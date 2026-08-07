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Un voraz incendio arrasa la mayor feria de Santa Cruz de la Sierra y deja miles de comerciantes afectados

El fuego inició el jueves por la madrugada y consumió el mercado Barrio Lindo, uno de los principales centros comerciales del país. Las autoridades no reportan víctimas ni han determinado las causas del siniestro

Vista aérea del mercado en las primeras horas del incendio. Santa Cruz, Bolivia, August 6, 2026. REUTERS/Ipa Ibanez
Vista aérea del mercado en las primeras horas del incendio. Santa Cruz, Bolivia, August 6, 2026. REUTERS/Ipa Ibanez
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Un incendio en el mercado de Barrio Lindo, uno de los centros de abastecimiento y comercio más grandes de Bolivia, dejó cerca de 15.000 comerciantes afectados. El fuego que comenzó la madrugada del jueves mantenía algunos focos activos dentro del predio hasta este viernes por la mañana, cuando bomberos y equipos de emergencia mantenían el operativo para extinguir las llamas.

Uno de los principales obstáculos para las tareas de rescate fue el colapso parcial del techo en varias áreas de la feria. La caída de estructuras metálicas y otros elementos de construcción impidió el ingreso seguro de los bomberos y comerciantes que intentaban rescatar su mercadería.

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Según la Gobernación de Santa Cruz, la infraestructura quedó severamente afectada. La valoración inicial apunta a que la construcción sufrió daños estructurales que impedirán su funcionamiento incluso una vez que el incendio sea completamente extinguido.

Una mujer echa un balde de agua a un puesto incendiado en el mercado de Barrio Lindo, en Santa Cruz, Bolivia. 6 de agosto de 2026. REUTERS/Ipa Ibanez
Una mujer echa un balde de agua a un puesto incendiado en el mercado de Barrio Lindo, en Santa Cruz, Bolivia. 6 de agosto de 2026. REUTERS/Ipa Ibanez

“La construcción en su totalidad está afectada. El 70% está colapsando en este momento. Las pilastras más fuertes que sostienen al edificio están cayendo por el calor del fuego, y están implosionando, prácticamente todo lo que significa desde el techo de la parte central”, indicó el secretario departamental de Seguridad Ciudadana, Jorge Santistevan, en una entrevista con el canal Unitel.

Ante el impacto económico, el Gobierno anunció que implementará medidas de alivio financiero y tributario para los comerciantes perjudicados. “Vamos a trabajar en medidas que permitan a familias que perdieron su capital de trabajo, puedan recuperarlo y empezar de nuevo”, manifestó el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza.

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Barrio Lindo constituye uno de los mayores centros de comercio popular de Santa Cruz de la Sierra y concentra miles de puestos de venta dedicados a distintos rubros: desde ropa y material escolar hasta muebles, ferreterías y juegos de pirotecnia. Fuera del predio, también se instalan vendedores ambulantes que amplían el comercio y la oferta de productos en esta zona.

Bomberos intentan sofocar el fuego dentro del mercado Barrio Lindo, cuyos techos colapsaron parcialmente. Santa Cruz, Bolivia. 6 de agosto de 2026. REUTERS/Ipa Ibanez
Bomberos intentan sofocar el fuego dentro del mercado Barrio Lindo, cuyos techos colapsaron parcialmente. Santa Cruz, Bolivia. 6 de agosto de 2026. REUTERS/Ipa Ibanez

Hasta el momento no se ha brindado un informe oficial sobre las causas del incendio y tampoco se ha informado sobre víctimas fatales ni heridos de gravedad. De manera extraoficial, se informó que dentro del recinto se habría realizado una “ch’alla”, un ritual ancestral de origen andino mediante el cual se hacen ofrendas a la Madre Tierra, generalmente con alcohol, flores, serpentinas y otros elementos, para agradecer o pedir prosperidad. En algunas ocasiones estas ofrendas son luego quemadas como parte del rito.

El fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, informó que el Ministerio Público inició una investigación de oficio “contra presuntos autores” por los delitos de incendio, estragos y peligros de estragos.

Zeballos agregó que las pericias comenzarán una vez que el fuego haya sido completamente sofocado para determinar si el siniestro fue provocado o respondió a una falla eléctrica u otra causa.

Un hombre se cubre el rostro y pasa delante de mercadería rescatada del incendio en la Feria de Barrio Lindo, en Santa Cruz, Bolivia. 6 de agosto de 2026. REUTERS/Ipa Ibanez
Un hombre se cubre el rostro y pasa delante de mercadería rescatada del incendio en la Feria de Barrio Lindo, en Santa Cruz, Bolivia. 6 de agosto de 2026. REUTERS/Ipa Ibanez

Mientras los bomberos continuaban con las labores de rescate, más de 20 personas fueron arrestadas en inmediaciones de la feria por presuntamente haber saqueado negocios y robar productos en medio de la tragedia, por lo que también se aumentó la presencia policial para resguardar la seguridad del lugar.

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