River Plate confirmó la contratación de Francisco Ortega como su octavo refuerzo

Francisco Ortega, el octavo refuerzo de River Plate

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River Plate hizo oficial la contratación de Francisco Ortega como su octavo refuerzo en el mercado de pases. Luego de completar la revisión médica en la jornada del miércoles, el lateral izquierdo selló su vínculo con el Millonario hasta diciembre de 2030. La confirmación de su arribo desde el Olympiakos de Grecia se realizó en la misma jornada en la que se acordó la incorporación de Thiago Almada.

“Francisco Ortega, nuevo jugador de River Plate. Junto con el Presidente, Stefano Di Carlo, el defensor firmó su contrato con la Institución hasta el 31 de diciembre de 2030. El jugador se sumará a los entrenamientos del plantel profesional bajo las órdenes de Eduardo Coudet”, informó River mediante un comunicado oficial.

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Según pudo saber Infobae, la operación se cerró en un monto de 5 millones de euros por la totalidad del pase. El lateral izquierdo, de 27 años, firmó un contrato que lo vinculará con el club de Núñez por cuatro años y medio. De esta manera, River solucionó una de las urgencias deportivas que se planteó en el mercado de pases: reforzar el lateral izquierdo como acompañante de Marcos Acuña ante la marcha de Matías Viña.

El lateral izquierdo de 27 años, surgido de Vélez, llega tras dos temporadas en el fútbol de Grecia (Foto: Reuters/Andrew Boyers)

La llegada de Ortega responde a una necesidad concreta del plantel. Acuña está lesionado por un desgarro y, tras la baja de Matías Viña como suplente, la única alternativa natural que manejaba el Chacho Coudet en ese sector es una reconversión: Facundo González es zaguero zurdo y fue utilizado como lateral en varias oportunidades.

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“Muy contento, estoy ansioso. Hablé un poco con el Chacho, pero vamos a terminar cuando esté en el predio. Voy a dar lo mejor posible para aportar al club lo que más pueda. Yo ya estoy disponible para jugar”, comentó Ortega en la jornada del miércoles luego de realizar la revisión médica. River se enfrentará a Tigre el próximo sábado 8 de agosto a partir de las 17:00 en Victoria.

La falta de variantes quedó expuesta también en los últimos partidos. En la derrota contra Rosario Central, el entrenador probó con Lautaro Rivero como marcador de punta y, cuando necesitó modificar el resultado, hizo debutar al juvenil Valentín Lucero. El contexto deportivo empujó la negociación. River venía de perder la final del Torneo Apertura ante Belgrano, luego quedó eliminado de la Copa Argentina frente a Aldosivi y más tarde encadenó tres caídas seguidas en el torneo local: ante Barracas Central, Gimnasia La Plata y Rosario Central.

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*La palabra de Ortega el día miércoles tras la revisión médica

Ortega debutó profesionalmente en Vélez Sarsfield en 2017 y fue transferido a Grecia en 2023, cuando Olympiakos pagó 4,5 millones de euros por su ficha. En Europa disputó 107 partidos, marcó un gol y dio 8 asistencias. Durante ese ciclo también sumó títulos: ganó una UEFA Conference League en 2024 y tres campeonatos locales con el club griego.

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Su arribo se integra a un mercado de pases de alto volumen para River. Antes habían sido incorporados Ángel Correa, Nicolás Otamendi, Mauro Arambarri, Giovanni González, Rafael Santos Borré, Lucas Beltrán y Tobías Andrada. En las últimas horas, también se confirmó un acuerdo con el Atlético de Madrid por Thiago Almada. El Millonario desembolsará cerca de 20 millones de dólares por la totalidad del pase.

En paralelo, el club registró una extensa lista de salidas. Ian Subiabre fue presentado en Tigre y en las próximas horas se formalizarán los pases de Maximiliano Salas a Independiente Rivadavia de Mendoza y Santiago Lencina a Burgos de España. Antes ya se habían acordado las desvinculaciones de Paulo Díaz, que firmó con Atlanta United tras rescindir; Maximiliano Meza, que ya debutó en Independiente; Alex Woiski, que rescindió; y Andrés Herrera, transferido a Columbus Crew de Estados Unidos.

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La nómina de bajas también incluye a Juan Fernando Quintero, que rescindió su contrato, y a Franco Armani, que regresó al fútbol colombiano. Además salieron a préstamo Bautista Dadín a Aldosivi de Mar del Plata, Leonel Jaime a Peñarol de Uruguay y Ulises Giménez a Sarmiento de Junín.

La bienvenida de River Plate a Francisco Ortega como su octavo refuerzo (@RiverPlate)