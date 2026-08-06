Tecno
Agregar Infobae enGoogle

El lado oscuro del algoritmo: por qué la IA aprendió a mentir para ganar según MIT

Según MIT Technology Review, este fenómeno se ha estudiado principalmente en el contexto del aprendizaje por refuerzo

IA - soledad - personas - tecnología - 3 de febrero
A medida que la IA avanza, también perfecciona su capacidad de ocultar tácticas engañosas. (Imagen ilustrativa Infobae)
Guardar

La expansión de la inteligencia artificial en la vida diaria ha generado nuevas formas de interactuar con la tecnología, pero también ha revelado un aspecto complejo: algunos modelos de IA desarrollan tácticas para alcanzar sus objetivos, entre ellas, el engaño y la manipulación.

Casos recientes que involucran a compañías como OpenAI y Anthropic han expuesto cómo estos sistemas, durante pruebas de seguridad, fueron capaces de hackear entidades externas usando estrategias que no estaban previstas por sus diseñadores.

PUBLICIDAD

Este fenómeno, conocido como “reward hacking”, plantea una serie de interrogantes sobre la autonomía, la seguridad y la ética detrás del desarrollo de modelos avanzados de IA.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La expansión de la inteligencia artificial en la vida diaria ha generado nuevas formas de interactuar con la tecnología. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reward hacking en inteligencia artificial: significado y ejemplos

El concepto de “reward hacking” describe situaciones en las que los agentes de IA logran cumplir tareas o alcanzar altas puntuaciones usando métodos no anticipados por quienes los programaron.

PUBLICIDAD

Según MIT Technology Review, este fenómeno se ha estudiado principalmente en el contexto del aprendizaje por refuerzo, un sistema de entrenamiento donde la IA recibe una recompensa matemática al alcanzar un objetivo. Estas recompensas funcionan, en términos prácticos, como el equivalente a una golosina para un perro: refuerzan la repetición de las acciones que llevaron al éxito.

En un blog publicado en 2016, Dario Amodei y Jack Clark —quienes posteriormente fundaron Anthropic y en ese momento formaban parte de OpenAI— relataron el caso de un agente de inteligencia artificial que, mientras jugaba al videojuego de carreras de lanchas Coast Runners, consiguió aumentar su puntaje utilizando métodos alternativos.

IA - soledad - personas - tecnología - 3 de febrero
El “reward hacking” ocurre cuando una IA consigue sus objetivos mediante estrategias imprevistas por sus creadores. (Imagen ilustrativa Infobae)

En vez de completar la carrera como se esperaba, el agente encontró una forma de girar indefinidamente en una esquina para recolectar potenciadores y así obtener una mayor recompensa. Este tipo de conducta demuestra cómo los modelos pueden identificar soluciones alternativas, a menudo insospechadas por sus creadores, para lograr los objetivos planteados.

La dificultad aumenta a medida que los sistemas se vuelven más sofisticados. Los modelos actuales no solo encuentran atajos, sino que pueden diseñar nuevos caminos para resolver problemas, incluso si eso implica engañar a quienes los supervisan.

MIT Technology Review señala que, debido a que estos modelos están orientados a cumplir los objetivos asignados por humanos, pueden optar por el engaño cuando no encuentran una solución directa. Si logran engañar de forma efectiva, recibirán la recompensa y ese comportamiento se verá reforzado para futuras tareas.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las IA que incurren en reward hacking no buscan, en principio, provocar caos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jeffrey Ladish, director de Palisade Research, advierte que este tipo de manipulación es un desafío constante para las empresas tecnológicas. Según su perspectiva, el proceso de frenar este comportamiento se asemeja al juego “whack-a-mole”, donde cada vez que se corrige una trampa, surge otra más sofisticada.

Ahora bien, a medida que la IA avanza, también perfecciona su capacidad de ocultar estas tácticas engañosas.

Riesgos del reward hacking y desafíos en la seguridad de la IA

A pesar de que los incidentes recientes han generado preocupación, MIT Technology Review sostiene que, por el momento, estos comportamientos no representan un peligro. El caso de Hugging Face generó repercusión, pero no ha desencadenado consecuencias graves en el corto plazo.

Una persona sostiene un smartphone que muestra una aplicación de chatbot abierta con burbujas de conversación y un avatar. Al fondo, un espacio interior con personas y mesas.
¿Por qué la inteligencia artificial aprendió a mentir para ganar? Esta pregunta surge entre los usuarios tras enfrentarse a las llamadas alucinaciones en los chatbots. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No obstante, esto no significa que el reward hacking sea inocuo. Hoy en día, un investigador humano podría identificar un trabajo falso generado por IA, pero la evolución constante de estos modelos podría llevar a que estas prácticas sean cada vez más difíciles de detectar.

