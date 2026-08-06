Así puedes generar con IA una imagen de Las Guerreras K-pop como personajes de Los Simpson

Las dos producciones hacen parte de la cultura pop por su trama y música. (Fotocomposición Infobae)

Guardar

Generar una imagen de Las Guerreras K-pop como personajes de Los Simpson requiere seguir una serie de pasos técnicos y creativos, desde la elección de las fotos hasta la publicación en redes sociales.

El proceso exige atención a la calidad de las imágenes e implica considerar las políticas de uso de las plataformas de inteligencia artificial (IA). Se explica todos los pasos a seguir para tener un resultado exitoso.

PUBLICIDAD

Por qué es clave elegir bien las fotos de referencia

El primer paso consiste en seleccionar imágenes de calidad tanto de Las Guerreras K-pop como del universo de Los Simpson. Elegir fotos nítidas, con buena resolución y sin marcas de agua es fundamental, porque la fidelidad y el nivel de detalle de la imagen generada dependerán de estos factores.

La imagen de Las Guerreras K-pop se puede sacar de fragmentos de la película. (Foto: Netflix)

La elección debe centrarse en imágenes representativas y compatibles con el formato requerido por la plataforma de generación (JPG o PNG). Una selección adecuada facilitará que la IA identifique correctamente los elementos de cada universo visual y maximice la calidad del resultado final.

PUBLICIDAD

Cómo subir las imágenes al chatbot de IA

Tras reunir las fotos de referencia, el usuario debe acceder a un generador de imágenes, como el chat de ChatGPT de OpenAI. Se debe iniciar sesión, ingresar al chat y localizar la función que permite cargar archivos o imágenes. La interfaz guía al usuario para adjuntar las fotos seleccionadas desde el dispositivo.

La plataforma procesa las imágenes junto con el mensaje de texto. Es importante adjuntar únicamente las fotos que se desean combinar para evitar confusiones y asegurar que la IA interprete correctamente la intención. Este paso constituye la base para el resto del proceso creativo.

PUBLICIDAD

De qué forma redactar el prompt adecuado para generar una imagen con IA

El prompt debe ser específico para tener resultados como el presentado en la imagen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La redacción del prompt es crucial para orientar a la inteligencia artificial. Las políticas de plataformas como Gemini restringen el uso de nombres de marcas o títulos de películas en las solicitudes, así que conviene describir las características visuales de manera clara y sin referencias directas a franquicias protegidas.

Un ejemplo efectivo podría ser: “Muestra a tres jóvenes artistas de pop coreano con vestuario y peinados coloridos, en un universo de caricatura donde todos los personajes tienen la piel amarilla”.

PUBLICIDAD

Esta formulación permite que la IA comprenda la intención y genere una combinación visual acorde, respetando las normas de uso y evitando infracciones de derechos de autor.

Qué hacer si la imagen generada con IA necesita correcciones

ChatGPT permite realizar ajustes antes de descargar la imagen. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

No siempre el primer resultado satisface las expectativas. Es común que la IA omita detalles o agregue elementos fuera de contexto. El usuario debe analizar el resultado y, si observa imperfecciones, subir la imagen al chat de nuevo junto a un prompt más específico.

PUBLICIDAD

Por ejemplo, se podría redactar: “Corrige los colores de cabello y asegúrate de que todas las artistas aparezcan en la imagen, añade más detalles al vestuario”.

Repetir el proceso varias veces permite refinar aspectos como la expresión facial o el ambiente visual. Cada ajuste mejora la calidad de la ilustración generada y acerca el resultado a lo que el usuario busca.

PUBLICIDAD

Cómo descargar y publicar la imagen final generada con inteligencia artificial

Se debe aclarar en redes sociales que la imagen fue generada con IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando la imagen cumple con las expectativas, la mayoría de los generadores permiten descargarla con un solo clic. Es clave guardar el archivo en el dispositivo y verificar la calidad antes de compartirlo en redes sociales.

Otro punto clave es informar que la ilustración fue creada con IA. Esto ayuda a evitar malentendidos y cumple con las exigencias de transparencia de muchas plataformas digitales.

PUBLICIDAD

Agregar una leyenda como “Ilustración generada con IA, no oficial” al momento de publicar contribuye a la claridad y asegura que la audiencia comprenda el origen de la imagen, respetando las políticas de comunicación digital y los derechos de autor.