Un raro espectáculo astronómico llegará en agosto con un eclipse solar y una lluvia de meteoros: fecha, horarios y dónde verlo

Estados Unidos vivirá el 12 de agosto de 2026 un eclipse solar parcial y el pico de la lluvia de meteoros Perseidas en una misma jornada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Estados Unidos presenciará el 12 de agosto de 2026 dos fenómenos astronómicos de interés para la comunidad científica y el público general: un eclipse solar parcial visible en una amplia franja del país y la lluvia de meteoros Perseidas en su punto máximo durante la noche. Ambos eventos, confirmados por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), ocurrirán en una misma jornada, lo que representa una coincidencia poco habitual en el calendario astronómico y afectará a millones de observadores, desde Alaska hasta la costa este.

La NASA ha detallado que el eclipse parcial será observable en numerosos estados del norte y noreste, mientras que la lluvia de meteoros alcanzará su máxima actividad durante la noche, favorecida por la fase de Luna Nueva. Reuters informó que la agencia espacial estadounidense ha emitido recomendaciones de seguridad para la observación del eclipse y ha impulsado actividades divulgativas para el público general, enfatizando la importancia de seguir las indicaciones oficiales para evitar lesiones oculares.

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Antecedentes recientes, como el eclipse total registrado en 2024 y la popularidad de las Perseidas, respaldan el interés generado por estos eventos. ScienceDaily y The Scientific American han publicado mapas, horarios y explicaciones técnicas, subrayando la relevancia de la coincidencia para la divulgación científica y la observación amateur.

¿Qué es un eclipse solar parcial y dónde será visible en Estados Unidos?

Un eclipse solar ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, bloqueando total o parcialmente la luz solar. El 12 de agosto de 2026, el fenómeno será total en regiones del norte de Rusia, Groenlandia, Islandia y el norte de España, según la NASA. En Estados Unidos, el eclipse será parcial y la franja de visibilidad abarcará desde Alaska hasta Carolina del Norte, incluyendo estados del noreste como Maine y Nueva York.

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De acuerdo con la NASA, “el eclipse parcial permitirá observar cómo la Luna cubre una fracción del disco solar”, con porcentajes variables según la ubicación. Por ejemplo, en Nueva York solo se oscurecerá alrededor del 9% del Sol, mientras que en Maine la cobertura llegará al 19%. La agencia ha publicado un mapa interactivo con los horarios y el grado de oscurecimiento para cada ciudad, disponible en su sitio web oficial.

La NASA advierte que “nunca debe observarse el Sol directamente sin protección adecuada”, recomendando el uso de gafas de eclipse homologadas o filtros solares certificados para telescopios y cámaras. Las gafas de sol convencionales, los vidrios ahumados y otros métodos caseros no ofrecen protección suficiente y pueden causar daños irreversibles en la retina.

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La NASA confirmó que el eclipse solar parcial será visible desde Alaska hasta Carolina del Norte, con observación en estados del norte y noreste. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuándo y cómo se podrá ver la lluvia de meteoros Perseidas en 2026?

La lluvia de meteoros Perseidas es un fenómeno recurrente cada mes de agosto, producto del paso de la Tierra por los restos del cometa Swift-Tuttle. Entre el 12 y el 13 de agosto de 2026, alcanzará su punto máximo de actividad, según el blog oficial de la NASA. La agencia estima que, en condiciones ideales y sin nubes, los observadores podrán ver entre 50 y 100 meteoros por hora.

La Luna Nueva coincidirá con el pico de la lluvia, lo que favorecerá la oscuridad del cielo y mejorará la visibilidad. La NASA recomienda buscar lugares alejados de la contaminación lumínica, como zonas rurales o parques estatales, y permitir que los ojos se adapten a la oscuridad durante al menos 30 minutos antes de la observación. “Las Perseidas pueden observarse a simple vista y no requieren instrumentos ópticos”, señala la agencia.

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El radiante, o punto aparente de origen de los meteoros, se localiza en la constelación de Perseo, aunque los destellos pueden aparecer en cualquier parte del cielo. ScienceDaily explica que la lluvia de Perseidas es reconocida por la intensidad y frecuencia de los meteoros, algunos de los cuales dejan trazos brillantes y persistentes.

¿Qué recomendaciones de seguridad emite la NASA para estos fenómenos?

La NASA y otras instituciones científicas han publicado recomendaciones estrictas para la observación segura del eclipse solar. Según la agencia, “solo deben utilizarse gafas de eclipse con certificación ISO 12312-2 o filtros solares homologados”. Observar el Sol sin protección adecuada puede producir lesiones graves en la retina, incluso si la fracción de disco solar visible es pequeña.

