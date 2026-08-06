Foo Fighters vuelve a la Argentina con nuevo disco: cuándo será el show y cómo conseguir las entradas

Foo Fighters vuelve al país después de 5 años (Cortesia DF Entertainment)

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Foo Fighters confirmó su regreso a Argentina en uno de los shows más esperados por el público local. La banda se presentará el 25 de febrero de 2027 en el Estadio Monumental de River Plate, en el marco del Take Cover Tour, la gira mundial que los tiene en movimiento desde comienzos de año. Será la quinta vez que el grupo de Dave Grohl actúe en el país, y la primera desde aquella noche en Lollapalooza 2022, que fue el último show del baterista Taylor Hawkins antes de su trágica muerte,ocurrida seis meses después.

El Take Cover Tour partió el 10 de enero de 2026 desde León, México, y se extenderá hasta 2027 con fechas en Norteamérica, Europa, Oceanía y Sudamérica. El formato de cada show combina un set eléctrico con un tramo acústico, y el repertorio incluye covers y canciones que la banda no toca desde hace años, algunas ausentes de sus setlists por más de una década.

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La gira llegó acompañada de nuevo material. En abril de 2026, Foo Fighters publicó Your Favorite Toy, su duodécimo álbum de estudio, grabado entre 2024 y 2025. El disco llega con una consigna que la propia banda hizo pública: “No dejaremos que la muerte tenga la última palabra”. Con un espíritu más crudo y visceral, el álbum abraza el garage rock sin abandonar la profundidad emocional que marcó la etapa anterior del grupo. Es también el primer disco grabado con Ilan Rubin en batería, el músico que se sumó al grupo tras la muerte de Taylor Hawkins.

La reinvención de Dave Grohl al frente de Foo Fighters (Cortesia DF Entertainment)

Your Favorite Toy llega tres años después de But Here We Are (2023), el álbum en que Grohl volvió la batería como en sus tiempos de Nirvana y con el que la banda inició su proceso de reconstrucción. Un camino que tomó su tiempo, y en el que la recomposición interna del grupo se entrelazó con la exposición mediática y la presión sobre la vida personal de Grohl. A diferencia de otras bandas que enfrentaron pérdidas similares, Foo Fighters optó por continuar y fortalecer su dinámica colectiva y Buenos Aires tendrá la posibilidad de dar cuenta de ello.

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Con producción de DF Entertainment, el show contará con USTED SEÑALEMELO y Pacifica como teloneros locales. La preventa de entradas arranca el martes 12 de agosto a las 10:00 y es exclusiva para clientes MACRO VISA, hasta el 16 de agosto o hasta agotar stock. La venta general con cualquier medio de pago abre el miércoles 13 de agosto, también a las 10:00 y los tickets se adquieren exclusivamente a través de la plataforma All Access.

El último concierto de Taylor Hawkins con Foo Fighters

El 20 de marzo de 2022, el grupo cerró Lollapalooza Argentina ante 100.000 personas en el Hipódromo de San Isidro. Fue una noche que empezó con un detalle en apariencia menor y terminó como uno de los momentos más recordados en la historia del festival: en el parche de la batería de Taylor Hawkins se leía “Foo’s Addiction”, una inscripción que al principio pareció un gesto de solidaridad por la baja de último momento de Jane’s Addiction del lineup.

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Dave Grohl y Taylor Hawkins en Lollapalooza Argentina: el último show del baterista antes de su muerte (Chule Valerga)

Pero la combinación se volvió literal cuando la banda invitó de sorpresa a Perry Farrell para tocar “Been Caught Stealing”, el tema de Jane’s Addiction cuya primera despedida fue, justamente, el motor que llevó a Farrell a crear Lollapalooza en 1991.

Antes de que Farrell pisara el escenario, Grohl tomó el micrófono para situar el momento en su historia: “Hace más de treinta años estábamos con Kurt Cobain en el primer Lollapalooza. Por aquel entonces, sentíamos que estábamos haciendo la revolución. Y lo fue. Ahora ustedes son la revolución. En ese festival lo conocí a este señor”, dijo para presentar al cantante de Jane’s Addiction. El show incluyó también un medley que unió a The Who, los Ramones y C+C Music Factory, y un momento en que Grohl y Hawkins intercambiaron roles —voz y batería— para interpretar “Somebody to Love”, de Queen. Grohl se conmovió además al ver entre el público un retrato suyo, pidió que se lo alcanzaran e invitó al autor a encontrarse con él al final del show.

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El show plagado de nostalgia noventosa se transformó en un hito para la historia de la música. El 25 de marzo de 2022, seis días después de esa actuación, Taylor Hawkins murió en un hotel de Bogotá, Colombia. Tenía 50 años y sin saberlo, había golpeado los parches por última vez en San Isidro ante un público argentino extasiado.

Con esta confirmación, la banda formada luego de la muerte de Kurt Cobain y la disolución de Nirvana llegará a la quinta visita al país. El debut fue en 2012, también en River Plate en el marco del Quilmes Rock. Luego actuaron en el Estadio Único de La Plata en 2015 y el Estadio Vélez en 2018, además de la mencionada en el Hipódromo de San Isidro.

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