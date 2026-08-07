San Cayetano: García Cuerva apuntó contra los dirigentes “que hablan de los pobres y se dan la buena vida”

Así fue un fragmento de la homilía del arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva. Crédito: Poliedro

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En el marco de la homilía por la fiesta de San Cayetano, monseñor Jorge Ignacio García Cuerva aseguró este viernes que el pueblo está “cansado de promesas incumplidas y dirigentes que hablan de los pobres, pero no están cerca de sus necesidades y se dan la buena vida”, y advirtió que “la libertad económica no puede ser absoluta”, al citar al papa León XIV, en un mensaje indirecto al gobierno de Javier Milei.

Durante la misa que brindó en el santuario en el barrio de Liniers, el arzobispo de Buenos Aires introdujo: “San Cayetano, aquí está tu pueblo, un pueblo esperanzado que, a pesar de las dificultades no pierde la fe sigue acercándose a pedir pan, paz y trabajo”.

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Durante la celebración, García Cuerva denunció que “la solución concreta a los problemas económicos y sociales la tiene una clase dirigente que a veces parece mirar para otro lado y poner toda su energía en descalificaciones y debates estériles”.

En ese marco, recordó que el pueblo sufre el aumento de tarifas, alquileres y alimentos, y lamentó el silencio ante la precariedad salarial y la pobreza. “Mudos cuando no reclamamos pacíficamente que el sueldo no alcanza, y no decimos nada ante hermanos que revuelven la basura para comer”, expresó.

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“La ayuda más importante para una persona pobre es promoverla a tener un buen trabajo, para que pueda ganarse una vida más acorde a su dignidad”, pronunció García Cuerva en su homilía

En otro pasaje dirigido directamente a los responsables políticos, García Cuerva pidió no resignarse ni naturalizar la desigualdad: “El bienestar económico nunca va a llegar al ciudadano común si no hay empatía ni compromiso con los más necesitados”. Y solicitó a San Cayetano que ayude al pueblo a “trabajar por una Patria de hermanos donde nadie sea descartable”.

Con una cita sobre la exhortación apostólica Dilexit te de León XIV, el arzobispo sostuvo que “la ayuda más importante para una persona pobre es promoverla a tener un buen trabajo”, mientras advirtió sobre los créditos que endeudan y la naturalización de la precariedad: “No queremos resignarnos a que el trabajo sea una mercancía ni a que haya que tener dos o más empleos para llegar a fin de mes”.

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En ese escenario, la liturgia reivindicó el pacto de confianza entre San Cayetano y su pueblo: “Somos tuyos y tú eres nuestro. Ayudanos a no dar la espalda ante el dolor de los que sufren”. El mensaje insistió en que la solución no pasa solo por lamentar la pobreza, sino por “ofrecer lo poco que tenemos”, en un gesto de solidaridad capaz de multiplicarse y de invitar a todos a la “mesa grande de la Argentina”.

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Críticas a la libertad económica

En otro de los tramos del mensaje, volvió a retomar el pensamiento de León XIV y de la Doctrina Social de la Iglesia, que establece límites a la economía de mercado. Sin mencionarlo, fue una crítica velada a la forma de pensar del gobierno de Javier Milei. “La libertad económica no puede ser absoluta y debe medirse siempre en función del bien común y de la dignidad de cada persona”, expresó.

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“Jesús sabe que siete panes y unos pocos pescados son muy poco para tanta gente, pero apuesta por la solidaridad y el compartir, porque lo poco que se pone en común se multiplica, como, por ejemplo, cuando cada noche muchas parroquias y otras organizaciones comparten un plato de comida caliente con quienes están en la calle”, afirmó.

“En este tiempo, ante el sufrimiento, la soledad, la pobreza y las dificultades de tanta gente, ¿qué podemos hacer nosotros? Lamentarnos no resuelve nada, pero podemos ofrecer lo poco que tenemos, podemos ofrecer lo que somos”, sostuvo. “¿Quién de nosotros no tiene sus “siete panes y algunos pescados”? ¡Todos los tenemos! -siguió- Si estamos dispuestos a ponerlos en las manos del Señor, bastarían para que en el país haya un poco más de amor, de paz, de justicia, de alegría".

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Y agregó: “Dios es capaz de multiplicar nuestros pequeños gestos de solidaridad. Que celebrar hoy a San Cayetano nos anime en el deseo de compartir lo que somos y tenemos, para que realmente todos se sientan invitados a la mesa grande de la Argentina”.

Inspirado en León XIV, el arzobispo convocó a que se “multiplique la justicia social”, que es “una forma concreta de seguimiento de Jesús y de fidelidad a su Evangelio”. “Por intercesión de nuestro santo patrono, que en nuestro país se multiplique el diálogo, se multiplique la búsqueda de consensos, se multipliquen las oportunidades laborales para los jóvenes, se multiplique el bien común”, exhortó.

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Durante la homilía, García Cuerva también se refirió la confirmación de la llegada del papa León XIV a la Argentina en noviembre, y anticipó que la visita será una oportunidad para reforzar el mensaje sobre el trabajo y la dignidad humana.

Con una cita del Sumo Pontífice, quien parafrasea además al Papa Francisco, recordó: “Trabajando, nosotros nos hacemos más personas, florece nuestra humanidad, los jóvenes se vuelven adultos”. Y continuó: “Estas palabras nos recuerdan que en el centro de cualquier dinámica laboral no deben situarse ni el capital, ni las leyes del mercado, ni el lucro, sino la persona, la familia y su bien, respecto a los cuales todo lo demás es funcional”.

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“Esta centralidad, constantemente afirmada por la Doctrina Social de la Iglesia, debe tenerse muy presente en toda programación y planificación empresarial, para que los trabajadores y las trabajadoras sean reconocidos en su dignidad y reciban respuestas concretas a sus necesidades reales”, citó García Cuerva.

Y concluyó: “Que San Cayetano, interceda para que estas palabras del Santo Padre se hagan realidad en nuestra Argentina”.