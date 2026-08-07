Los drones de largo alcance ucranianos llegaron a los Urales para bombardear otro almacén de Wildberries en Rusia

Drones ucranianos atacaron los Urales en Rusia

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Drones ucranianos de largo alcance alcanzaron el viernes un almacén en los montes Urales propiedad del mayor minorista en línea de Rusia, a más de 2.000 kilómetros (1.200 millas) de la frontera entre ambos países, según autoridades locales y la empresa.

Ucrania ha atacado con regularidad objetivos en los lejanos Urales este año e incluso ha golpeado una refinería en la Siberia occidental, a casi 2.500 kilómetros (1.550 millas) de la frontera. Los ataques son ejemplos de cómo Kiev ha utilizado la innovación en drones como una parte clave de su respuesta a la invasión por parte de un enemigo mucho más poderoso, hace más de cuatro años.

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Sus éxitos han despertado interés internacional y acuerdos de cooperación en materia de aviones no tripulados con nueve países, y se negocian más pactos con otros 15, según funcionarios de Kiev.

Ucrania lanza un nuevo ataque sobre instalaciones del gigante ruso Wildberries

Wildberries indicó que su almacén en Ekaterinburgo, la cuarta ciudad más grande de Rusia, se incendió a causa del ataque. La mayor parte de la mercancía no resultó dañada, a diferencia de lo ocurrido en algunos de los más de una docena de almacenes de la empresa golpeados por Ucrania en las últimas semanas, que se han quemado por completo, apuntó.

El gobernador regional, Denis Pasler, dijo que tres drones impactaron el techo del almacén. Artyom Zhoga, representante del Kremlin en la región, indicó que 800 personas fueron evacuadas del almacén y que no se reportaron heridos.

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Con estas acciones, Kiev intenta inquietar a la población rusa y al Kremlin.

Ucrania sigue adelante con planes para nuevas armas

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, está presionando para que su país mantenga el ritmo del desarrollo tecnológico, especialmente en sistemas de defensa antiaérea para ayudar a frenar los misiles balísticos rusos , que aprovechan la escasez de interceptores Patriot de fabricación estadounidense en Ucrania y castigan zonas civiles.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky POLITICA Europa Press/Contacto/PRESIDENT OF UKRAINE

En un mensaje el jueves, Zelensky manifestó que ya está en marcha un programa conjunto europeo de desarrollo antibalístico, con 10 países involucrados en la creación de un escudo antibalístico. Europa está preocupada por las ambiciones de Moscú en el continente más allá de Ucrania.

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“Ucrania es capaz de producir su propio misil (antibalístico) y su lanzador, mientras que nuestros socios aportarán los componentes necesarios y los elementos críticos —radares, sensores y todo lo demás que se necesita”, dijo el mandatario en redes sociales. ”Un programa antibalístico propio —uno que sea verdaderamente a gran escala— beneficiará enormemente a todos en Europa”.

Al mismo tiempo, Ucrania trabaja en la fabricación de sus propios misiles balísticos para usarlos contra Rusia. “Las pruebas han mostrado un gran potencial. Tenemos que convertir esto en un arma real”, añadió Zelensky.

Los defensores, bajo presión en el este de Ucrania

Un cráter cerca de los restos del almacén de Wildberries, que se incendió tras un reciente ataque con drones ucranianos en el marco del conflicto ruso-ucraniano, en la ciudad de Elektrostal, región de Moscú, Rusia. REUTERS/Stringer/

Las defensas ucranianas de primera línea en las regiones orientales, por su parte, continúan sometidas a una gran presión a medida que el ejército ruso —más numeroso— busca crear una brecha tras meses de avances mínimos que, según analistas occidentales y funcionarios, han tenido un alto costo para Moscú en cuanto a bajas de tropas.

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Ucrania ha evacuado a los niños de Kramatorsk, una de las cuatro ciudades de la provincia de Donetsk, en el este del país, que conforman el llamado Cinturón Fortaleza de Ucrania. La línea de cuatro ciudades grandes y fuertemente defendidas, de unos 50 kilómetros (30 millas) de largo, ha sido clave para impedir que el Kremlin logre su objetivo de apoderarse del corazón industrial de la nación.

Ucrania ataca una fábrica de misiles balísticos e intercontinentales en los Urales rusos

El jefe de la administración militar regional de Donetsk, Vadym Filashkin, dijo el viernes que más de 800 personas, incluidos 91 menores, fueron evacuadas durante las 24 horas previas.

Ucrania ha estado desplegando drones de ataque de alcance medio para interrumpir las líneas de suministro rusas y frenar su avance.

Zelensky dijo que el recién nombrado comandante en jefe de las fuerzas armadas ucranianas, el mayor general Mykhailo Drapatyi, lo informó el viernes sobre la situación militar en Donetsk.

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En una publicación en redes sociales, apuntó que llegaron a “un entendimiento sobre cómo fortalecer” las defensas de Ucrania allí, pero no dio detalles.

Rusia y Ucrania mantienen ataques nocturnos con drones

El Ministerio de Defensa de Moscú informó que sus defensas antiaéreas derribaron 203 drones ucranianos desde la noche del jueves hasta la madrugada del viernes.

Mientras, Rusia atacó Ucrania con 147 aviones no tripulados de largo alcance, según la fuerza aérea del país.

En Sumy, una región del norte de Ucrania, las autoridades reportaron que un dron ruso impactó el viernes por la mañana un concurrido mercado y causó 10 heridos.

De acuerdo con el jefe de la administración regional, Oleh Hryhorov, Rusia también lanzó bombas planeadoras y drones de varios tipos contra la capital regional.

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El ataque tuvo como objetivo edificios residenciales, transporte e infraestructura, e hirió a dos personas, agregó.

(Con información de AP)