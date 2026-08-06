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Por qué los depósitos del Tesoro subieron casi USD 800 millones en medio del vencimiento con el FMI

El lunes las tenencias en moneda extranjera de Economía subieron a USD 4.300 millones. El salto generó dudas en el mercado. Cuál fue la respuesta del Palacio de Hacienda

Según el informe diario del Banco Central, los depósitos en moneda extranjera del Tesoro subieron a USD 4.500 millones. (Foto: Reuters)
Según el informe diario del Banco Central, los depósitos en moneda extranjera del Tesoro subieron a USD 4.500 millones. (Foto: Reuters)
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Los depósitos en moneda extranjera del Tesoro mostraron movimientos dispares en los últimos días con subas y bajas. Este lunes, según el último informe diario del Banco Central, las tenencias en dólares del Ministerio de Economía tuvieron un salto de casi USD 800 millones y alcanzaron los USD 4.300 millones. Los motivos se desconocen.

La dinámica de los depósitos en moneda extranjera del Tesoro volvió a generar debate en el mercado. El jueves pasado, el saldo de estos fondos se ubicaba en USD 3.157 millones. Al día siguiente, tras el ingreso de la colocación del Bonar 2029 (AO29), escalaron a USD 3.605 millones. Pero el lunes, la cifra avanzó de manera mucho más marcada hasta los USD 4.387 millones, lo que representó un aumento diario de USD 946 millones. Así lo reflejaron los datos oficiales del BCRA.

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El informe de Outlier aportó información clave para seguir la operatoria oficial. El balance diario del BCRA mostró un alza de los depósitos en dólares del Tesoro de aproximadamente USD 780 millones, hasta USD 4.387 millones. Según Outlier, la opacidad de los movimientos impide descartar una compra de divisas del Tesoro, aunque tampoco se puede excluir un desembolso de Organismos Internacionales de Inversión (OOII). Otro elemento destacado fue la coincidencia temporal con el vencimiento de intereses al FMI del 1° de agosto, por USD 850 millones. La suma de estos factores, según Outlier, incrementó la confusión sobre el destino y el origen de los fondos.

Consultadas por Infobae, fuentes del Ministerio de Economía afirmaron que una parte es un tema técnico y transitorio relacionado con los Bopreales y el resto es un incremento por la colocación del AO29. Aunque no pudieron dar precisiones. Vale aclarar que el salto registrado fue el lunes y el ingreso de los dólares por AO29, el viernes.

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¿Evitar los $ 1.500?

Pero no es solo eso, sino que la semana pasada existió una baja, en medio de la sospecha por intervenciones para controlar el dólar, sobre la que no hubo una respuesta por parte del Ministerio de Economía.

El martes de la semana pasada, el mercado sospechó que el Tesoro vendió dólares para evitar que el tipo de cambio mayorista superara la barrera de los $1.500. El balance diario del BCRA mostró que los depósitos en moneda extranjera del Tesoro bajaron de USD 3.330 millones a USD 3.185 millones entre el 28 y el 29 de julio, una variación de USD 145 millones. Esta caída coincidió con el día en que el dólar mayorista estuvo a punto de cruzar el umbral mencionado.

La sospecha del mercado es que el Tesoro utilizó parte de sus depósitos en dólares para contener la suba abrupta de la cotización. La intervención se habría dado en simultáneo con un cambio en la dinámica del BCRA, que hasta el lunes acumulaba 135 jornadas consecutivas de compra de reservas internacionales. El día posterior a la declaración de la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, quien exhortó a la Argentina a mantener el ritmo de compra de reservas, la entidad monetaria interrumpió esa serie.

Poder de fuego

El comportamiento de los depósitos y de las reservas se ubicó en el centro del debate sobre la sostenibilidad de la política cambiaria y la capacidad oficial para administrar las presiones, sobre todo de cara a las elecciones presidenciales de 2027. Aunque el presidente Javier Milei aseguró que van a contar con un poder de fuego de hasta USD 70.000 millones.

Acto público en La Rural - Javier Milei
El presidente Javier Milei sostuvo que va a contar con un poder de fuego de hasta USD 70.000 millones de cara a las elecciones.

En una entrevista con LN+, Milei explicó que el programa pactado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) preveía una acumulación de reservas de entre USD 7.000 millones y USD 10.000 millones, pero que el BCRA ya alcanzó casi USD 14.000 millones. Proyectó además que, de sostenerse el ritmo de compras, el stock de reservas adquiridas llegaría a USD 20.000 millones antes de fin de año. “Nosotros habremos acumulado USD 20.000 millones por si tenemos un evento complicado”, detalló Milei.

El Presidente remarcó que se cerraron todas las líneas de financiamiento para 2026-2027, lo que disminuye la presión sobre el mercado de cambios. “No solo que tenemos cerrado el financiamiento, nos hemos pertrechado con más de USD 20.000 millones”, agregó.

Además, precisó que el paquete incluye el swap con Estados Unidos por USD 20.000 millones, y confirmó negociaciones para la extensión del swap con China. “Cuando usted quiera darse cuenta, se va a encontrar que con una cosa y la otra, más lo que teníamos, tenemos USD 60.000-70.000 millones y además que ya cerramos el financiamiento”, sintetizó Milei. El mandatario también anticipó que el Gobierno tomará las medidas macroprudenciales que sean necesarias para sostener la estabilidad financiera y cambiaria.

Los economistas de Outlier coincidieron en destacar la falta de transparencia en los movimientos de fondos y la dificultad para determinar el origen de los recursos. La evolución de los depósitos en dólares, el comportamiento de las reservas y el pago de intereses al FMI concentraron la atención del mercado. Sobre todo porque en el programa financiero que presentó el ministro de Economía, Luis Caputo, para cubrir los vencimientos en moneda extranjera en lo que resta del 2026 y 2027, contempla operaciones que se deben registrar en la cuenta del Tesoro.

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