Acribillan a un brasileño en pleno centro de Santa Cruz: suman 10 las víctimas de ataques armados en una semana en Bolivia

Un nuevo ataque armado conmocionó Santa Cruz, Bolivia, región que enfrenta una ola de violencia que suma diez víctimas en una semana

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Este miércoles se registró un nuevo ataque armado en Bolivia. A plena luz del día en una zona céntrica y universitaria de Santa Cruz de la Sierra, un brasileño cuya identidad aún no ha sido difundida, fue abatido a tiros por dos personas que luego se dieron a la fuga en un vehículo blanco. Con este asesinato, la cifra de sicariatos subió a diez en una semana.

Según reportes policiales y videos de cámaras de seguridad, hombres armados interceptaron a la víctima cuando salía de un restaurante y abrieron fuego para luego huir del lugar.

Con el cuerpo tendido en el piso, una mujer, presuntamente pareja de la víctima, se acercó al cuerpo y sustrajo su teléfono celular, sus llaves y otras pertenencias. La mujer luego fue aprehendida y permanece en custodia de la Policía mientras se realizan las investigaciones.

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La presunta novia del brasileño asesinado en Santa Cruz de la Sierra quedó aprehendida luego de haber sustraído el celular y las llaves de la víctima.

El nuevo homicidio se produjo apenas unos días después del asesinato de un ciudadano brasileño de 36 años, identificado como Dennis F. de O., quien fue acribillado con siete disparos dentro de un local nocturno situado en la avenida Cristo Redentor. El mismo día, un veterinario murió a tiros en el municipio de San Ignacio de Velasco, a 460 kilómetros al este de Santa Cruz de la Sierra, por dos hombres que huyeron en motocicleta.

Estos tres casos estuvieron precedidos por otros siete homicidios, cinco de ellos ocurridos en zonas fronterizas con Brasil, San Matías y Ascensión de la Frontera, en los que una de las víctimas es el subteniente de la Policía Yerson Salazar que investigaba crímenes ocurridos un día antes. A estos casos se suma el hallazgo de dos personas decapitadas en la localidad de Yapacaní, a 300 kilómetros de la capital cruceña, en la carretera que une esta ciudad con Cochabamba.

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La sucesión de asesinatos ha puesto nuevamente el foco sobre la escalada de la violencia armada en el departamento de Santa Cruz, principal centro económico de Bolivia y una región donde en los últimos años las autoridades han detectado una mayor presencia de organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico.

Los restos del subteniente Yerson Salazar fueron trasladados a Santa Cruz de la Sierra. El agente policial murió en una emboscada cuando investigaba cuatro asesinatos vinculados al crimen organizado

El Gobierno boliviano sostiene los hechos recientes responden a la disputa entre grupos criminales brasileños -el Primer Comando Capital y el Comando Vermelho- por el control de corredores utilizados para el tráfico internacional de drogas. En ese contexto, anunció esta semana la instalación de una oficina permanente de la Policía Federal de Brasil en La Paz para fortalecer el intercambio de inteligencia y la cooperación transfronteriza.

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Las autoridades no han confirmado públicamente si los diez homicidios registrados en la última semana guardan relación entre sí, aunque varias investigaciones apuntan a posibles ajustes de cuentas asociados al crimen organizado.

En ese contexto, el gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, pidió al Gobierno militarizar las poblaciones fronterizas en los que en la última semana se produjeron hechos de violencia.

Agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico de Bolivia montan guardia. Imagen de archivo. REUTERS/Ipa Ibáñez

“Exigimos que el Ministerio de Defensa militarice la frontera de Santa Cruz en San Matías, específicamente en Ascensión de la Frontera y Las Petas”, señaló en una publicación y pidió emitir un decreto “que especifique el marco de uso de armas para los efectivos militares desplegados, y que los exente de responsabilidad penal en el cumplimiento de sus funciones”.

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“¿Cómo es posible que, en un estado de excepción, a menos de 12 horas de que el Presidente de la República y el Gobernador del Departamento estuvieran a pocas cuadras del lugar, ocurra otro asesinato? No podemos seguir viviendo así”, escribió el martes en relación con el asesinato ocurrido en la localidad de San Ignacio de Velasco donde horas antes hubo una celebración cívica por la efeméride local.

Por ahora, la Policía boliviana desplegó más de 200 agentes policiales en San Matías y sus alrededores, en la frontera con Brasil para reformar la seguridad y buscar a los responsables de los crímines.

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