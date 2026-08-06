Tecno
Agregar Infobae enGoogle

Así puedes generar con IA una imagen de Las Guerreras K-pop como personajes de Los Simpson

El proceso abarca la selección de fotos en alta calidad, la carga de estos archivos en apps como ChatGPT, la elaboración de un prompt preciso y la evaluación del resultado

Imagen dividida. Izquierda: tres personajes animados femeninos, uno con pelo morado y micrófono. Derecha: Homer Simpson con lata de cerveza y bolsa de cacahuetes
Las dos producciones hacen parte de la cultura pop por su trama y música. (Fotocomposición Infobae)
Guardar

Generar una imagen de Las Guerreras K-pop como personajes de Los Simpson requiere seguir una serie de pasos técnicos y creativos, desde la elección de las fotos hasta la publicación en redes sociales.

El proceso exige atención a la calidad de las imágenes e implica considerar las políticas de uso de las plataformas de inteligencia artificial (IA). Se explica todos los pasos a seguir para tener un resultado exitoso.

PUBLICIDAD

Por qué es clave elegir bien las fotos de referencia

El primer paso consiste en seleccionar imágenes de calidad tanto de Las Guerreras K-pop como del universo de Los Simpson. Elegir fotos nítidas, con buena resolución y sin marcas de agua es fundamental, porque la fidelidad y el nivel de detalle de la imagen generada dependerán de estos factores.

Imagen de 'Las guerreras K-pop'. (Netflix)
La imagen de Las Guerreras K-pop se puede sacar de fragmentos de la película. (Foto: Netflix)

La elección debe centrarse en imágenes representativas y compatibles con el formato requerido por la plataforma de generación (JPG o PNG). Una selección adecuada facilitará que la IA identifique correctamente los elementos de cada universo visual y maximice la calidad del resultado final.

PUBLICIDAD

Cómo subir las imágenes al chatbot de IA

Tras reunir las fotos de referencia, el usuario debe acceder a un generador de imágenes, como el chat de ChatGPT de OpenAI. Se debe iniciar sesión, ingresar al chat y localizar la función que permite cargar archivos o imágenes. La interfaz guía al usuario para adjuntar las fotos seleccionadas desde el dispositivo.

La plataforma procesa las imágenes junto con el mensaje de texto. Es importante adjuntar únicamente las fotos que se desean combinar para evitar confusiones y asegurar que la IA interprete correctamente la intención. Este paso constituye la base para el resto del proceso creativo.

De qué forma redactar el prompt adecuado para generar una imagen con IA

Tres figuras femeninas animadas con piel amarilla, vistiendo atuendos variados y peinados de colores, sostienen un micrófono, una vara y un bastón luminosos, bajo un cielo con nubes.
El prompt debe ser específico para tener resultados como el presentado en la imagen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La redacción del prompt es crucial para orientar a la inteligencia artificial. Las políticas de plataformas como Gemini restringen el uso de nombres de marcas o títulos de películas en las solicitudes, así que conviene describir las características visuales de manera clara y sin referencias directas a franquicias protegidas.

Un ejemplo efectivo podría ser: “Muestra a tres jóvenes artistas de pop coreano con vestuario y peinados coloridos, en un universo de caricatura donde todos los personajes tienen la piel amarilla”.

Esta formulación permite que la IA comprenda la intención y genere una combinación visual acorde, respetando las normas de uso y evitando infracciones de derechos de autor.

Qué hacer si la imagen generada con IA necesita correcciones

ChatGPT permite realizar ajustes antes de descargar la imagen. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)
ChatGPT permite realizar ajustes antes de descargar la imagen. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

No siempre el primer resultado satisface las expectativas. Es común que la IA omita detalles o agregue elementos fuera de contexto. El usuario debe analizar el resultado y, si observa imperfecciones, subir la imagen al chat de nuevo junto a un prompt más específico.

Por ejemplo, se podría redactar: “Corrige los colores de cabello y asegúrate de que todas las artistas aparezcan en la imagen, añade más detalles al vestuario”.

Repetir el proceso varias veces permite refinar aspectos como la expresión facial o el ambiente visual. Cada ajuste mejora la calidad de la ilustración generada y acerca el resultado a lo que el usuario busca.

Cómo descargar y publicar la imagen final generada con inteligencia artificial

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Se debe aclarar en redes sociales que la imagen fue generada con IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando la imagen cumple con las expectativas, la mayoría de los generadores permiten descargarla con un solo clic. Es clave guardar el archivo en el dispositivo y verificar la calidad antes de compartirlo en redes sociales.

