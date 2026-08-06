Steam regala este nuevo juego por tiempo limitado en agosto: descarga para siempre

Steam puso a disposición de forma gratuita Moonlighter, el action RPG de Digital Sun y 11 bit studios. (Steam)

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Steam anunció que Moonlighter, el action RPG del estudio español Digital Sun y publicado por 11 bit studios, está disponible de forma gratuita para todos los usuarios de la plataforma.

La oferta tiene fecha de vencimiento: quienes lo agreguen a su cuenta antes del 9 de agosto a las 10:00 a.m. (hora del Pacífico) podrán quedárselo para siempre, sin costo alguno.

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El juego, lanzado el 29 de mayo de 2018, tiene un precio habitual de USD 19,99. Una vez añadido a la biblioteca durante el período de la promoción, queda vinculado de forma permanente a la cuenta, sin restricciones de acceso posteriores.

El título, que normalmente cuesta USD 19,99, salió al mercado en mayo de 2018. (Steam)

Cómo obtener Moonlighter gratis en Steam

Para obtener Moonlighter gratis, hay que ingresar a la página oficial del juego en Steam, donde el botón de compra aparece con un precio de USD 0,00, y seleccionar ‘Añadir a la cuenta’.

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No se requiere tarjeta de crédito ni ningún método de pago. La única condición es tener una cuenta activa en la plataforma y completar el proceso antes del vencimiento de la oferta, el 9 de agosto a las 10:00 a.m. hora del Pacífico.

Una vez agregado, Moonlighter queda disponible para descarga e instalación en Windows, macOS y Linux.

El juego cuenta con verificación para Steam Deck y admite mando, por lo que también puede jugarse desde el dispositivo portátil de Valve.

El juego es compatible con Windows, macOS y Linux. (Steam)

Qué es Moonlighter

Moonlighter es un action RPG con elementos roguelite que sigue a Will, un tendero con sueños de convertirse en héroe.

La propuesta combina dos mecánicas centrales: la gestión de una tienda en el pueblo de Rynoka, donde el jugador fija precios, administra el inventario, contrata asistentes y mejora el local, y la exploración de mazmorras procedurales a través de portales que conducen a dimensiones distintas.

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El combate exige precisión: el timing, el posicionamiento y el conocimiento de los enemigos son determinantes para sobrevivir.

El botín obtenido en cada expedición alimenta el ciclo de la tienda, que a su vez financia el equipamiento para las siguientes incursiones.

Moonlighter es un action RPG con elementos roguelite en el que Will, un tendero, sueña con ser héroe. (Steam)

El juego incluye además un sistema de crafteo y encantamiento de armas y armaduras, compañeros de aventura y un modo Nueva Partida+ con desafíos adicionales.

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Desde su lanzamiento, Moonlighter acumula más de 22.000 reseñas en Steam, con una valoración general de “Muy positiva”, el 80% de las reseñas en inglés son favorables.

Qué otros juegos gratuitos hay en Steam

Otros juegos gratis en Steam y sin fecha límite de acceso son:

Arena Breakout Infinite

Worlds Beyond

Blue Archive

TMNT Arena

GeoGuessr Steam Edition

Eternal Return

Path of Exile: Mirage

Wuthering Waves

Brawlhalla

FC 24

The Finals

Yu-Gi-Oh! Master Duel

Team Fortress 2

The Sims 4

En Steam también se pueden encontrar juegos gratis sin fecha límite. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Where Winds Meet

Bongo Cat

Heartopia

Marvel Rivals

Overwatch S1: Conquest

Warframe

VRChat

NARAKA: Bladepoint

Delta Force

Counter-Strike 2

Dota 2

PUBG Battlegrounds

Apex Legends

War Thunder

Rainbow Six Siege

Sky

Lost Ark

Guild Wars 2

Reverse: 1999

Dark and Darker

Pixel Worlds

Cell to Singularity

Revolution Idle

Unturned

Fishing Planet

KARDS

My Singing Monsters

Palia

Epic Games es otra plataforma en la que se puede encontrar juegos gratis para PC. REUTERS/Brendan McDermid/Illustration/File Photo

Enlisted: Hidden Threat

IdleOn - The Idle Game RPG

skate.

En qué otra plataforma encontrar juegos gratis para PC

Epic Games Store es la tienda digital de videojuegos desarrollada por Epic Games, compañía estadounidense conocida por crear Fortnite y el motor gráfico Unreal Engine.

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Disponible para Windows y macOS, la plataforma compite directamente con Steam en el mercado de distribución de juegos para PC.

Su propuesta más popular es la sección de juegos gratuitos: cada semana, Epic Games Store ofrece uno o más títulos sin costo que, al igual que en la promoción de Steam con Moonlighter, quedan vinculados de forma permanente a la cuenta del usuario una vez reclamados. Para acceder, solo hace falta crear una cuenta gratuita en epicgames.com.

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