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Steam regala este nuevo juego por tiempo limitado en agosto: descarga para siempre

Moonlighter es un juego de misiones que sigue la vida de un tendero que sueña con convertirse en héroe

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Steam puso a disposición de forma gratuita Moonlighter, el action RPG de Digital Sun y 11 bit studios. (Steam)
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Steam anunció que Moonlighter, el action RPG del estudio español Digital Sun y publicado por 11 bit studios, está disponible de forma gratuita para todos los usuarios de la plataforma.

La oferta tiene fecha de vencimiento: quienes lo agreguen a su cuenta antes del 9 de agosto a las 10:00 a.m. (hora del Pacífico) podrán quedárselo para siempre, sin costo alguno.

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El juego, lanzado el 29 de mayo de 2018, tiene un precio habitual de USD 19,99. Una vez añadido a la biblioteca durante el período de la promoción, queda vinculado de forma permanente a la cuenta, sin restricciones de acceso posteriores.

Pantalla del videojuego Moonlighter con personajes, diálogo, construcciones y árboles. A la derecha, banner de anuncio para Moonlighter 2 y detalles del juego
El título, que normalmente cuesta USD 19,99, salió al mercado en mayo de 2018. (Steam)

Cómo obtener Moonlighter gratis en Steam

Para obtener Moonlighter gratis, hay que ingresar a la página oficial del juego en Steam, donde el botón de compra aparece con un precio de USD 0,00, y seleccionar ‘Añadir a la cuenta’.

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No se requiere tarjeta de crédito ni ningún método de pago. La única condición es tener una cuenta activa en la plataforma y completar el proceso antes del vencimiento de la oferta, el 9 de agosto a las 10:00 a.m. hora del Pacífico.

Una vez agregado, Moonlighter queda disponible para descarga e instalación en Windows, macOS y Linux.

El juego cuenta con verificación para Steam Deck y admite mando, por lo que también puede jugarse desde el dispositivo portátil de Valve.

Un personaje pixelado de pie en un entorno campestre, junto a una casa de madera con una bandera verde, un portal de piedra y árboles con follaje naranja y verde
El juego es compatible con Windows, macOS y Linux. (Steam)

Qué es Moonlighter

Moonlighter es un action RPG con elementos roguelite que sigue a Will, un tendero con sueños de convertirse en héroe.

La propuesta combina dos mecánicas centrales: la gestión de una tienda en el pueblo de Rynoka, donde el jugador fija precios, administra el inventario, contrata asistentes y mejora el local, y la exploración de mazmorras procedurales a través de portales que conducen a dimensiones distintas.

El combate exige precisión: el timing, el posicionamiento y el conocimiento de los enemigos son determinantes para sobrevivir.

El botín obtenido en cada expedición alimenta el ciclo de la tienda, que a su vez financia el equipamiento para las siguientes incursiones.

Pantalla de videojuego pixelado Moonlighter. Interfaz con libro abierto, personaje con equipo, múltiples casillas de inventario con objetos, iconos de estadísticas y botones de control
Moonlighter es un action RPG con elementos roguelite en el que Will, un tendero, sueña con ser héroe. (Steam)

El juego incluye además un sistema de crafteo y encantamiento de armas y armaduras, compañeros de aventura y un modo Nueva Partida+ con desafíos adicionales.

Desde su lanzamiento, Moonlighter acumula más de 22.000 reseñas en Steam, con una valoración general de “Muy positiva”, el 80% de las reseñas en inglés son favorables.

Qué otros juegos gratuitos hay en Steam

Otros juegos gratis en Steam y sin fecha límite de acceso son:

  • Arena Breakout Infinite
  • Worlds Beyond
  • Blue Archive
  • TMNT Arena
  • GeoGuessr Steam Edition
  • Eternal Return
  • Path of Exile: Mirage
  • Wuthering Waves
  • Brawlhalla
  • FC 24
  • The Finals
  • Yu-Gi-Oh! Master Duel
  • Team Fortress 2
  • The Sims 4
Una mujer sonriente con auriculares y micrófono juega en un PC gaming con monitor, teclado y mouse. Un logo iluminado de Steam adorna la pared trasera.
En Steam también se pueden encontrar juegos gratis sin fecha límite. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Where Winds Meet
  • Bongo Cat
  • Heartopia
  • Marvel Rivals
  • Overwatch S1: Conquest
  • Warframe
  • VRChat
  • NARAKA: Bladepoint
  • Delta Force
  • Counter-Strike 2
  • Dota 2
  • PUBG Battlegrounds
  • Apex Legends
  • War Thunder
  • Rainbow Six Siege
  • Sky
  • Lost Ark
  • Guild Wars 2
  • Reverse: 1999
  • Dark and Darker
  • Pixel Worlds
  • Cell to Singularity
  • Revolution Idle
  • Unturned
  • Fishing Planet
  • KARDS
  • My Singing Monsters
  • Palia
Epic Games es otra plataforma en la que se puede encontrar juegos gratis para PC. REUTERS/Brendan McDermid/Illustration/File Photo
Epic Games es otra plataforma en la que se puede encontrar juegos gratis para PC. REUTERS/Brendan McDermid/Illustration/File Photo
  • Enlisted: Hidden Threat
  • IdleOn - The Idle Game RPG
  • skate.

En qué otra plataforma encontrar juegos gratis para PC

Epic Games Store es la tienda digital de videojuegos desarrollada por Epic Games, compañía estadounidense conocida por crear Fortnite y el motor gráfico Unreal Engine.

Disponible para Windows y macOS, la plataforma compite directamente con Steam en el mercado de distribución de juegos para PC.

Su propuesta más popular es la sección de juegos gratuitos: cada semana, Epic Games Store ofrece uno o más títulos sin costo que, al igual que en la promoción de Steam con Moonlighter, quedan vinculados de forma permanente a la cuenta del usuario una vez reclamados. Para acceder, solo hace falta crear una cuenta gratuita en epicgames.com.

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