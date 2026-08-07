Es el segmento de autos que más crece: cuáles fueron los 10 SUV más vendidos en julio y cuánto cuestan

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La presentación de la nueva Ford Territory Platinum, la versión de alta gama de equipamiento del SUV más vendido del mercado automotor argentino, es el reflejo del crecimiento de este segmento en la preferencia de los consumidores.

El caso de Ford es también un símbolo del cambio que se dio en los últimos dos años en la composición del ranking de los 10 autos más vendidos. Con siete meses computados de 2026, la pick up Ranger recién pudo superar las ventas de la Ford Territory en julio, y solo por 34 unidades, porque hasta el mes anterior, el SUV había sumado más patentamientos que la camioneta nacional.

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Una mirada rápida por los rankings de los autos más vendidos desde antes de que se produjera la apertura de las importaciones, y de igual registro actualizado a julio de 2026, muestra el cambio profundo que se dio en el mercado y el crecimiento de los SUV en dos años y medio.

En 2023, ese Top 10 de vehículos estaba conformado por cuatro pick ups, Toyota Hilux, Ford Ranger, Volkswagen Amarok y Nissan Frontier, tres autos compactos, Peugeot 208, Fiat Cronos y Toyota Etios, un furgón, Renault Kangoo y solo dos SUV, el Chevrolet Tracker y el Volkswagen Taos.

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Los diez más vendidos en la actualidad, en cambio, tienen tres pick ups -ya no está la Nissan Frontier-, tres autos, reemplazando al Toyota Etios por el Chevrolet Onix, y cuatro SUV, Ford Territory, Volkswagen Tera, Chevrolet Tracker y Peugeot 2008.

Lo que cambió fue la mayor oferta de esta nueva categoría, que hoy alcanza el 45% del total de patentamientos gracias a la aparición de nuevos modelos en dos segmentos, los compactos o B-SUV, y los medianos, técnicamente C-SUV. De hecho, de los cuatro SUV que están en el Top 10, solo el Tracker estaba en 2023, los otros son modelos de nueva generación.

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Los 10 SUV más vendidos de julio

El SUV Ford Territory es el SUV más vendido del mercado y el auto importado con mayor volumen de patentamientos. (Ford Argentina)

1. Ford Territory: 1.564 unidades

Aunque es un modelo del segmento superior entre los de venta masiva, este vehículo que Ford trae importado desde China no solo es el SUV con mayor demanda del mercado sino también el auto importado más vendido, un verdadero hito para el sector, ya que desde 1991, con la entrada en vigencia del Mercosur, el importado con mayores patentamientos siempre fue un vehículo brasileño. Territory es un C-SUV que se vende desde este mes en cuatro versiones, tres nafteras y cuatro híbridas, con un precio de acceso a la gama de $48.861.930 y el más alto en $60.850.000.

El Toyota Yaris Cross se lanzó este año y ya está entre los tres más vendidos mes a mes. Fue el mejor B-SUV en julio.

2. Toyota Yaris Cross: 1.339 unidades

Fue el mejor B-SUV en julio, quedando muy cerca de Territory, lo que hubiera significado para este nuevo producto de Toyota, convertirse en el SUV más vendido del mes, algo que podría ocurrir antes de fin de año. El Yaris Cross se presentó a fines de febrero, lo que limita el volumen acumulado del año por tener dos meses menos que sus rivales, viene importado de Brasil, y se comercializa en tres versiones nafteras y dos híbridas autorecargables. El precio de entrada al portafolio de versiones es de $41.464.000 y llegan hasta los $54.020.000 que es la híbrida de mayor equipamiento.

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Volkswagen Tera, el SUV compacto que acumula más ventas en 2026.

3. Volkswagen Tera: 1.199 unidades

Este modelo B-SUV de Volkswagen es brasileño y salió al mercado un año atrás en Argentina. Fue líder del subsegmento en 5 de los seis meses anteriores, y en el único que perdió, lo hizo contra el Yaris Cross también. Es la propuesta más audaz de Volkswagen en una categoría en la que tiene cinco modelos en todos los segmentos, y la gran apuesta de la marca para 2026, ya que hasta julio era el auto más accesible de la marca, ahora solo superado por el nuevo Polo Robust. El Tera se vende con cuatro versiones que arrancan en $37.865.250 y llegan hasta los $48.159.550.

