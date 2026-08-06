Steam regala este nuevo juego por tiempo limitado en agosto: descarga para siempre

Steam anunció que Moonlighter, el action RPG del estudio español Digital Sun y publicado por 11 bit studios, está disponible de forma gratuita para todos los usuarios de la plataforma.
La oferta tiene fecha de vencimiento: quienes lo agreguen a su cuenta antes del 9 de agosto a las 10:00 a.m. (hora del Pacífico) podrán quedárselo para siempre, sin costo alguno.
PUBLICIDAD
El juego, lanzado el 29 de mayo de 2018, tiene un precio habitual de USD 19,99. Una vez añadido a la biblioteca durante el período de la promoción, queda vinculado de forma permanente a la cuenta, sin restricciones de acceso posteriores.
Cómo obtener Moonlighter gratis en Steam
Para obtener Moonlighter gratis, hay que ingresar a la página oficial del juego en Steam, donde el botón de compra aparece con un precio de USD 0,00, y seleccionar ‘Añadir a la cuenta’.
PUBLICIDAD
No se requiere tarjeta de crédito ni ningún método de pago. La única condición es tener una cuenta activa en la plataforma y completar el proceso antes del vencimiento de la oferta, el 9 de agosto a las 10:00 a.m. hora del Pacífico.
Una vez agregado, Moonlighter queda disponible para descarga e instalación en Windows, macOS y Linux.
El juego cuenta con verificación para Steam Deck y admite mando, por lo que también puede jugarse desde el dispositivo portátil de Valve.
Qué es Moonlighter
Moonlighter es un action RPG con elementos roguelite que sigue a Will, un tendero con sueños de convertirse en héroe.
La propuesta combina dos mecánicas centrales: la gestión de una tienda en el pueblo de Rynoka, donde el jugador fija precios, administra el inventario, contrata asistentes y mejora el local, y la exploración de mazmorras procedurales a través de portales que conducen a dimensiones distintas.
PUBLICIDAD
El combate exige precisión: el timing, el posicionamiento y el conocimiento de los enemigos son determinantes para sobrevivir.
El botín obtenido en cada expedición alimenta el ciclo de la tienda, que a su vez financia el equipamiento para las siguientes incursiones.
El juego incluye además un sistema de crafteo y encantamiento de armas y armaduras, compañeros de aventura y un modo Nueva Partida+ con desafíos adicionales.
PUBLICIDAD
Desde su lanzamiento, Moonlighter acumula más de 22.000 reseñas en Steam, con una valoración general de “Muy positiva”, el 80% de las reseñas en inglés son favorables.
Qué otros juegos gratuitos hay en Steam
Otros juegos gratis en Steam y sin fecha límite de acceso son:
- Arena Breakout Infinite
- Worlds Beyond
- Blue Archive
- TMNT Arena
- GeoGuessr Steam Edition
- Eternal Return
- Path of Exile: Mirage
- Wuthering Waves
- Brawlhalla
- FC 24
- The Finals
- Yu-Gi-Oh! Master Duel
- Team Fortress 2
- The Sims 4
- Where Winds Meet
- Bongo Cat
- Heartopia
- Marvel Rivals
- Overwatch S1: Conquest
- Warframe
- VRChat
- NARAKA: Bladepoint
- Delta Force
- Counter-Strike 2
- Dota 2
- PUBG Battlegrounds
- Apex Legends
- War Thunder
- Rainbow Six Siege
- Sky
- Lost Ark
- Guild Wars 2
- Reverse: 1999
- Dark and Darker
- Pixel Worlds
- Cell to Singularity
- Revolution Idle
- Unturned
- Fishing Planet
- KARDS
- My Singing Monsters
- Palia
- Enlisted: Hidden Threat
- IdleOn - The Idle Game RPG
- skate.
En qué otra plataforma encontrar juegos gratis para PC
Epic Games Store es la tienda digital de videojuegos desarrollada por Epic Games, compañía estadounidense conocida por crear Fortnite y el motor gráfico Unreal Engine.
PUBLICIDAD
Disponible para Windows y macOS, la plataforma compite directamente con Steam en el mercado de distribución de juegos para PC.
Su propuesta más popular es la sección de juegos gratuitos: cada semana, Epic Games Store ofrece uno o más títulos sin costo que, al igual que en la promoción de Steam con Moonlighter, quedan vinculados de forma permanente a la cuenta del usuario una vez reclamados. Para acceder, solo hace falta crear una cuenta gratuita en epicgames.com.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD