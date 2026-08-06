Tecno
Agregar Infobae enGoogle

Cómo ver películas o series en un televisor sin internet: el secreto del puerto USB libre

Descargar los archivos en una memoria USB, conectarla al dispositivo y elegir el formato correcto son pasos esenciales para acceder a estos contenidos

Televisor negro en pared blanca reproduce película con subtítulos, conectado a una memoria USB negra. Abajo hay un mueble con libros y plantas.
La calidad de la imagen del contenido depende del formato en que se descargó en la unidad USB. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La presencia del puerto USB en la mayoría de los televisores modernos ha expandido las posibilidades para ver películas y series sin depender de una conexión a internet.

Este conector permite acceder a archivos multimedia almacenados en memorias externas, una alternativa para quienes buscan reproducir contenido más allá de las aplicaciones streaming.

Aunque muchos usuarios asocian el puerto USB únicamente con la recarga de dispositivos, sus funciones son mucho más variadas. Desde la visualización de videos hasta la actualización de software, el USB se convierte en una herramienta práctica para aprovechar el televisor en contextos sin acceso a la red WiFi.

PUBLICIDAD

Cómo descargar películas o capítulos de una serie en una unidad USB

Un escritorio de madera con más de veinte memorias USB de colores variados esparcidas, junto a una laptop gris, cuadernos y bolígrafos.
Se debe descargar la película en una USB antes de insertarla en el TV. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer paso consiste en obtener los archivos de video, ya sean películas completas o capítulos de series, y guardarlos en una memoria USB. Es clave asegurarse de que el archivo esté en un formato compatible con el televisor, como MP4 o AVI para video y MP3 para audio.

El procedimiento habitual es descargar el archivo en una computadora y copiarlo a la memoria USB, que conviene formatear previamente en un sistema reconocido por el televisor, como FAT32 o exFAT.

PUBLICIDAD

Para facilitar la navegación desde el menú del televisor, se sugiere organizar los archivos en carpetas y evitar nombres largos o caracteres especiales.

Algunos dispositivos pueden no reconocer archivos a pesar de tener la extensión adecuada, por variables como la compresión o la estructura interna de las carpetas. Por eso, es útil revisar la lista de formatos admitidos en el manual del fabricante antes de transferir contenidos.

De qué forma conectar la memoria USB al televisor y acceder a películas o series

Memoria USB negra conectada a puerto lateral de televisor negro con borde inferior plateado, con luz azul encendida en la USB.
Insertar la memoria en el puerto adecuado y navegar desde el menú del televisor permite seleccionar y ver archivos guardados previamente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez copiados los archivos en la memoria, el siguiente paso consiste en introducir la memoria USB en el puerto correspondiente del televisor. Algunos dispositivos de almacenamiento cuentan con su propio interruptor de encendido, que debe activarse antes de la conexión.

Según manuales de fabricantes como Sony, tras insertar la memoria, se debe utilizar el control remoto para acceder al menú principal y buscar la opción de Reproductor Multimedia.

Al ingresar a este menú, el televisor muestra las carpetas y archivos almacenados en la memoria USB. El usuario puede navegar por las carpetas y seleccionar la película, capítulo o archivo musical que desea reproducir.

En la mayoría de los modelos, la reproducción comienza automáticamente tras la selección, aunque algunos sistemas ofrecen opciones adicionales como subtítulos o selección de idioma, si el archivo lo permite.

Qué formatos de archivo permite el puerto USB del televisor

Un televisor de pantalla plana sobre un mueble de madera, con memoria USB conectada, muestra un menú de archivos multimedia. Un sofá y una ventana.
La compatibilidad depende del modelo, aunque los formatos más habituales son MP4, AVI, MP3, JPEG y PNG; consultar el manual del fabricante previene errores de reproducción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La compatibilidad de formatos es uno de los aspectos más claves al elegir los archivos que se desean reproducir. Los televisores de marcas como Sony suelen aceptar extensiones JPEG y PNG para imágenes, MP3 para música, y MP4 o AVI para video.

Si un archivo no es reconocido, el primer paso sugerido es consultar el manual específico del modelo o la página web oficial del fabricante, donde figura la lista de formatos admitidos. La incompatibilidad suele estar relacionada con el tipo de compresión o con la organización interna de los archivos en la memoria.

Cómo actualizar el televisor a través del puerto USB

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las actualizaciones manuales son útiles cuando no hay acceso a una red WiFi. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las funcionalidades menos conocidas del puerto USB es la posibilidad de actualizar el software o firmware del televisor. Este proceso requiere descargar el archivo de actualización desde el sitio web oficial del fabricante y guardarlo en una memoria USB vacía.

