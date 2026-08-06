Retiran 4 lotes de un medicamento veterinario tras detectar fibras de vidrio en inyecciones usadas para tratar perros y caballos

Estados Unidos ordenó el retiro nacional de cuatro lotes de Adequan por la detección de fibras de vidrio en medicamentos veterinarios de American Regent, Inc. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Autoridades sanitarias de Estados Unidos ordenaron el 31 de julio de 2026 el retiro nacional de cuatro lotes de medicamentos veterinarios Adequan, fabricados por American Regent, Inc., tras detectarse fibras de vidrio en controles de calidad internos. La medida afecta a clínicas veterinarias, distribuidores, minoristas y propietarios de perros y caballos en todo el país, dado que estos productos se emplean para el tratamiento de disfunciones articulares y lameness. El retiro responde a los riesgos potenciales que el hallazgo implica para la salud de los animales tratados.

Según información oficial de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), la empresa fabricante identificó la presencia de material particulado visible en viales de Adequan Canine Injection y Adequan i.m. Injection, lo que motivó la acción inmediata. La FDA advierte que la administración de medicamentos inyectables contaminados con partículas puede originar efectos adversos locales, como inflamación, infección o abscesos, tras la inyección intramuscular.

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Estos productos, desarrollados por American Regent, Inc. Animal Health, se utilizan en veterinaria para tratar afecciones articulares en perros y caballos. El retiro se produce en un contexto donde la farmacovigilancia y los controles regulatorios buscan reducir al mínimo los riesgos asociados con contaminantes en productos inyectables, según consta en el comunicado oficial de la FDA y en la notificación institucional de la empresa.

¿Qué lotes y productos forman parte del retiro de Adequan en 2026?

De acuerdo con el anuncio difundido por la FDA, el retiro incluye dos lotes de Adequan Canine Injection (para perros) y dos de Adequan i.m. Injection (para caballos). Los detalles específicos de los lotes afectados son:

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Adequan Canine Injection , 100 mg/mL, viales multidosis de 5 mL, lotes 3369 y 25011, distribuidos desde el 22 de mayo de 2024 y el 14 de abril de 2025 respectivamente, con fechas de vencimiento el 31 de octubre de 2026 y el 31 de diciembre de 2027.

Adequan i.m. Injection, 500 mg/5 mL, viales monodosis de 5 mL, lotes 24416 y 25265P, distribuidos desde el 8 de mayo de 2025 y el 22 de enero de 2026, con vencimientos el 30 de noviembre de 2027 y el 31 de marzo de 2027.

Estos lotes fueron distribuidos a clínicas veterinarias, farmacias, mayoristas y veterinarios en todos los estados de Estados Unidos, según la información publicada por la FDA y confirmada por American Regent, Inc..

La FDA informó que el retiro de Adequan alcanza a clínicas veterinarias, distribuidores, minoristas y propietarios de perros y caballos en todo el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué se decidió retirar estos medicamentos veterinarios?

La decisión de retirar los productos se tomó tras descubrirse fibras de vidrio visibles en viales durante pruebas rutinarias de calidad en laboratorios internos de American Regent, Inc., según el comunicado oficial emitido por la empresa y reproducido por la FDA. Las fibras de vidrio representan un riesgo sanitario, ya que su presencia en soluciones inyectables puede provocar reacciones adversas en los animales tratados.

La FDA explicó que las partículas de vidrio pueden causar irritación local, hinchazón, inflamación, dolor, infección o abscesos en el sitio de la inyección. Hasta la fecha de la notificación, no se han registrado casos de lesiones o efectos adversos en animales relacionados con los lotes afectados, de acuerdo con la información proporcionada por la empresa y validada por la autoridad reguladora.

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En el comunicado institucional, American Regent, Inc. precisó: “American Regent, Inc. está comprometida con la seguridad de los pacientes que dependen de sus productos y toma esta acción preventiva para proteger la salud pública”.

