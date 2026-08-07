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Por qué se disparó la inflación en CABA y qué anticipa para el dato del Indec según los analistas

El índice de precios de la Ciudad de Buenos Aires volvió a quedar por encima de las expectativas y abrió interrogantes sobre el índice nacional

Turismo en CABA 2022
El receso invernal impulsó aumentos relevantes en los rubros vinculados al turismo en CABA
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La inflación de julio en la Ciudad de Buenos Aires se disparó al ubicarse en 2,9%, un registro considerablemente superior a las estimaciones que manejan los analistas para el índice nacional que difundirá el Indec el próximo 13 de agosto, el cual se proyecta en torno al 2%. La diferencia entre ambos indicadores responde principalmente a cuestiones metodológicas y al fuerte impacto que tuvo el turismo durante las vacaciones de invierno.

Según un análisis de PxQ Consultora, el receso invernal impulsó aumentos relevantes en los rubros vinculados al turismo, que tienen una mayor incidencia en la canasta utilizada para medir la inflación porteña que en la del Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional.

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Entre los mayores incrementos registrados durante julio se destacaron los servicios de alojamiento, con un alza del 29,1%; los paquetes turísticos, que aumentaron 26%; y los pasajes aéreos, con una suba del 21,7%. A esto se sumó el incremento del 1,8% en los alquileres de vivienda, otro componente que tiene un peso relativamente mayor en el índice de la Ciudad.

Turismo en CABA 2022
Entre los mayores incrementos registrados durante julio se destacaron los servicios de alojamiento

De acuerdo con la consultora, si se descuenta el efecto de estos componentes turísticos y de alquileres, el índice nacional sería aproximadamente 0,9 puntos porcentuales inferior al de CABA. En otras palabras, la inflación a nivel país volvería a ubicarse cerca del 2%, una cifra consistente con las expectativas del mercado.

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Cabe destacar que, de acuerdo con las estimaciones del Observatorio del Ente de Turismo de la Ciudad, durante las cuatro semanas del receso invernal llegaron más de 594.000 turistas, que dejaron un impacto económico superior a los $275.000 millones. Además, la ocupación hotelera alcanzó picos del 77% durante la tercera semana de unas vacaciones que promediaron el 70% en todas las categorías.

A nivel nacional, según la Cámara Argentina de Turismo (CAT), hubo mayor movimiento turístico que en las vacaciones de invierno del 2025, con un claro impacto del turismo receptivo y diversos destinos que superaron la ocupación promedio del año anterior.

El resultado final del IPC que publicará el Indec dependerá de la evolución del resto de los rubros y, especialmente, del comportamiento de los alimentos y bebidas no alcohólicas, la división con mayor peso dentro de la canasta, cercana al 30%.

El informe de PxQ plantea distintos escenarios. Si los alimentos aumentaron alrededor de 1,3% durante julio, la inflación nacional podría ubicarse entre 1,8% y 2,1%. En cambio, si esa división registró una variación cercana al 1,6%, el IPC nacional podría acercarse al 2,3%.

Si los alimentos aumentaron alrededor de 1,3% durante julio, la inflación nacional podría ubicarse entre 1,8% y 2,1%. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni
Si los alimentos aumentaron alrededor de 1,3% durante julio, la inflación nacional podría ubicarse entre 1,8% y 2,1%. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

Los participantes del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), elaborado por el BCRA, previeron un leve descenso del ritmo inflacionario de cara a los meses siguientes: 1,8% en agosto; 1,8% en septiembre; 1,7% en octubre; 1,6% en noviembre. Para diciembre, anticiparon una tenue suba a 1,8%, seguida de una nueva reducción a 1,7% en enero de 2027. El reporte mostró una variación de 21,8% para los próximos doce meses y 29,8% para todo 2026.

Además del efecto estacional del turismo, el índice de la Ciudad mostró un fuerte aporte de los productos estacionales, que treparon 10,9% en el mes. También incidieron los precios regulados (+3%) y la inflación núcleo (+2,2%).

Por divisiones, Restaurantes y hoteles, Vivienda, Recreación y cultura y Transporte explicaron más del 60% de la variación total del índice. Entre los principales aumentos se ubicaron hoteles, paquetes turísticos, pasajes aéreos, verduras, tarifas eléctricas y alquileres, mientras que la única baja relevante se observó en prendas de vestir y calzado (-1,6%), debido a las liquidaciones de fin de temporada.

El IPCBA acumuló una suba de 19,4% durante los primeros siete meses de 2026 y la variación interanual se ubicó en 33,2%, lo que representó un aumento de 0,6 puntos porcentuales respecto del mes previo.

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