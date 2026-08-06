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Marta Fort dio detalles de su nuevo pretendiente que conoció en un stream: “Nos fuimos de vacaciones a Las Vegas”

Tras meses de soltería y una divertida búsqueda en Blender, la hija de Ricardo Fort confesó que un candidato logró robarse su corazón

Luego de terminar su cobertura en el Mundial, Marta Fort reconoció que un joven se robó su corazón y realizaron algunos viajes juntos (Blender at Night - Blender)

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Marta Fort atraviesa un momento de cambios y novedades en su vida personal, mientras sigue creciendo en el mundo del modelaje, los desfiles y las producciones fotográficas. En medio de una agenda cargada de compromisos laborales y tras finalizar su cobertura del Mundial, la joven volvió a sorprender con su faceta más espontánea: en su reciente visita al programa Blender at Night (Blender), anunció que comenzó a conocer a alguien especial.

Todo comenzó en junio pasado, cuando Marta, sin tiempo para el amor, lanzó en vivo una búsqueda para encontrar pareja, apelando al humor y la complicidad con la audiencia del ciclo. La propuesta rápidamente se volvió viral y los candidatos comenzaron a aparecer. Ahora, a semanas de aquel “casting” y con la expectativa de sus seguidores, la modelo regresó al programa y reveló que el concurso tuvo más éxito del que imaginaba.

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En pleno aire, José María Listorti le planteó: “¡Te hemos conseguido novio en este programa, Marta Fort!”. Entre risas y aplausos, la modelo confirmó: “Sí, el concurso se pasó de las manos, chicos”. Y fue más allá al confesar que, efectivamente, viajó a Disney con uno de los participantes: “Sí, con el que ustedes dedujeron que era”, agregó, dejando en claro que la historia había avanzado fuera de cámaras.

Juan Manuel Ramírez, un uruguayo de 28 años, logró conquistar el corazón de Marta Fort (Instagram)
Juan Manuel Ramírez, un uruguayo de 28 años, logró conquistar el corazón de Marta Fort (Instagram)
El joven había realizado el "casting" de candidatos para posible pareja de la modelo (Instagram)
El joven había realizado el "casting" de candidatos para posible pareja de la modelo (Instagram)

La charla continuó con detalles de la naciente relación. Aunque Marta aclaró que no se consideran novios, relató cómo fue el inicio: “Él me pagó el resto del viaje”, contó, refiriéndose a su compañero de aventura, Juan Manuel Ramírez, un joven uruguayo de 28 años con más de 52 mil seguidores en redes sociales. La conexión fue tal que incluso la madrina de Marta, Marisa, le regaló a Juan Manuel un viaje a Las Vegas, gesto que demostró la buena sintonía entre el joven y el entorno familiar de la modelo.

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La anécdota se completó con los pormenores de la logística para verse: “Me escribe antes de bajar. Me dice: ‘Bueno, ya que se hizo muy viral, habrá que vernos’. Yo le dije: ‘Papito, se te va el tren porque yo me voy a Miami’. Llegó pocos días después que yo a Miami, nos vimos y cuando terminé de grabar todo, antes de volverme, me fui a vacacionar con él”. Entre risas, Marta reconoció que fue Juan Manuel quien manejó durante largas horas para concretar el encuentro y que la química se mantuvo durante toda la estadía juntos.

El equipo de Blender at Night no tardó en mostrar la imagen del joven y repasar algunos de los detalles que lo convirtieron en finalista del “casting” amoroso. “Me copan los tatuajes”, admitió Marta ante la foto de Juan Manuel, aunque no perdió el humor: “Tiene un poco de cara de sicario…”. El tono relajado continuó entre chistes sobre su look, su físico y hasta el acento uruguayo. “Yo soy bastante inclusiva. Ustedes ven la gente con la que salí...”, bromeó la modelo, demostrando que no se queda en los estereotipos y que disfruta del proceso con frescura.

En junio pasado, Marta Fort vio diferentes candidatos como próxima pareja y el perfil de Juan Manuel Ramírez captó su atención (Blender at Night - Blender)

El joven uruguayo ya había causado sensación en el ciclo por su perfil: deportista, amante de la playa y de las motos de agua, Juan Manuel se ganó la simpatía de los panelistas y de la propia Marta, que no dudó en destacar que le atrae la mezcla de prolijidad y “cara de que tiene un poco de calle”.

La historia, lejos de terminar en una simple anécdota televisiva, muestra a Marta Fort en una etapa de apertura y disfrute, dispuesta a explorar nuevas conexiones y a vivir el presente sin presiones. Entre viajes, sorpresas y un “casting” inesperado, la heredera de la familia Fort demuestra que, más allá del apellido y la exposición, busca el amor a su manera: con actitud, humor y autenticidad.

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Marta FortJosé María ListortiBlender at NightRomanceStream

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