Después, se debe conectar la memoria al televisor, acceder al menú de configuración y seleccionar la opción de actualización manual. El sistema detecta el archivo y ejecuta la actualización siguiendo las indicaciones que aparecen en pantalla.

Esta función resulta muy valiosa para quienes utilizan modelos sin acceso a internet, porque permite corregir errores y acceder a mejoras de funcionamiento sin depender de la red WiFi.

Temas Relacionados

TelevisorPelículasInternetPuerto USBMemoria USBTecnología-noticiasLo último en tecnologíaSmart TV

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Así funciona el algoritmo que imita al cerebro dormido para limpiar recuerdos falsos en los sistemas de IA

Las redes de Hopfield acumulan patrones erróneos que ocupan capacidad y generan fallas. La técnica desarrollada en Roma los elimina durante el propio proceso de aprendizaje sin afectar la información almacenada correctamente

Así funciona el algoritmo que imita al cerebro dormido para limpiar recuerdos falsos en los sistemas de IA

Textos de IA o escritos por humanos: qué halló un estudio al medir la preferencia de los lectores

Una investigación publicada en Judgment and Decision Making comparó relatos cortos de temática similar y midió interés, absorción y calidad percibida. Los generados por ChatGPT obtuvieron valoraciones más altas en ambas dimensiones

Textos de IA o escritos por humanos: qué halló un estudio al medir la preferencia de los lectores

Truco de Android para conectar dos auriculares Bluetooth a la vez en un solo teléfono

Con auriculares compatibles y Bluetooth activado, el sistema permite enviar el mismo sonido a más de un accesorio

Truco de Android para conectar dos auriculares Bluetooth a la vez en un solo teléfono

Sin dinero y sin hotel con la estafa que suplanta a Booking y Uber: así roban

Ciberdelincuentes están clonando sitios web para robar datos bancarios a través de falsas reservas y reembolsos

Sin dinero y sin hotel con la estafa que suplanta a Booking y Uber: así roban

Qué juegos puedes descargar sin costo en Epic Games Store del 6 al 13 de agosto de 2026

La promoción semanal suma propuestas de misterio y trabajo en equipo, disponibles por tiempo limitado, con licencias que se conservan para futuras descargas en PC

Qué juegos puedes descargar sin costo en Epic Games Store del 6 al 13 de agosto de 2026

DEPORTES

Tras la victoria de Central, Independiente Rivadavia recibe a Estudiantes de Río Cuarto por la fecha 4 del Torneo Clausura

Tras la victoria de Central, Independiente Rivadavia recibe a Estudiantes de Río Cuarto por la fecha 4 del Torneo Clausura

El jugador de la selección argentina que quiere ser profesor de historia: “Me encantaría”

El golazo de mitad de cancha que Aldosivi le convirtió a Rosario Central: “Le pegó desde Mar del Plata”

Las divertidas reacciones de los pilotos de F1 al tratar de recordar el número de Colapinto en un juego: “Es horrible”

Nuevo escándalo en la Federación de Corea del Sur: investigan pagos de servicios sexuales para árbitros internacionales

TELESHOW

El descargo de Tuli Acosta luego de que le filtraran un audio privado: “No entiendo el fin de tantas mentiras”

El descargo de Tuli Acosta luego de que le filtraran un audio privado: “No entiendo el fin de tantas mentiras”

La emotiva despedida de los famosos a Leandro Rud: “Sus ganas de vivir eran infinitas”

Un nuevo ida y vuelta de Wanda Nara y Mauro Icardi en redes sociales: “Ni tiempo en la agenda para él”

Andrea Bursten presentó a su nuevo novio con un romántico carrete de fotos: tragos, días de playa y relax en Brasil

El curioso método con el que le anticiparon a La Joaqui su ruptura con Luck Ra: “Cada uno tira para un lado distinto”

INFOBAE AMÉRICA

Laura Fernández sostiene que sí hubo un “golpe de Estado institucional” contra la Asamblea Legislativa y mantiene sus críticas al Poder Judicial

Laura Fernández sostiene que sí hubo un “golpe de Estado institucional” contra la Asamblea Legislativa y mantiene sus críticas al Poder Judicial

Guatemala: El deslizamiento de tierra en Valle Azul destruyó una vivienda y puso a otras cinco en riesgo

Las entrevistas a 18 aspirantes a la Corte de Cuentas en El Salvador ya tienen fecha de inicio

Una plataforma de intercambio de criptomonedas vinculada a Irán gestionó USD 6.300 millones

Estudiantes de la Universidad de Costa Rica crean siete innovaciones para enfrentar problemas de salud que afectan a miles de ticos