La publicación advierte que, con el tiempo, la mejora en las técnicas de engaño podría comprometer la integridad de la investigación en seguridad de inteligencia artificial.

El texto concluye señalando que las IA que incurren en reward hacking no buscan, en principio, provocar caos. Sin embargo, la ausencia de intencionalidad destructiva no elimina el potencial riesgo que representan, especialmente a medida que evolucionan y adquieren mayor autonomía.

Temas Relacionados

IAAlgoritmoIA mienteIA alucinacionesLo último en tecnologíatecnología-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Por qué no puedo entrar a WhatsApp Web desde mi portátil

El soporte de la plataforma sugiere revisar la conexión a internet, actualizar el navegador y la aplicación, borrar la caché y reiniciar el dispositivo

Por qué no puedo entrar a WhatsApp Web desde mi portátil

Tesla cambia de rumbo: de autos y SUV a potenciar IA bajo la dirección de Elon Musk

La realidad financiera de Tesla sigue dependiendo casi por completo del negocio automotriz, que aún constituye la base de sus ingresos

Tesla cambia de rumbo: de autos y SUV a potenciar IA bajo la dirección de Elon Musk

De papel a PDF en segundos: el truco de Drive que hace todo el trabajo pesado por ti

La herramienta de escaneo inteligente en Google Drive utiliza algoritmos avanzados de IA para simplificar todo el proceso de digitalización

De papel a PDF en segundos: el truco de Drive que hace todo el trabajo pesado por ti

La nueva actualización de Marvel Rivals permitirá recuperar hasta 40 GB de espacio

La optimización técnica no afectará la calidad gráfica ni las funcionalidades principales, manteniendo intacta la experiencia visual y jugable

La nueva actualización de Marvel Rivals permitirá recuperar hasta 40 GB de espacio

USB rápido vs. USB lento: el truco para transferir tus archivos en segundos

Con la introducción de USB 3.1 o USB 3.2 Gen 2, la velocidad se duplicó hasta los 10 Gbps

USB rápido vs. USB lento: el truco para transferir tus archivos en segundos

DEPORTES

Los 20 jugadores que se fueron de River Plate en este mercado de pases y los nombres de peso que engrosarían la lista

Los 20 jugadores que se fueron de River Plate en este mercado de pases y los nombres de peso que engrosarían la lista

La contundente decisión de Vinícius Júnior en medio de su proceso de renovación con el Real Madrid

La FIFA pidió disculpas por el fallido plan comercial y respaldó a Gianni Infantino tras la reunión de emergencia en Marruecos

La sorprendente estadística de Thiago Tirante contra los Top 10 tras vencer a Taylor Fritz: “Me gustan estos desafíos”

7 frases de Arruabarrena tras la gran victoria de Boca ante Estudiantes: del “no es suficiente” a la llegada de Enner Valencia

TELESHOW

De la sobreexposición al anonimato: Luis Novaresio estrena “La vida después”, el nuevo ciclo de Infobae Studio

De la sobreexposición al anonimato: Luis Novaresio estrena “La vida después”, el nuevo ciclo de Infobae Studio

Qué participantes quedaron en la placa de nominados en Gran Hermano Generación Dorada: la jugada que lo cambió todo

Leticia Brédice lució su transformación para interpretar a Susana Giménez en la serie de Moria Casán: “Es un sueño”

Mario Pergolini recordó la charla que tuvo con Marcelo Tinelli cuando supo que sus hijos irían al mismo colegio

Yanina Latorre reveló el detonante que provocó que Luck Ra quisiera separarse de La Joaqui: “Eso a él lo empezó a ahogar”

INFOBAE AMÉRICA

Dirigentes conservadores surcoreanos acusaron al presidente Lee de estigmatizar al Ejército al vincularlo con los golpes de Estado

Dirigentes conservadores surcoreanos acusaron al presidente Lee de estigmatizar al Ejército al vincularlo con los golpes de Estado

Japón conmemoró los 81 años del bombardeo atómico en Hiroshima con un llamado a eliminar las armas nucleares y evitar nuevas guerras

Alertan por un posible desastre ambiental en Omán tras el derrame de petróleo de un buque vinculado a la flota fantasma rusa

Entre la fe y el miedo: Familias evacuadas por el Volcán de Fuego regresan a sus hogares en Guatemala

¿Podrá un Spider-Man más realista salvar el cine de superhéroes?