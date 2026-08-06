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Epic Games regala 3 juegos para PC hoy: añádelos a tu cuenta y te los quedas para siempre

La promoción permite sumar una aventura ilustrada, un cooperativo de puzles y una propuesta de ciencia ficción

Epic Games Store regala tres juegos para PC, Beacon Pines, We Were Here Together y Project First Contact
Epic Games Store regala tres juegos para PC, Beacon Pines, We Were Here Together y Project First Contact
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La tienda digital Epic Games Store sorprende a la comunidad gamer con la entrega gratuita de tres títulos para PC: Beacon Pines, We Were Here Together y Project First Contact. Los juegos están disponibles para su descarga sin costo desde hoy, permitiendo a los usuarios reclamarlos y conservarlos en su biblioteca de manera permanente.

El interés de esta promoción radica en el modelo digital: una vez añadidos a la cuenta, los títulos permanecen disponibles para siempre, incluso si se desinstalan. Esta dinámica no solo impulsa la exploración de nuevos géneros, sino que refuerza el atractivo del gaming en PC frente a otros formatos.

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La oferta responde a la estrategia de la plataforma de fidelizar a jugadores y democratizar el acceso a videojuegos variados y de calidad.

Qué juegos regala Epic Games Store hoy

Beacon Pines llega gratis a Epic con una aventura de misterio y decisiones ramificadas - crédito Steam
Beacon Pines llega gratis a Epic con una aventura de misterio y decisiones ramificadas - crédito Steam

Beacon Pines

Una aventura narrativa con estética de libro ilustrado. El jugador controla a Luka, quien explora sucesos extraños en su pueblo. La mecánica permite recolectar palabras que modifican el curso de la historia, desbloqueando múltiples finales y rutas alternativas.

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Disponible gratis hasta el 13 de agosto a las 17:00 (hora peninsular española).

We Were Here Together

Tercera entrega de una popular saga cooperativa. Dos jugadores deben coordinarse para resolver puzles y escapar de una base aislada entre la nieve. La comunicación entre ambos es esencial para avanzar y superar los desafíos del entorno.

También gratis hasta el 13 de agosto a las 17:00.

Project First Contact

Aventura de acción y ciencia ficción ambientada en una Tierra invadida por extraterrestres. El juego recorre escenarios como montañas, bosques y una reimaginada Área 51 convertida en centro de operaciones alienígena. Lo inusual es el plazo: puede reclamarse gratis hasta el 18 de agosto de 2026, mucho más extenso que los otros dos títulos.

Cómo reclamar los juegos gratis de Epic Games sin cargar datos de pago en la tienda digital
Cómo reclamar los juegos gratis de Epic Games sin cargar datos de pago en la tienda digital

La oferta responde a la estrategia de la plataforma de fidelizar a jugadores y democratizar el acceso a videojuegos variados y de calidad.

Cómo reclamar los juegos gratis en Epic Games Store

El proceso es sencillo y no requiere experiencia previa en plataformas digitales:

  1. Crear una cuenta o iniciar sesión en (store.epicgames.com).
  2. Buscar los juegos gratuitos destacados en la página principal.
  3. Seleccionar y reclamar: ingresar en la ficha de cada juego, confirmar que el precio es “0” y pulsar “Obtener”. No se solicita información de pago.
  4. Añadir a la biblioteca: los títulos quedarán guardados de forma permanente, incluso tras desinstalarlos.
  5. Instalar y jugar: descargar el cliente de Epic Games Store, iniciar sesión y elegir los juegos desde la biblioteca para instalarlos en el PC.

Se recomienda revisar los requisitos técnicos de cada juego antes de la descarga para asegurar la compatibilidad y evitar inconvenientes de rendimiento.

Por qué las promociones digitales están cambiando el gaming en PC

La tendencia de regalar videojuegos no solo atrae a nuevos usuarios, sino que permite a jugadores veteranos descubrir géneros o títulos fuera de su radar habitual. La personalización, las actualizaciones automáticas y la flexibilidad de las bibliotecas digitales convierten al PC gaming en un entorno cada vez más atractivo.

Los regalos de Epic impulsan el PC gaming con variedad, actualizaciones y bibliotecas flexibles
Los regalos de Epic impulsan el PC gaming con variedad, actualizaciones y bibliotecas flexibles

Epic Games Store ha consolidado su posición ofreciendo títulos gratuitos de manera regular, lo que incentiva la fidelidad y mantiene activa a su comunidad. El acceso a juegos sin costo, unido a la variedad de géneros y estilos, democratiza la experiencia de juego y permite que más personas disfruten de propuestas de calidad sin un gasto adicional.

Aprovechar las ofertas gratuitas de Epic Games Store es una estrategia eficaz para enriquecer la colección personal, experimentar nuevos lanzamientos y compartir la experiencia con amigos.

Tanto para quienes juegan ocasionalmente como para los entusiastas del gaming, estos regalos semanales representan una invitación a explorar el universo de los videojuegos desde el PC, sin barreras económicas.

En definitiva, sumar Beacon Pines, We Were Here Together y Project First Contact a tu cuenta es una oportunidad que permite disfrutar de horas de entretenimiento y variedad, reforzando el compromiso de Epic Games con una comunidad global cada vez más diversa.

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