluir este ciclo con el mayor galardón regional se considera una hazaña deportiva y un motivo de orgullo nacional.

Detalles del triunfo ante Cuba y sus implicancias

El encuentro decisivo ante Cuba se desarrolló en el Estadio Juan Marichal. El rival tomó ventaja desde el inicio con un jonrón solitario de Yoel Yanqui en la primera entrada, pero Nicaragua respondió con un racimo de seis carreras en el segundo episodio, destacando un doble de Luis Montealto, pelotazos a Emanuel Trujillo y Ronald Rivera, y un sencillo de Saúl Orozco. Las remolcadas de Benjamín Alegría y Omar Mendoza ampliaron la diferencia, sumadas a un doble de Elián Rayo y un sencillo de Cheslor Cuthbert, que dejaron el marcador 6-1.

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El triunfo de Nicaragua por 6-5 sobre Cuba aseguró la medalla de plata y cortó una racha de quince derrotas consecutivas ante los cubanos en este torneo. (Foto: Comité Olímpico Nicaragüense)
El triunfo de Nicaragua por 6-5 sobre Cuba aseguró la medalla de plata y cortó una racha de quince derrotas consecutivas ante los cubanos en este torneo. (Foto: Comité Olímpico Nicaragüense)

Cuba recortó distancias con un doble de Yanqui y un cuadrangular de Luis Mateo, acercándose a 6-5. En la última entrada, Yasiel González conectó un batazo profundo al jardín izquierdo que pudo revertir el resultado, pero una atrapada de Montealto selló la victoria nicaragüense y desató la celebración en la delegación.

La consecuencia para Cuba es evidente. Por primera vez desde 1946, la selección no estará en la final por el oro, salvo en los años en los que no participó (1959, 2002, 2010). Según Diario La Prensa, este desenlace interrumpe una prolongada tradición de finales y refleja la crisis deportiva que atraviesa el béisbol cubano, donde la disciplina es central.

Declaraciones de Sandor Guido, manager de la Selección Nacional de Béisbol de Nicaragua tras el triunfo ante Cuba en Santo Domingo 2026. (Vídeo: Comité Olímpico Nicaragüense)

Puerto Rico y Cuba disputarán el bronce, mientras que Colombia y República Dominicana quedaron eliminados, pese a que el país anfitrión mantiene una tradición de exportar talento a las Grandes Ligas.

El avance de Nicaragua, bajo la dirección de Germán Mesa, modifica el panorama regional y ofrece a la afición pinolera la oportunidad de cerrar el ciclo con el mayor logro de su historia en el béisbol centroamericano. El desenlace ante Panamá definirá si esta generación logra dejar su marca en la cima y transformar el relato de este deporte en el país.

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