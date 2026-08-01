Descargar WhatsApp Messenger | Escritorio, Android y iPhone

Instalar WhatsApp en escritorio, Android o iPhone es rápido y sin complicaciones. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Guardar

Descargar WhatsApp Messenger en escritorio, Android y en iPhone, es un proceso sencillo y seguro si se realiza a través de la tiendas de aplicaciones oficiales correspondientes para cada sistema operativo.

Cómo descargar WhatsApp Messenger para escritorio

Para descargar WhatsApp para escritorio, puedes hacerlo desde la página oficial de WhatsApp o desde la tienda de aplicaciones de tu computadora.

Puedes descargar WhatsApp para escritorio desde el sitio oficial o la tienda de apps de tu computadora. (WhatsApp)

Pasos para Windows.

Abre Microsoft Store en tu PC. Busca WhatsApp y haz clic en Obtener o Instalar. Cuando se instale, abre la aplicación y escanea el código QR con la cámara de tu teléfono.

Pasos para Mac.

Entra al sitio oficial de WhatsApp o abre la App Store de Apple. Descarga la aplicación o el archivo ejecutable. Abre el archivo descargado y sigue las instrucciones en pantalla.

Abre el archivo descargado y sigue los pasos en pantalla para instalar WhatsApp en Mac. (Apple)

Cómo descargar WhatsApp Messenger en Android

Para descargar WhatsApp Messenger en Android, sigue estos pasos:

Abre Google Play Store en tu teléfono. En la barra de búsqueda, escribe WhatsApp Messenger. Verifica que el desarrollador sea WhatsApp LLC. Toca Instalar. Cuando termine la descarga, toca Abrir y sigue la configuración: acepta los permisos, confirma tu número y verifica el código por SMS o llamada.

Para instalar WhatsApp en Android, abre la Play Store. (Play Store)

Cómo descargar WhatsApp Messenger en iPhone

Para descargar WhatsApp Messenger en iPhone, sigue estos pasos:

Abre la App Store. Toca Buscar y escribe WhatsApp Messenger. Confirma que el desarrollador sea WhatsApp Inc. (o WhatsApp LLC, según cómo aparezca). Toca Obtener y luego Instalar (puede pedir Face ID, Touch ID o tu contraseña de Apple ID). Cuando termine, toca Abrir y completa la configuración: acepta los permisos, ingresa tu número y verifica el código por SMS o llamada.

Descargar solo la versión oficial de WhatsApp es una medida básica de seguridad. (WhatsApp)

Por qué descargar siempre la versión oficial de WhatsApp

Usar y descargar solo la versión oficial de WhatsApp no es un detalle menor: es una medida básica de seguridad y de continuidad del servicio.

PUBLICIDAD

Según el Servicio de ayuda de WhatsApp, las “aplicaciones no oficiales”, por ejemplo, versiones modificadas o imitaciones, no están autorizadas por la empresa y pueden poner en riesgo tu información y el funcionamiento de tu cuenta.

El principal problema es que esas apps pueden incorporar cambios que WhatsApp no controla: desde funciones agregadas sin garantías hasta comportamientos que comprometen la privacidad o la integridad de tus mensajes y datos.

PUBLICIDAD

El Servicio de ayuda de WhatsApp advierte que las apps no oficiales —versiones modificadas o imitaciones— no están autorizadas por Meta. REUTERS/Daniel Cole/File Photo

Además, WhatsApp advierte que el uso de versiones no oficiales puede derivar en restricciones para usar el servicio, ya que la plataforma puede impedir el acceso a cuentas que no estén vinculadas a la aplicación auténtica.

Para evitarlo, la recomendación es simple: descarga WhatsApp desde las tiendas oficiales de tu sistema (Google Play en Android o App Store en iPhone) o desde los canales de descarga indicados por WhatsApp para sus versiones de escritorio.

PUBLICIDAD

Usar versiones no oficiales puede resultar en restricciones de acceso al servicio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De ese modo, te aseguras de instalar un software verificado, con actualizaciones de seguridad y compatibilidad garantizadas por el proveedor.

Qué nuevas funciones hay en WhatsApp

WhatsApp ha añadido nuevas funciones como:

Llamadas desde WhatsApp Web (Web Calling).

Ya puedes hacer y recibir llamadas de audio y video (individuales y grupales) directamente desde el navegador en WhatsApp Web, sin descargar una app.

PUBLICIDAD

Funciones disponibles también en Web.

Incluye compartir pantalla, reacciones y una pestaña de Llamadas con historial y favoritos.

Ahora puedes hacer y recibir llamadas de audio y video, individuales o grupales, directo desde el navegador en WhatsApp Web. (WhatsApp)

Cifrado de extremo a extremo en llamadas web.

WhatsApp indica que las llamadas en la web son end-to-end encrypted, sin límite de tiempo y sin costo.

Transferencia de llamadas (Call Transfer).

Permite mover una llamada grupal en curso de un dispositivo a otro (por ejemplo, del celular a WhatsApp Web o Desktop) sin colgar.

Sala de espera (Waiting Room).

Si creas un enlace de llamada con “Require approval to join” activado, quienes se unan entran primero a una sala de espera hasta que los apruebes.

PUBLICIDAD

WhatsApp incorporó nuevas funciones, como la visualización de archivos PDF. (WhatsApp)

QuickHD.

Mejora para que el video se vea en alta definición desde los primeros segundos de la llamada.

Supresión de ruido (Noise Suppression).

Reduce el ruido de fondo para que la voz se escuche más clara, y se puede gestionar desde los ajustes durante la llamada.