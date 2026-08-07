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Honduras: Forense revela que Keyla Martínez fue sometida antes de morir por asfixia mecánica

Durante la repetición del juicio contra el expolicía Jarol Perdomo, un perito explicó que la autopsia encontró lesiones compatibles con la obstrucción de las vías respiratorias y daños provocados por la falta de oxígeno.

CSJ en Honduras ordena repetir juicio por muerte de joven Keyla Martínez en posta policial
Un médico forense declaró que la autopsia determinó que Keyla Martínez murió por asfixia mecánica. (Foto: Archivo)
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este jueves con la declaración de un médico forense, quien aseguró ante el tribunal que los hallazgos de la autopsia determinaron que la joven murió por asfixia mecánica, luego de presentar lesiones compatibles con la obstrucción de las vías respiratorias.

El testimonio fue rendido durante el proceso judicial que enfrenta el expolicía Jarol Perdomo, acusado por la muerte de la universitaria ocurrida en febrero de 2021, dentro de una celda policial en el municipio de La Esperanza, departamento de Intibucá.

Durante su comparecencia, el especialista explicó que el equipo de Medicina Forense realizó una evaluación integral del cuerpo de la víctima, la cual incluyó el análisis de órganos internos y la documentación fotográfica de todas las lesiones encontradas durante la autopsia.

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Según el perito, los estudios practicados permitieron identificar lesiones en órganos como los pulmones, cerebro, riñones, además de otras alteraciones compatibles con un cuadro de privación de oxígeno, elementos que respaldan la conclusión de que la causa de muerte fue una asfixia mecánica.

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El perito explicó que la víctima presentaba lesiones compatibles con la obstrucción de las vías respiratorias. (Foto: Orlando SIERRA / AFP)

Disecamos lo que era también órganos como pulmones, corazón, hígado, riñones y todo esto lo que hicimos fue fijar en fotografía cada uno de los órganos, pero también fijamos lo que era cada una de las lesiones tomando fotografía para tener el sustento de que lo que habíamos encontrado durante la autopsia eran algunas lesiones que estaban compatibles con una asfixia mecánica”, declaró el médico forense durante la audiencia.

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El especialista explicó que los hallazgos fueron posteriormente analizados por el laboratorio de histopatología, cuyos resultados revelaron lesiones en los músculos del cuello, además de edema pulmonar, edema cerebral y signos de hipoxia, condiciones asociadas con la falta de oxígeno en el organismo.

De acuerdo con el perito, estos resultados científicos permitieron establecer que la muerte de Keyla Martínez ocurrió como consecuencia de una interrupción en el suministro de oxígeno, lo que provocó daños progresivos en distintos órganos vitales.

El juicio contra el expolicía Jarol Perdomo continúa con la evacuación de pruebas y testimonios periciales. (Foto: Archivo)
El juicio contra el expolicía Jarol Perdomo continúa con la evacuación de pruebas y testimonios periciales. (Foto: Archivo)

“Al no tener oxígeno entonces produce un daño o unas lesiones a nivel cerebral y la persona fallece porque hay una falla a nivel cerebral, pero también hay un daño a nivel de otros órganos como, por ejemplo, pulmón o un edema y hemorragia pulmonar”, explicó durante su declaración.

El testimonio del médico forense forma parte de las pruebas que el Ministerio Público presenta durante la repetición del juicio, ordenada luego de que el proceso anterior fuera anulado, dando paso a un nuevo debate oral y público.

La muerte de Keyla Martínez se convirtió en uno de los casos más emblemáticos de los últimos años en Honduras debido a que la joven falleció mientras permanecía bajo custodia policial, situación que provocó protestas y exigencias de justicia por parte de organizaciones de derechos humanos, colectivos de mujeres y distintos sectores de la sociedad.

En los días previos a la reanudación del juicio, la madre de la víctima, Norma Rodríguez, reiteró su llamado para que el proceso se desarrolle con transparencia y que todas las pruebas sean valoradas por el tribunal.

Keyla Martínez, joven enfermera asesinada bajo custodia del Estado
Los análisis de histopatología revelaron lesiones en los músculos del cuello, edema pulmonar e hipoxia. (Foto: Archivo)

Rodríguez manifestó su confianza en que la repetición del juicio permita esclarecer completamente lo ocurrido con su hija y determinar las responsabilidades correspondientes.

Asimismo, exhortó a las autoridades judiciales a no desestimar las pruebas documentales, periciales y testimoniales que han sido presentadas por las partes durante el desarrollo del proceso.

La madre de la joven también expresó que espera que las evidencias científicas expuestas durante las audiencias sean analizadas de forma objetiva y conforme a derecho, con el propósito de garantizar una resolución basada en los hechos acreditados dentro del expediente.

El juicio contra Jarol Perdomo continúa con la evacuación de pruebas y la comparecencia de nuevos testigos y peritos que deberán aportar elementos para que el tribunal determine si existe responsabilidad penal en la muerte de Keyla Martínez.

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HondurasCaso Keyla Martinezhomicidiocustodia policialasfixia mecanicaexamenes forenses

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