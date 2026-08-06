Crimen y Justicia
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El masajista de Maradona aseguró que Diego empeoraba y sus médicos no hacían nada: “Era desesperante”

Nicolás Taffarel protagonizó una de las declaraciones más fuertes del debate oral por la muerte del Diez. Por qué complicó a los imputados

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Nicolás Taffarel y Diego Maradona
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El último testigo convocado por la Fiscalía al juicio por la muerte de Maradona para reconstruir los días de Diego en la internación domiciliaria donde falleció fue, probablemente, el que dejó más expuesto al equipo médico que estaba a cargo de cuidar al Diez. Se trata de Nicolás Taffarel, el masajista que iba de lunes a sábados de 8 a 18 a la casa de Tigre para ayudar al astro del fútbol a movilizarse.

Según contó ante los jueces del TOC N°7 de San Isidro, para 2020 Maradona tenía serias limitaciones para caminar, solo hacía tramos muy cortos y necesitaba acompañamiento. Todo empeoró después de su operación de cabeza: cuando aún estaba internado en la Clínica Olivos, a principios de noviembre de ese año, el testigo contó que también se le empezó a hinchar la pierna derecha. Para tratarlo, Taffarel le hacía masajes linfáticos.

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Su declaración fue fundamental porque describió muchas señales de alerta que él advirtió en el Diez. Además, aseguró al borde de las lágrimas que él estaba desesperado porque lo veía empeorar a Diego y los médicos no hacían nada. “Yo ya había creado un vínculo con él y quería que mejorara como sea de un día para el otro”, relató.

“Al principio de la internación domiciliaria Maradona estaba reseteado a nivel psicológico. A lo que venía siendo él, que le costaba generar charlas o tenía lagunas, ahí había vuelto a tener chispa. Físicamente, hablando de lo motriz, igual que siempre. Le costaba caminar, movilizarse. Tenía edema en la pierna derecha”, contextualizó sobre los primeros de esos 15 días que el Diez estuvo en Tigre.

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Y contrastó: “Llegando a la fecha del deceso de Diego, esos últimos días, él empezó a desmejorar. No se levantaba de la cama, no quería comer, no quería cambiarse, higienizarse. Masajes tampoco. Yo estaba ahí por si me llamaba, pero no quería nada. Físicamente estaba hinchado, con las piernas hinchadas. No le bajaba el edema de las piernas, cada vez era más. Yo pregunté si estaba tomando diuréticos y la enfermera me dijo que no, que se los sacaron. No supe quién”.

Los jueces Alberto Ortolani, Alberto Gaig y Pablo Rolón
Los jueces Alberto Ortolani, Alberto Gaig y Pablo Rolón

Con el paso del tiempo, Taffarel advirtió que Maradona también tenía los brazos hinchados y la cara hinchada. Todo se lo advirtió al imputado Leopoldo Luque, con quien mantenía un diálogo cotidiano: le decía que lo veía mal, le pedía que los médicos (él inclusive) lo fueran más seguido a verlo y le manifestaba su preocupación.

En el medio de su testimonio, el fiscal Patricio Ferrari expuso mensajes y audios que el masajista le envió al neurocirujano advirtiéndole de los malos síntomas que veía. Dijo explícitamente que Maradona estaba “súper hinchado” y que tenía “los ojos hinchados como una teta”. También le avisó de un día que estuvo acostado 26 horas.

Taffarel explicó sus dichos: “Estaba hinchado y no se movía de la cama, estaba en la misma posición hacía dos días. Luque creo que me dijo que él estaba transitando el proceso de darse cuenta en qué situación estaba su vida a partir de que dejó el alcohol. Sobre la hinchazón me dijo que se le iba a pasar cuando se levantara, pero no se le pasó, se agravó”. Además agregó que Diego empezó a tener vibraciones en las manos y que hacía chistes que no se entendían.

El día que el masajista advirtió un posible edema de pulmón

Taffarel dijo en su declaración que había advertido riesgo de un edema de pulmón en Maradona por estar tanto tiempo acostado y que se lo había avisado a su entorno cercano.

Diego Maradona en 2020
Diego Maradona en 2020

“Un día yo salí de la casa de Diego y lo vi tan edematizado que quise ayudar desde un lugar desesperante. Ahí empecé a investigar y justo estábamos en la etapa del Covid donde rotaban a los pacientes boca abajo para cortarle los gases (hinchazón) para que no colapse el pulmón. Lo investigué en el paper de Covid y edema de pulmones. Yo le dije a Verónica Ojeda, a Maxi Pomargo y a Jonhy Espósito que ojo que podía pasar eso. Me responden “hay que decirle a Luque”“.

A preguntas del abogado Fernando Burlando, Taffarel admitió que siempre le manifestó a Luque las situaciones que lo incomodaban y explicó por qué él estaba desesperado. “Yo manifestaba situaciones que veía en él y no veía un accionar concreto o una resolución rápida. Yo ya había creado un vínculo con él y quería que mejorara como sea de un día para el otro”, dijo al borde del llanto.

“Los médicos me decían que me quedara tranquilo, que eran situaciones que iban a pasar. Uno con el nerviosismo confía en que eso va a pasar, que todo se va a resolver. Pero no pasó”, siguió.

Las últimas palabras de Diego al masajista

Nicolás Taffarel recordó la última vez que lo vio a Maradona con vida. Fue el 24 de noviembre de 2020 a la mañana. El testigo contó que quería “activar” a Diego e ingresó a su habitación. “Le dije ‘hola Diez, vamos a movernos un poco, a tomar unos tereres’”, recordó.

“El me dijo “no quiero nada Taffita, ya está”. Yo le pregunté “ya está ¿qué?” y me contestó “nada, ya está”. Fueron las ultimas palabras de él hacia mí”, concluyó.

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