¿Qué riesgos implica el uso de medicamentos contaminados con partículas en animales?

El principal riesgo identificado por la FDA radica en que la administración de medicamentos inyectables que contengan partículas, como fibras de vidrio, puede generar complicaciones en el sitio de la inyección. Entre los efectos adversos descritos se incluyen:

Irritación local y enrojecimiento.

Hinchazón y dolor en el punto de aplicación.

Inflamación o formación de abscesos.

Posible infección secundaria.

La FDA reafirma: “La administración de un producto inyectable intramuscular que contenga materia particulada, como fibras de vidrio, puede causar irritación local, hinchazón, inflamación, dolor en el sitio de la inyección, infección o formación de abscesos”. Estas complicaciones pueden requerir atención veterinaria adicional y, en casos severos, intervención quirúrgica o tratamientos prolongados.

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La FDA advirtió que las fibras de vidrio en medicamentos inyectables pueden causar irritación, hinchazón, dolor, infección o abscesos en animales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué acciones deben tomar veterinarios, distribuidores y consumidores?

La FDA y American Regent, Inc. recomiendan a todos los actores involucrados (clínicas veterinarias, distribuidores, minoristas y propietarios de animales) suspender el uso inmediato de los lotes afectados. Las instrucciones oficiales incluyen:

Detener la administración de Adequan Canine Injection y Adequan i.m. Injection de los lotes especificados.

Devolver o desechar los productos según las indicaciones del fabricante.

Contactar a un veterinario si los animales tratados presentan síntomas inusuales.

Reportar cualquier evento adverso a la FDA y a American Regent, Inc. a través de los canales habilitados.

La farmacéutica puso a disposición líneas telefónicas y correos electrónicos para consultas sobre devoluciones, reemplazos, créditos y reportes de calidad, según consta en el comunicado oficial.

¿Dónde consultar los detalles y cómo reportar incidentes?

La FDA mantiene publicado el comunicado oficial y el listado de lotes afectados en su portal de retiros y alertas. Los reportes de eventos adversos pueden realizarse a través del sistema en línea de la autoridad sanitaria o llamando al número 1-888-FDA-VETS, disponible las 24 horas.

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American Regent, Inc. también recibe consultas y reportes mediante sus canales de atención: el teléfono 800-645-1706 (de lunes a viernes en horario laboral) y el correo electrónico cs@americanregent.com para cuestiones relacionadas con devoluciones o calidad.

La FDA supervisará la recolección de los lotes de Adequan y las clínicas veterinarias deberán revisar inventarios y evaluar alternativas para perros y caballos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué sigue después del retiro de Adequan en Estados Unidos?

El seguimiento de este caso estará a cargo de la FDA y de la farmacéutica, que controlarán la recolección de productos, la investigación de potenciales incidentes y la comunicación de cualquier nueva actualización relevante. Las clínicas veterinarias y profesionales deben revisar sus inventarios para identificar y gestionar correctamente los lotes afectados.

La vigilancia de calidad y la transparencia en la comunicación de incidentes relacionados con medicamentos veterinarios permiten a los actores del sector adoptar medidas rápidas y eficaces ante hallazgos como este, según los lineamientos de la FDA.

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¿Qué impacto tiene el retiro en el tratamiento de perros y caballos?

El retiro de los lotes de Adequan afecta principalmente a aquellos animales que recibían estos medicamentos para el tratamiento de disfunciones articulares y lameness. Los veterinarios deberán buscar alternativas terapéuticas o gestionar el reemplazo de medicamentos, siguiendo las recomendaciones oficiales. Los propietarios de animales deben consultar con sus veterinarios para recibir orientación específica sobre el manejo de casos individuales.

El episodio refuerza la importancia de la trazabilidad, el control de calidad y la cooperación entre autoridades regulatorias, fabricantes y usuarios finales en la cadena de suministro de medicamentos veterinarios.