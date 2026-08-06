El Canal de Panamá anuncia dos nuevos recortes de calado por la disminución de las reservas de agua

Las esclusas Neopanamax volverán a reducir el calado permitido a finales de agosto y principios de septiembre como parte de la estrategia de ahorro de agua del Canal de Panamá. Europa Press

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El Canal de Panamá confirmó dos nuevas reducciones del calado máximo autorizado para los buques que utilizan las esclusas Neopanamax, mientras fortalece su estrategia preventiva frente a las condiciones climáticas previstas para los próximos meses.

A partir del 26 de agosto de 2026, el límite bajará a 48 pies (14,63 metros) y, desde el 3 de septiembre, disminuirá nuevamente hasta 47,5 pies (14,48 metros).

Los ajustes corresponden al cuarto y quinto recorte de calado anunciados por la administración de la vía interoceánica desde que comenzó a aplicar medidas de conservación para afrontar la temporada seca de 2026.

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La decisión responde a los niveles actuales y proyectados del lago Gatún, pero no implicará cambios en el número de tránsitos diarios, según informó la entidad en un aviso dirigido a las navieras.

Cada reducción del calado obliga a los buques a disminuir parte de su carga para navegar con seguridad a través de las esclusas. (AP Foto/Matías Delacroix)

La medida confirma el escenario anticipado por Ilya Espino de Marotta, subadministradora y administradora designada del Canal, quien advirtió que, de mantenerse los pronósticos asociados al fenómeno de El Niño, el calado podría descender hasta 44 pies durante el verano de 2027, nivel que la industria naviera considera el mínimo financieramente viable para continuar utilizando la ruta panameña.

El calado representa la profundidad que alcanza la parte sumergida de una embarcación desde la línea de flotación. Cuando el Canal reduce ese límite, los buques deben disminuir la cantidad de carga transportada para navegar con seguridad.

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Por esa razón, incluso un ajuste de medio pie obliga a las navieras a reorganizar contenedores, itinerarios y operaciones logísticas antes de llegar a Panamá.

La Autoridad del Canal explicó que la decisión responde tanto a las condiciones actuales del lago Gatún como a las proyecciones hidrológicas para las próximas semanas. El reporte automático de la Sección de Meteorología e Hidrología registró este 6 de agosto un nivel de 84,48 pies (25,75 metros) en Gatún, principal fuente de agua para el funcionamiento de las esclusas y para varias plantas potabilizadoras del país.

La Autoridad del Canal mantiene un monitoreo permanente de los niveles de los lagos y de las proyecciones climáticas para anticipar las decisiones operativas. (AP Foto/Arnulfo Franco)

Ese registro colocaba al embalse 3,02 pies —equivalentes a 0,92 metros— por debajo de su nivel máximo operativo de referencia, establecido en 87,5 pies (26,67 metros). En la estación de Gamboa, el lago Gatún marcaba 84,53 pies, mientras que Raíces reportaba 84,57 pies. Las mediciones se realizan bajo el sistema de referencia denominado Precise Level Datum.

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El lago Alhajuela, por su parte, se encontraba en 228,48 pies (69,64 metros), una diferencia de 23,52 pies —7,17 metros— frente a su nivel máximo operativo de referencia de 252 pies (76,81 metros).

Gatún y Alhajuela cumplen funciones esenciales dentro del sistema hídrico del Canal. Además de proporcionar el agua empleada durante los esclusajes, ambos embalses abastecen plantas potabilizadoras que atienden a una parte importante de la población.

La Autoridad del Canal señala que actualmente ocho potabilizadoras extraen agua de Gatún, mientras Alhajuela abastece a la planta Federico Guardia Conte, en Chilibre.

La administración del Canal busca evitar una repetición de la crisis hídrica de 2023 mediante restricciones graduales y medidas de conservación implementadas desde finales de 2025. REUTERS/Enea Lebrun

A diferencia de la crisis hídrica de 2023, la administración intenta ahora anticiparse al deterioro de las reservas. Las medidas comenzaron a implementarse desde diciembre de 2025 y se apoyan en registros históricos, modelos hidrológicos y monitoreo climático continuo.

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Durante junio, tradicionalmente uno de los meses más lluviosos, se registró 17% menos precipitación que el promedio histórico, lo que aceleró las acciones de ahorro.

La vía ya había reducido el calado Neopanamax de 50 pies a 49,5 pies desde el 3 de julio y posteriormente a 49 pies a partir del 23 de julio. Con los dos nuevos recortes, el Canal busca distribuir gradualmente el impacto y dar a las líneas navieras tiempo suficiente para planificar sus cargas, en lugar de adoptar restricciones abruptas cuando las reservas alcancen niveles críticos.

Por ahora, la prioridad es preservar el volumen de tránsitos y limitar las restricciones al peso que pueden transportar los buques. Durante la sequía de 2023, el Canal llegó a proyectar una caída hasta 18 tránsitos diarios, aunque logró sostener 24 mediante medidas de ahorro.

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El embalse de Río Indio es considerado el principal proyecto de largo plazo para fortalecer la seguridad hídrica del Canal de Panamá y garantizar el abastecimiento de agua para la población. Archivo

Actualmente opera cerca de 37 embarcaciones por día, frente a una capacidad sostenible estimada en 36.

La solución estructural de largo plazo continúa siendo el proyecto del embalse de Río Indio, que busca aumentar la disponibilidad de agua para la navegación y el consumo humano.

Sin embargo, su ejecución tomará varios años e incluye el reasentamiento de 500 familias, la construcción de la presa, el llenado del futuro lago y nuevas infraestructuras comunitarias.

Hasta que esa obra entre en funcionamiento, el Canal dependerá de restricciones graduales, ahorro operativo y monitoreo permanente para enfrentar los efectos de El Niño.

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La estrategia busca evitar una repetición de la crisis de 2023, preservar la confiabilidad de la ruta y reducir el impacto sobre las navieras sin comprometer el abastecimiento de agua potable.