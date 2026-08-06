“Celebrar la transfiguración es un privilegio para El Salvador”, afirman líderes franciscanos en las fiestas patronales

Procesión y transfiguración del Divino Salvador del Mundo, fiestas patronales de San Salvador, El Salvador. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

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La tradicional bajada del Divino Salvador del Mundo reunió ayer, miles de feligreses en el Centro Histórico de San Salvador, marcando el punto central de las Fiestas Agostinas en un contexto de especial reflexión espiritual y social.

Esta ceremonia, que simboliza la Transfiguración de Jesús, se convirtió nuevamente en un escenario de análisis sobre el significado de la fe y su impacto en la vida nacional, tema central en la entrevista conducida por YSUCA con los frailes franciscanos Fray Omar Durán y Fray Joaquín Garay.

El evento, celebrado cada 5 de agosto, cobra relevancia al coincidir con el período vacacional agostino, lo que acrecienta la participación de la comunidad. Durante la transmisión, Fray Omar Durán explicó que la transfiguración representa un momento en el que los discípulos de Jesús experimentan la revelación de su naturaleza divina, pero también una anticipación de lo que la humanidad está llamada a alcanzar.

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“Lo que encontramos en el Evangelio, y lo que ven los discípulos, que digamos entonces, en el verdadero humano que está acompañándoles, Jesús, es también el verdadero Dios”, afirmó Durán. La ceremonia recuerda, además, que para alcanzar esa plenitud es necesario atravesar el sufrimiento y la cruz, conceptos que, según el fraile, siguen vigentes en la actualidad.

Frailes franciscanos participaron en el programa especial de YSUCA dedicado a la transfiguración y el legado de Monseñor Romero (Cortesía: YSUCA).

La reflexión de los frailes se centró en cómo la transfiguración no solo es un hecho teológico, sino que tiene eco en la vida cotidiana y en la construcción de una sociedad más justa.

Fray Joaquín Garay enfatizó que “el contexto de la transfiguración, donde él se transfigura, no habla únicamente de algo espectacular para impresionar a sus discípulos, sino que al final de la narración, donde la narración aparece el Jesús transfigurado, transformado… es la voz que aparece y dice: ‘Este es mi hijo, escuchen’”.

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Monseñor Romero y la dimensión social de la transfiguración

La figura de Monseñor Óscar Arnulfo Romero estuvo presente en la conversación, destacándose su interpretación de la transfiguración como una motivación para la esperanza y el compromiso social en El Salvador. Los frailes recordaron cómo Romero vinculó esta festividad con el llamado a la transformación personal y colectiva.

“Llamarnos la República de El Salvador y celebrar la fiesta de la transfiguración del Señor cada 6 de agosto es un privilegio”, citó Garay de una carta pastoral de Romero, en la que el mártir subrayó el valor simbólico y providencial del nombre nacional y de la fiesta patronal.

Miles de fieles se congregaron en el Centro Histórico de San Salvador durante la tradicional bajada del Divino Salvador del Mundo, en el marco de las Fiestas Agostinas (Cortesía: Secretaría de Prensa).

En sus mensajes, Romero insistió en que la fe no puede separarse de la realidad social: “Este nombre, otorgado por el capitán don Pedro de Alvarado y recordado por el papa Pío II en 1942, refleja la providencia divina que asigna a cada pueblo su nombre, lugar y misión. Escuchar cada año en la liturgia que nuestro patrón es el Hijo de Dios y que debemos escucharlo constituye nuestro legado histórico religioso más preciado y la mayor motivación para nuestras esperanzas como nación”.

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Desafíos actuales y la opción preferencial por los pobres

Durante la entrevista tocó temas de actualidad como la desigualdad, la pobreza y la necesidad de encontrar nuevos modelos económicos. “El problema fundamental del pueblo salvadoreño es un problema económico… la canasta básica alimentaria, el salario mínimo estancado, todas las brechas de desigualdad que todavía continúan”, señaló Fray Omar Durán.

El fraile retomó el pensamiento de Monseñor Romero sobre la opción preferencial por los pobres, reafirmando que la dignidad humana y la búsqueda del bien común deben guiar la acción de la Iglesia y de la sociedad.

La ceremonia de la bajada del Divino Salvador del Mundo es el acto simbólico que da inicio a las festividades patronales y renueva la invitación a vivir la transfiguración en la vida diaria. Según los frailes franciscanos, esta celebración “es un recordatorio de que el camino hacia una sociedad más justa y fraterna pasa por la transformación interior y el compromiso con los más necesitados”.

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Procesión y transfiguración del Divino Salvador del Mundo, fiestas patronales de San Salvador, El Salvador. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

La entrevista concluyó con el deseo de los frailes de que la fiesta patronal sea un motor de esperanza y de compromiso renovado para El Salvador. “Que esa transfiguración toque los corazones de los salvadoreños, salvadoreñas, en este momento crucial de nuestra vida”, expresaron durante el programa.