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La NASA insiste en que los dispositivos ópticos, como binoculares y telescopios, deben estar equipados con filtros solares en el objetivo, nunca en el ocular. La agencia también sugiere supervisar a niños y personas mayores durante la observación. “La seguridad visual es prioritaria en cualquier evento solar”, concluye el comunicado oficial.

Respecto a la lluvia de meteoros, la recomendación principal es elegir lugares apartados de la iluminación artificial y evitar el uso de linternas o pantallas brillantes durante la observación. Permitir que los ojos se adapten a la oscuridad mejora notablemente la experiencia y permite detectar meteoros más tenues.

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su máxima actividad entre el 12 y el 13 de agosto de 2026 y podrá dejar entre 50 y 100 meteoros por hora. (REUTERS/Borja Suarez/File Photo)

¿Qué estados de Estados Unidos podrán ver el eclipse parcial y las Perseidas?

Según la NASA y la plataforma timeanddate, los siguientes estados tendrán condiciones para observar el eclipse parcial:

Alaska

Connecticut

Delaware

Distrito de Columbia

Illinois

Indiana

Iowa

Kentucky

Maine

Maryland

Massachusetts

Michigan

Minnesota

Montana

New Hampshire

Nueva Jersey

Nueva York

Carolina del Norte

Dakota del Norte

Ohio

Pensilvania

Rhode Island

Dakota del Sur

Vermont

Virginia

Virginia Occidental

Wisconsin

Todos estos estados, junto con el resto del país, podrán observar la lluvia de meteoros Perseidas, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan y se elijan lugares alejados de fuentes de luz artificial, de acuerdo con la NASA.

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¿Por qué es relevante la coincidencia de ambos eventos el 12 de agosto?

La superposición de un eclipse solar parcial y el máximo de la lluvia de meteoros Perseidas en la misma fecha es poco frecuente, lo que ha generado interés en la comunidad científica y en el público general. Reuters informó que la NASA prepara transmisiones en vivo y actividades educativas para promover la observación segura y el aprendizaje astronómico.

El evento también servirá como base para investigaciones sobre la dinámica del Sol, la interacción entre la atmósfera y los meteoros y la divulgación de la ciencia a través de la participación ciudadana. Las instituciones científicas esperan una alta concurrencia en los eventos de observación, tanto en centros astronómicos como en actividades al aire libre.

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El eclipse solar parcial mostrará una cobertura variable del Sol en Estados Unidos, con cerca del 9% en Nueva York y del 19% en Maine. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo impactan estos eventos en la divulgación científica y la participación ciudadana?

La jornada del 12 de agosto de 2026 será utilizada por la NASA y otras entidades científicas para fomentar el interés por la astronomía y promover la educación científica. La agencia ha anunciado la realización de actividades abiertas al público, transmisiones en línea y la difusión de materiales didácticos sobre el eclipse y la lluvia de meteoros.

The Scientific American y ScienceDaily han destacado que estos fenómenos contribuyen a la alfabetización científica y despiertan el interés de nuevas generaciones por la investigación espacial. La coincidencia de ambos eventos en una sola jornada es vista como una oportunidad para fortalecer la conexión entre la ciencia y la sociedad.

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¿Dónde consultar información oficial y actualizaciones sobre ambos fenómenos?

Para obtener información actualizada sobre el eclipse solar parcial y la lluvia de meteoros Perseidas, la NASA mantiene páginas informativas con mapas de visibilidad, horarios y recomendaciones de seguridad. Las actualizaciones también están disponibles en los portales de medios especializados como ScienceDaily y The Scientific American, así como en plataformas de seguimiento astronómico como timeanddate.

La NASA ha dispuesto líneas de consulta y canales en redes sociales para responder dudas y ofrecer asesoría sobre la observación segura de ambos eventos. Las autoridades locales y los observatorios regionales también emitirán recomendaciones según las condiciones meteorológicas y de visibilidad en cada estado.

La NASA recomendó ver la lluvia de meteoros Perseidas en zonas alejadas de la contaminación lumínica y esperar al menos 30 minutos para adaptar la vista a la oscuridad. (Diego Radamés / Europa Press)

¿Qué se espera después del 12 de agosto de 2026?

Después de la observación del eclipse solar parcial y la lluvia de meteoros Perseidas, la comunidad científica continuará con el análisis de los datos recopilados y la divulgación de resultados. La NASA mantendrá actualizados los calendarios de eventos astronómicos y difundirá nuevas oportunidades de observación para el público general.

El interés generado por la coincidencia de estos eventos puede traducirse en una mayor participación en actividades científicas y educativas en los meses siguientes. Las instituciones prevén un aumento en el número de aficionados y voluntarios interesados en la astronomía, la observación del cielo y la ciencia ciudadana.