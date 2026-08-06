Cómo mejorar la velocidad del internet: cerrar aplicaciones sin uso, reiniciar router y otros trucos

Hay varios métodos para que la señal inalámbrica llegue a todos los espacios del hogar y no hayan interferencias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Existen medidas simples que pueden marcar la diferencia en el rendimiento de la velocidad de internet. Desde el cierre adecuado de aplicaciones hasta el cambio periódico de la contraseña del router, estos pasos no requieren conocimientos técnicos avanzados y ayudan a mantener la red segura y eficiente.

Los expertos señalan que la clave está en identificar las causas más comunes de la lentitud y actuar de forma preventiva para reducir el consumo innecesario de ancho de banda.

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Por qué es clave cerrar las aplicaciones que no se usan

Muchas veces la baja velocidad del internet está relacionada con la cantidad de aplicaciones abiertas en teléfonos, computadoras o tabletas. NordVPN explica que si una aplicación permanece abierta en segundo plano, sigue utilizando recursos del dispositivo y ancho de banda.

Las apps abiertas en segundo plano consumen recursos y ancho de banda, lo que puede afectar el rendimiento del internet. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ejemplo, si se deja abierta una red social como Instagram mientras se consulta el correo, ambas consumirán datos y energía, lo que puede provocar que el dispositivo funcione más lento.

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El exceso de apps activas no solo afecta la velocidad, sino que puede generar sobrecalentamiento y falta de respuesta en la pantalla. Para evitarlo, se debe cerrar por completo las aplicaciones tras su uso.

En dispositivos Android, se puede acceder al menú de apps recientes mediante el botón de la parte inferior izquierda y seleccionar la opción “Cerrar todo”. Esta acción libera memoria y contribuye a que el internet funcione de manera más fluida y estable.

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Cómo desactivar la descarga automática de actualizaciones en los dispositivos

Las actualizaciones toman muchos recursos de la red doméstica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las actualizaciones automáticas de aplicaciones son otra causa frecuente de lentitud. Muchas plataformas, como tiendas de videojuegos o programas secundarios, descargan actualizaciones en segundo plano sin notificar al usuario.

NordVPN advierte que cuando esto ocurre de manera simultánea en varios dispositivos, el ancho de banda disponible se reduce. Para evitar este problema, se deben configurar las actualizaciones manualmente en todas las aplicaciones que no sean críticas, como navegadores, antivirus o el propio sistema operativo.

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Esta medida permite elegir el momento adecuado para actualizar y evita que la red se sature en momentos clave, como reuniones virtuales o transmisiones en directo. Se sugiere revisar los ajustes de cada app y desactivar la opción de descargas automáticas para asegurar que la conexión esté disponible cuando realmente se necesita.

Cuáles son las ventajas de reiniciar el router de WiFi

Apagar y encender el router ayuda a restablecer la conexión y resolver fallos temporales sin alterar la configuración. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchos usuarios recurren al reinicio del router cuando detectan una caída en la velocidad, y esta práctica es más efectiva de lo que parece.

Según expertos, reiniciar el módem permite detectar fallos temporales y restablecer la conexión sin alterar la configuración ni las funciones programadas. El proceso consiste en apagar y encender el router, lo que ayuda a limpiar la memoria y resolver pequeños errores acumulados.

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No existe un consenso entre los expertos sobre la frecuencia ideal para reiniciar el router, pero expertos aseguran que hacerlo de manera ocasional no genera daños en el aparato.

Esta medida puede aplicarse siempre que la conexión presente fallos o lentitud, y es uno de los primeros pasos que sugieren los expertos en soporte técnico de los proveedores de internet. La acción resulta muy útil en hogares donde varios dispositivos compiten por el mismo ancho de banda.

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Por qué conviene cambiar la contraseña del WiFi con regularidad

Modificar la clave del WiFi dificulta el acceso de extraños y mantiene el control sobre los dispositivos conectados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La seguridad de la red doméstica influye en la velocidad del internet. Si personas ajenas logran acceder al WiFi, el número de dispositivos conectados aumenta y el rendimiento se resiente.

NordVPN sugiere cambiar la contraseña periódicamente, sobre todo si existen sospechas de intrusos en la red. Elegir una clave robusta y única dificulta el acceso extraño y protege la privacidad de los usuarios.

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El uso de un gestor de contraseñas puede facilitar la creación y almacenamiento de combinaciones seguras. Esta práctica refuerza la seguridad y permite mantener el control sobre los dispositivos conectados.