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Google Maps ahora inspira videojuegos: así juegas a conducir por cualquier parte del mundo

El juego genera escenarios de conducción en tiempo real, con información obtenida por satélites

Hop.earth permite conducir por calles y carreteras del mundo con datos geográficos reales y una propuesta similar a Google Maps.
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Conducir por el mundo es posible. Gracias a un proyecto que mezcla datos geográficos reales y un concepto similar Google Maps, se puede jugar a viajar en auto por diferentes calles.

La página hop.earth, que aún está en acceso anticipado, permite disfrutar de esta experiencia sin descargar ninguna aplicación. Su principal atractivo radica en la posibilidad de seleccionar cualquier punto del planeta y, en cuestión de segundos, aparecer en ese lugar para recorrer sus carreteras virtuales. Desde avenidas de grandes ciudades hasta apartados caminos rurales, el usuario puede experimentar una sensación de libertad y exploración inédita en el género.

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Cómo funciona hop.earth y qué se puede hacer en este juego

El núcleo de hop.earth está en su capacidad de generar escenarios de conducción en tiempo real usando datos procedentes de OpenStreetMap, un proyecto colaborativo que ha cartografiado la red viaria global durante dos décadas.

El sistema no utiliza mapas predefinidos ni imágenes estáticas; en su lugar, recurre a la generación procedural, combinando la geometría de las carreteras con información de elevación derivada de satélites para crear el relieve del terreno.

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El juego genera escenarios de conducción en tiempo real con datos de OpenStreetMap y con información de elevación obtenida por satélites.
El juego genera escenarios de conducción en tiempo real con datos de OpenStreetMap y con información de elevación obtenida por satélites.

Entre sus funciones, destaca la posibilidad de crear y compartir carreras multijugador sobre rutas reales. Es decir, dos o más usuarios pueden competir virtualmente en una calle o carretera específica, replicando trayectos conocidos o descubriendo juntos caminos poco transitados.

El juego funciona tanto en navegadores de escritorio como en móviles, aunque el rendimiento y la precisión gráfica pueden variar según el dispositivo y la capacidad de procesamiento. Sin necesidad de instalar aplicaciones ni descargar archivos pesados, la experiencia resulta inmediata y universal.

Por qué el juego no usa Google Maps

Aunque muchos asocian la exploración digital planetaria a Google Maps, hop.earth utiliza principalmente datos de OpenStreetMap por razones legales y técnicas.

Google Maps, siendo una plataforma propietaria, no permite la reutilización libre de sus datos cartográficos en proyectos externos. OpenStreetMap, en cambio, es una base de datos abierta y comunitaria, libre para ser reutilizada y adaptada, condición esencial para proyectos independientes como hop.earth.

Hop.earth no usa Google Maps porque sus datos cartográficos no pueden reutilizarse libremente en proyectos externos, a diferencia de OpenStreetMap. (Captura Google Maps)
Hop.earth no usa Google Maps porque sus datos cartográficos no pueden reutilizarse libremente en proyectos externos, a diferencia de OpenStreetMap. (Captura Google Maps)

La información de OpenStreetMap ofrece una cobertura global y es actualizada constantemente por voluntarios de todo el mundo. El nivel de detalle varía: en regiones densamente mapeadas, la precisión de las carreteras es alta, mientras que en áreas menos cartografiadas pueden aparecer segmentos incompletos o menos exactos.

Esta diversidad se traslada directamente al juego: el grado de fidelidad de la red viaria dependerá de la cantidad y calidad de los datos aportados por la comunidad.

A pesar de no usar directamente Google Maps para la generación de escenarios, la inspiración conceptual en Street View es evidente.

Conviene aclarar que hop.earth no es un gemelo digital fotorrealista del planeta. Si bien las rutas, la elevación del terreno y la conectividad viaria se ajustan a la realidad, los detalles del entorno —edificios, texturas, elementos decorativos— son aproximaciones generadas proceduralmente, no réplicas exactas.

Primer plano de una mano derecha con el dedo índice presionando una tecla en un teclado gaming retroiluminado con luces LED azules y verdes.
El juego no es un gemelo digital fotorrealista del planeta, ya que edificios, texturas y túneles se representan con aproximaciones y limitaciones de los datos satelitales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No es posible, por ejemplo, recorrer el interior de túneles con una representación fiel, ya que la información satelital no capta el interior de estas estructuras.

Cómo seguir el camino de alguien en tiempo real desde Google Maps

La función de modo seguridad de Google Maps permite seguir en tiempo real el recorrido de otra persona desde el móvil, siempre con autorización previa y voluntaria.

Disponible para Android y iPhone, esta herramienta exige que la persona a ser localizada dé su permiso, eligiendo cuánto tiempo compartir su ubicación desde la app. Al activarlo, el usuario autorizado puede ver la posición actual, nombre, foto, historial de lugares y nivel de batería del contacto, así como los modos de transporte y direcciones habituales, todo mientras la función esté activa.

Para que el seguimiento funcione, ambos deben tener cuentas sincronizadas y permisos configurados correctamente. Si la ubicación no aparece, suele deberse a problemas de configuración o contactos mal guardados. Existen alternativas como WhatsApp y apps nativas de iPhone, pero siempre requieren consentimiento explícito. El sistema prioriza la privacidad y permite cancelar el acceso en cualquier momento.

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