Chevrolet Tracker es el mejor SUV argentino

4. Chevrolet Tracker: 1.007 unidades

Es el SUV argentino más vendido del mercado, pertenece al segmento B, aunque desde junio tiene un segundo modelo de la propia marca como competidor interno con el nuevo Sonic. El Tracker se fabrica en Argentina y Brasil en diferentes versiones que se complementan en ambos países para conformar la gama completa. Se vende con cuatro versiones, que tienen la de acceso con un precio de $40.540.900 y terminan con la de mayor equipamiento en $50.540.900, exactamente diez millones por encima.

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Peugeot 2008, el otro SUV de fabricación nacional.

5. Peugeot 2008: 900 unidades

Se trata del otro SUV de producción nacional, aunque en este caso con la producción total en la planta bonaerense de Stellantis en Palomar. El 2008 se lanzó en agosto de 2024 y pertenece también al segmento compacto o B-SUV. Se comercializa en tres versiones con un precio de entrada de $49.640.000 que sube hasta los $57.600.000. Las tres versiones tienen el mismo motor de tres cilindros turbo T200 de 1.0 litros y caja de velocidades automática.

Toyota Corolla Cross, es brasileño y se vende en versiones nafteras e híbridas.

6. Toyota Corolla Cross: 852 unidades

Tras tener que interrumpir la producción en octubre por la destrucción de la planta de motores de Brasil, el abastecimiento de unidades de este C-SUV que lideró las ventas en el mercado en 2024 y 2025, recién se pudo normalizar hace tres meses, con lo que la combinación de un mercado con muchos más competidores y una caída de stock de unidades determinaron un reposicionamiento inferior de este modelo en el ranking. Corolla Cross se vende en seis versiones, dos híbridas y cuatro nafteras, con precios que arrancan en $51.918.000 y llegan hasta los $64.083.000.

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El nuevo Volkswagen Taos es ahora importado desde México.

7. Volkswagen Taos: 645 unidades

Dejar de ser un vehículo de producción nacional y convertirse en un modelo importado desde México condiciona las ventas de este C-SUV que supo ganar la categoría dos años atrás en la preferencia de los clientes. Las limitaciones de volumen actuales por la interrupción del acuerdo comercial de Argentina con México obligan a administrar unidades y eso condiciona las ventas de uno de los SUV mejor equipados del mercado gracias a la renovación de la versión 2026. Se comercializa en tres versiones que van desde los $59.248.800 de la versión de acceso hasta los $68.322.000 de la de mayor equipamiento.

El VW Nivus es un SUV especial por su origen como Crossover con carrocería de líneas deportivas poco comunes en la categoría.

8. Volkswagen Nivus: 617 unidades

Es uno de los SUV que se diferencian de la media por su origen de crossover que le da una silueta más similar a las de un auto deportivo que a un SUV puro. Es un modelo del segmento B, se produce en Brasil, y se comercializa en cinco versiones desde la incorporación de una nueva versión de acceso en junio pasado. El Sense, el más barato de la gama, tiene un precio de $34.286.650, pero los siguientes cuatro modelos suben desde los 47 millones hasta llegar a un precio máximo de $55.660.800.

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Jeep Compass se vende en versiones 4x2 y 4x4. Se produce en Brasil.

9. Jeep Compass: 585 unidades

Más allá de la caída de uno de los modelos chinos de mayor demanda, el BYD Atto 2 del que se agotaron las unidades del cupo exento de arancel de importación, ya en julio el Compass había superado las métricas de ventas del vehículo chino con un buen desempeño que mejora la performance de la mayoría de los meses de este año. Este C-SUV que tiene una versión 4x4 como tope de gama, se importa desde Brasil con cuatro versiones, tres con el motor T270 y tracción simple y una con el 2.0 turbo, caja de 9 velocidades y tracción en las cuatro ruedas. Los precios van desde $61.270.000 y suben hasta $78.490.000.

El Baic BJ30 volvió a ser el SUV más vendido del mercado en julio ante la caída del BYD Atto 2 por quedarse sin stock de unidades.

10. Baic BJ30: 492 unidades

En el cierre del Top 10 aparece finalmente el mejor auto de una marca china entre los SUV más vendidos de julio. Se trata del modelo híbrido que entra en el cupo de autos habilitados por el Gobierno para importarse sin arancel extrazona, y que lideró la avanzada de las marcas asiáticas durante los últimos meses de 2025 y comienzos de este año. El Baic BJ30 es un C-SUV que se vende en dos versiones, una dentro del cupo con tracción simple y un precio de USD 35.800, y una 4x4 fuera del cupo que bajó su precio ya en julio y ahora cuesta USD 39.800.

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