Otro punto clave es informar que la ilustración fue creada con IA. Esto ayuda a evitar malentendidos y cumple con las exigencias de transparencia de muchas plataformas digitales.

Agregar una leyenda como “Ilustración generada con IA, no oficial” al momento de publicar contribuye a la claridad y asegura que la audiencia comprenda el origen de la imagen, respetando las políticas de comunicación digital y los derechos de autor.

Temas Relacionados

Las Guerreras K-popLos SimpsonChatGPTPromptFotosTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Truco de Android para conectar dos auriculares Bluetooth a la vez en un solo teléfono

Con auriculares compatibles y Bluetooth activado, el sistema permite enviar el mismo sonido a más de un accesorio

Truco de Android para conectar dos auriculares Bluetooth a la vez en un solo teléfono

Sin dinero y sin hotel con la estafa que suplanta a Booking y Uber: así roban

Ciberdelincuentes están clonando sitios web para robar datos bancarios a través de falsas reservas y reembolsos

Sin dinero y sin hotel con la estafa que suplanta a Booking y Uber: así roban

Qué juegos puedes descargar sin costo en Epic Games Store del 6 al 13 de agosto de 2026

La promoción semanal suma propuestas de misterio y trabajo en equipo, disponibles por tiempo limitado, con licencias que se conservan para futuras descargas en PC

Qué juegos puedes descargar sin costo en Epic Games Store del 6 al 13 de agosto de 2026

Fotografiar la comida para contar calorías podría ser engañoso: las apps subestimarían los valores reales en un tercio

Un equipo del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos probó estos sistemas contra una cocina de investigación de precisión. Los resultados indicarían errores sistemáticos en la estimación energética

Fotografiar la comida para contar calorías podría ser engañoso: las apps subestimarían los valores reales en un tercio

Google crea un traductor para tener conversaciones en tiempo real en cualquier idioma y sin internet

La herramienta escucha, traduce y responde por voz de forma local, sin enviar información a servidores en la nube

Google crea un traductor para tener conversaciones en tiempo real en cualquier idioma y sin internet

DEPORTES

El jugador de la selección argentina que quiere ser profesor de historia: “Me encantaría”

El jugador de la selección argentina que quiere ser profesor de historia: “Me encantaría”

El golazo de mitad de cancha que Aldosivi le convirtió a Rosario Central: “Le pegó desde Mar del Plata”

Las divertidas reacciones de los pilotos de F1 al tratar de recordar el número de Colapinto en un juego: “Es horrible”

Nuevo escándalo en la Federación de Corea del Sur: investigan pagos de servicios sexuales para árbitros internacionales

Uno de los titulares de la selección argentina en la final contra España dijo que disputó su último Mundial: “No me da para otro”

TELESHOW

La emotiva despedida de los famosos a Leandro Rud: “Sus ganas de vivir eran infinitas”

La emotiva despedida de los famosos a Leandro Rud: “Sus ganas de vivir eran infinitas”

Un nuevo ida y vuelta de Wanda Nara y Mauro Icardi en redes sociales: “Ni tiempo en la agenda para él”

Andrea Bursten presentó a su nuevo novio con un romántico carrete de fotos: tragos, días de playa y relax en Brasil

El curioso método con el que le anticiparon a La Joaqui su ruptura con Luck Ra: “Cada uno tira para un lado distinto”

La reacción de Loli Bahía, la novia de Rosalía, a su despedida de Buenos Aires: “Menos fotitos”

INFOBAE AMÉRICA

Laura Fernández sostiene que sí hubo un “golpe de Estado institucional” contra la Asamblea Legislativa y mantiene sus críticas al Poder Judicial

Laura Fernández sostiene que sí hubo un “golpe de Estado institucional” contra la Asamblea Legislativa y mantiene sus críticas al Poder Judicial

Guatemala: El deslizamiento de tierra en Valle Azul destruyó una vivienda y puso a otras cinco en riesgo

Las entrevistas a 18 aspirantes a la Corte de Cuentas en El Salvador ya tienen fecha de inicio

Una plataforma de intercambio de criptomonedas vinculada a Irán gestionó USD 6.300 millones

Estudiantes de la Universidad de Costa Rica crean siete innovaciones para enfrentar problemas de salud que afectan a miles de ticos