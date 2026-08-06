El nuevo truco de Google Maps con IA para pedir comida en los restaurantes favoritos

Google Maps ahora te ayuda a pedir comida con Ask Maps. REUTERS/Dado Ruvic

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Google Maps ahora puede ayudarte a pedir comida en tus restaurantes favoritos con Ask Maps, una función impulsada por inteligencia artificial.

Si quieres encargar comida para llevar antes de salir de la oficina, solo tienes que pedírselo a Maps. Por ejemplo: “ordena pizza para recoger de camino a casa”.

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La aplicación buscará restaurantes abiertos a lo largo de tu ruta que ofrezcan lo que estás buscando e incluso puede tener en cuenta tus lugares guardados o tus requisitos alimentarios.

Después de elegir el restaurante, puedes seleccionar la opción “Ordenar en línea” para hacer el pedido a través de plataformas compatibles como Square, Toast o Uber Eats. Ask Maps sumará los productos al carrito. Luego, puedes agregar más artículos y pagar el pedido en la plataforma seleccionada.

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La app busca restaurantes abiertos en tu ruta y considera tus lugares guardados. (Google Maps)

Qué más se puede hacer con Ask Maps

Además, los usuarios pueden recurrir a Ask Maps para buscar alojamiento para su próximo viaje con una consulta del tipo:

“Para el concierto del próximo fin de semana en el centro de Miami, encuéntrame un hotel con buena relación calidad-precio, buenas calificaciones, un ambiente artístico y cerca —a pie— de un gimnasio y restaurantes”.

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La herramienta comparará tarifas y revisará la disponibilidad antes de mostrar una lista de alternativas. Cuando el usuario elija una opción, podrá ingresar al sitio del socio para concretar la reserva.

Por otra parte, con Inteligencia Personal, puedes optar por vincular de manera segura Ask Maps con Gmail y, próximamente, con otras aplicaciones como Calendario.

La herramienta compara precios y verifica disponibilidad antes de listar opciones. (Google Maps)

Así, la herramienta podrá considerar automáticamente tus próximas reservas, por ejemplo, vuelos o cenas y así, ofrecerte sugerencias pertinentes sin que tengas que detallar planes que ya figuran en tus cuentas.

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Por ejemplo, si estás por viajar, podrías consultar: “Dame ideas para pasar unas horas cerca del hotel antes de mi vuelo de mañana”.

Entonces verás recomendaciones en los alrededores basadas en la reserva de alojamiento que aparece en Gmail, además de propuestas para llegar luego al aeropuerto, incluido el horario en el que convendría salir.

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Si tienes activada la configuración del Historial, Ask Maps también puede conservar el contexto de tus conversaciones previas para que retomes la búsqueda donde la dejaste.

Un teléfono móvil muestra la aplicación Google Maps con información de transporte público y un mapa de puntos de interés en la ciudad de Chicago, Estados Unidos. (Google Maps)

Por ejemplo, puedes consultar: “Recuérdame, ¿qué actividades me recomendaste para mi viaje a Chicago?”. Así, Maps te mostrará de inmediato las sugerencias anteriores y evitarás empezar la planificación desde cero.

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Cómo se actualiza Google Maps

Los aportes de más de 500 millones de colaboradores son clave para que Google Maps se mantenga actualizado y siga siendo una herramienta útil.

Con esta nueva dinámica, la plataforma busca simplificar la forma en que los usuarios comparten cambios y correcciones en la información de los lugares.

Ahora es posible sugerir ediciones de manera conversacional, ya sea desde Ask Maps o desde la pestaña Contribuir. Incluso se puede subir una foto del cartel en la vidriera de un comercio: Maps detectará en la imagen el nuevo horario y pedirá confirmación antes de enviar la sugerencia.

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Ask Maps puede mantener el contexto de tus conversaciones anteriores. (Google Maps)

Como ocurre hasta ahora, los sistemas de protección integrados de Maps revisan la precisión de las ediciones propuestas y no publican aquellas que infrinjan sus políticas. Además, la herramienta facilita compartir datos útiles para la comunidad, como un consejo local.

Por ejemplo, si un usuario indica que “hay más estacionamiento disponible detrás del edificio”, Ask Maps puede mostrar esa información a otras personas.

Los pedidos de comida, la búsqueda de hoteles y eventos, y las contribuciones conversacionales se están implementando ahora en Estados Unidos, y llegarán a más países con el tiempo.

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“Ampliaremos su disponibilidad a Australia, Brasil, Canadá, Indonesia, Japón y México, junto con más de 150 países y territorios en inglés”, dijo Google.