La oferta de memoria RAM solo cubrirá el 60% de la demanda global a finales de 2027

La crisis global de memoria RAM amenaza con dejar sin abastecimiento al 40% del mercado hacia 2027. (Imagen ilustrativa Infobae)

La disponibilidad global de memoria RAM enfrenta una crisis de abastecimiento sin precedentes: de acuerdo con estimaciones recogidas por Nikkei Asia, los principales fabricantes del sector apenas podrán satisfacer el 60% de la demanda mundial hacia finales de 2027.

Esta insuficiencia, motivada fundamentalmente por el auge de la inteligencia artificial (IA) y el cambio de prioridades productivas, prolongará la escasez y sus consecuencias durante varios años más.

Según cifras de Counterpoint Research, el déficit sólo podrá corregirse si la industria logra un crecimiento anual en la producción del 12% en 2026 y 2027. Sin embargo, los planes vigentes permiten anticipar una expansión limitada al 7,5%, mostrando la magnitud del desequilibrio entre oferta y demanda a corto y mediano plazo.

Por qué existe en una crisis en la disponibilidad de memoria RAM

Samsung, SK Hynix y Micron dominan el 90% del mercado mundial y enfocan sus inversiones en memorias para centros de datos y soluciones de IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La raíz estructural del problema reside en que los grandes fabricantes, como Samsung, SK Hynix y Micron, responsables de casi el 90% del mercado global, están reorientando su capacidad de producción hacia memorias de alto rendimiento para centros de datos e IA, dejando en segundo plano a la RAM convencional destinada al consumo general.

Un factor adicional es la lentitud con la que nuevas plantas de fabricación podrán empezar a operar a pleno rendimiento y por consiguiente, las inversiones actuales tardarán varios años en traducirse en una mejora real en el suministro.

Cómo el auge de la inteligencia artificial modifica la estrategia de producción

La demanda explosiva de memoria HBM (High Bandwidth Memory), esencial para las aplicaciones de inteligencia artificial, ha hecho que los fabricantes prioricen esta tecnología sobre la tradicional DRAM de consumo.

El auge de la inteligencia artificial multiplica la demanda de memoria RAM y provoca un redireccionamiento de la producción hacia tecnologías HBM de alto rendimiento. (Imagen ilustrativa Infobae)

En el caso de Samsung Electronics, la compañía planea inaugurar su cuarta planta de memoria en Corea del Sur durante este año, aunque la producción masiva a gran escala no se alcanzará antes de 2027. Parte de esa capacidad se dedicará a fabricar chips para computación avanzada, disminuyendo la proporción exclusiva para RAM.

Además, la empresa surcoreana avanza en la construcción de una quinta planta, que iniciará operaciones en 2028 y estará abocada completamente a la fabricación de memoria HBM, un tipo específico de DRAM empleada en semiconductores para IA.

Por su parte, SK Hynix se consolidó como la primera de las grandes firmas en aumentar su oferta de HBM con una planta que empezó a operar en Corea del Sur en febrero de este año.

Se estima que la producción de memoria RAM crecerá solo un 7,5% anual para 2026 y 2027, frente al 12% necesario para equilibrar oferta y demanda global. (Foto: Europa Press)

Por este adelanto, será la única en incrementar sustancialmente su producción en 2026. No obstante, Nikkei Asia detalla que la construcción de una nueva fábrica, prevista para febrero de 2027, terminará con tres meses de antelación sobre lo inicialmente programado.

Qué impacto tiene que los recursos se enfoquen en hardware para la IA

El redireccionamiento de recursos hacia la IA ya muestra efectos concretos. En enero, Micron anunció el abandono de la marca Crucial, dedicada a memorias de consumo, para concentrar sus capacidades en atender la demanda de centros de datos y sistemas de inteligencia artificial.

La escasez de memoria RAM ya genera subas de precios y falta de dispositivos, afectando a productos de Microsoft, Sony y Valve, y proyectando un impacto global en la economía digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, el presidente de SK Group, Chey Tae-won, enfatizó que las limitaciones de suministro no se restringen solo a la RAM tradicional. Advirtió que incluso la memoria específica para IA podría enfrentar restricciones hasta al menos el año 2030, dejando abierta la posibilidad de una crisis prolongada.

La consecuencia más inmediata para los usuarios será la suba de precios. Fabricantes como Microsoft y Sony ya comunicaron aumentos en el valor de dispositivos como las Surface y la PlayStation 5, y la empresa Valve avisó recientemente sobre posibles faltantes de la consola portátil Steam Deck en diversas regiones, como resultado directo de la carencia de RAM.

A su vez, el director ejecutivo de Dell, Michael Dell, anticipó que “todavía estamos en las primeras etapas” de la crisis y que no se avizora una pronta solución.