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Toda la oferta global de memoria para 2027 está comprometida: la IA acapara el 70% y ¿los celulares?

Samsung, SK Hynix y Micron ya tienen vendida toda su producción de DRAM y HBM para ese año, con más de la mitad orientada al sector de la inteligencia artificial

Los grandes fabricantes no aceptarán pedidos adicionales de memoria para 2027 porque la producción ya fue asignada a IA y contratos de largo plazo. (Foto: Europa Press)
Los grandes fabricantes no aceptarán pedidos adicionales de memoria para 2027 porque la producción ya fue asignada a IA y contratos de largo plazo. (Foto: Europa Press)
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Los fabricantes Samsung, SK Hynix y Micron ya comprometieron toda su capacidad de producción de memoria DRAM y HBM para 2027, una señal de hasta qué punto la inteligencia artificial (IA) está absorbiendo el mercado de memoria y reduciendo la disponibilidad para PC, celulares y electrónica de consumo.

Las aplicaciones vinculadas a servidores HBM e inteligencia artificial concentrarán casi el 70% de la producción de DRAM, según declaró Chen Li-bai, presidente de la firma taiwanesa ADATA, citado por DigiTimes. Ese desvío de oferta deja un margen menor para los fabricantes de dispositivos.

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La consecuencia inmediata es que no hay planes para aceptar pedidos adicionales de memoria fabricada en 2027 por las tres compañías que dominan este segmento. Según DigiTimes, fuentes internas de la industria sostienen que toda esa producción ya fue asignada para cubrir la demanda de IA y los acuerdos de largo plazo firmados con clientes.

Memoria - chips - Samsung - IA - tecnología - 1 de febrero
Los servidores HBM y la inteligencia artificial concentrarán casi más de dos tercios de la producción de DRAM. (Imagen ilustrativa Infobae)

La escasez afecta sobre todo a la memoria RAM de consumo. El sector está priorizando memorias de alto rendimiento para centros de datos por encima de las destinadas a dispositivos, en un contexto en el que los principales fabricantes ya habían advertido que solo podrían cubrir el 60% de la demanda hacia finales de 2027.

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A qué otros componentes afecta la crisis de desabastecimiento

La presión sobre la oferta no se limita a la DRAM, aunque ahí se concentra el mayor cuello de botella. La memoria NAND Flash, utilizada en unidades SSD y M.2, no presenta un desabastecimiento tan grave, pero fuentes taiwanesas señalaron que las reservas para 2027 podrían cerrarse a finales de agosto.

En ese segmento, Samsung, Micron y SanDisk ya vendieron su producción anual de NAND. Kioxia y SK Hynix cerrarían sus ventas durante agosto, de acuerdo con las fuentes citadas por el medio.

Samsung, Micron y SanDisk ya vendieron toda su producción anual de NAND, mientras Kioxia y SK Hynix cerrarían sus ventas durante agosto. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
Samsung, Micron y SanDisk ya vendieron toda su producción anual de NAND, mientras Kioxia y SK Hynix cerrarían sus ventas durante agosto. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

La oferta mundial de memoria de los grandes fabricantes para 2027 ya está asignada antes de fabricarse, y la razón principal es el avance de la inteligencia artificial, que empuja a las tecnológicas a asegurar el suministro con años de anticipación.

Ese movimiento está derivando en contratos de abastecimiento de hasta cinco años. El informe al que aludió el diario añadió que algunos hiperescaladores, como empresas del perfil de Microsoft o Meta, junto con fabricantes de marca, están presionando para garantizar su acceso a memoria.

Por qué el 2027 será un año clave para la oferta de memoria

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La industria prevé que 2027 será el año de mayor escasez de memoria, aunque el alza de precios podría desacelerarse. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con ese telón de fondo, 2027 se perfila como el “año de mayor escasez de memoria”, aunque DigiTimes indicó que el alza de precios podría empezar a desacelerarse. La previsión no elimina el desequilibrio entre oferta y demanda, pero sugiere una moderación en la velocidad de los aumentos.

El presidente de SK Group, Chey Tae-won, estimó que la demanda de semiconductores para inteligencia artificial crecerá entre 60% y 100% en 2027 frente a 2026. Para el almacenamiento en términos globales, situó el incremento en una franja de entre 50% y 60%.

La escasez de chips de memoria ya impacta en productos como la consola Xbox. (Foto: Europa Press)
La escasez de chips de memoria ya impacta en productos como la consola Xbox. (Foto: Europa Press)

La escasez ya tiene efectos visibles en la industria tecnológica. Xbox elevó el precio de sus consolas en todo el mundo, Valve lanzó la Steam Machine con un precio alto y el MacBook Air no podrá distribuirse hasta finales de agosto o primeros de septiembre.

Asimismo, entre los productos afectados figuran las GPU de alto rendimiento. La RTX 5090 de NVIDIA supera actualmente los 5.200 euros en algunos comercios, una de las últimas evidencias de una crisis mundial de chips de memoria que alcanzó tanto a centros de datos como a productos de consumo.

En definitiva, la voracidad de la inteligencia artificial ha acaparado la memoria global, abocando al mercado de la electrónica de consumo a un 2027 que podría estar marcado por la escasez y los sobrecostos.

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