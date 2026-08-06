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La esposa de Aníbal Lotocki denunció un robo en su vivienda mientras visitaba a su marido en la cárcel

María José Favarón relató que descubrió su casa revuelta al regresar del penal de Ezeiza. Sus sospechas y la advertencia a los ladrones

Majo Favaron se expresó en sus redes sociales con un fuerte mensaje a los ladrones

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El domingo último, María José Favarón, esposa de Aníbal Lotocki, vivió un episodio que alteró profundamente su vida cotidiana: según su relato, delincuentes ingresaron a su vivienda y se llevaron todos sus ahorros. El hecho, denunciado y relatado por la propia Favarón a través de sus redes sociales, se produjo mientras ella visitaba a su esposo en el penal de Ezeiza, donde el médico cumple condena a ocho años por estafas y lesiones graves.

Según el video que compartió, la secuencia comenzó cuando llegó al complejo penitenciario cerca de las 13 junto al hijo de Lotocki. Como hacía desde hacía tres años, estacionó su auto afuera del penal. Al regresar, alrededor de las 17.20, se encontró con el vidrio de su vehículo roto. Al principio creyó que no había sufrido pérdidas de valor, pero pronto notó la ausencia de la llave de su departamento.

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La preocupación creció de inmediato. La mujer decidió llamar a unos amigos que poseían una copia de la llave para que se acercaran a su domicilio y verificaran el estado del lugar. Cuando estas personas ingresaron, se encontraron con el típico panorama de una casa luego del ingreso de ladrones.

Majo Favaron mostró detalles del hecho

De acuerdo a su testimonio, el robo afectó de forma directa a la economía y la tranquilidad de la familia, y a través de las redes sociales expresó: “Me robaron mis ahorros. Hice la denuncia, vino la policía científica... No sé qué voy a hacer... Por supuesto que arrancar de nuevo”. En su relato, evidenció angustia y la sensación de vulnerabilidad tras el hecho.

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Favarón compartió su testimonio a través de videos y publicaciones en sus redes sociales, en los que relató el paso a paso de lo ocurrido y la intervención policial posterior. “Lo primero que atiné a hacer fue llamar a unos amigos que tienen una copia y les pedí que fueran al departamento. Cuando llegaron, estaba todo dado vuelta”, describió.

En otro mensaje, dirigido a quienes perpetraron el delito, escribió: “Solo decirles a las personas que me rompieron el auto el domingo y que entraron a robar a mi casa... que todo se paga en esta vida”.

Luego añadió: “Por más que hayan cortado la luz en mi departamento, se olvidaron de cosas. Es cuestión de tiempo”. Estas frases reflejan tanto la bronca como la esperanza de que los responsables enfrenten consecuencias.

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Aníbal Lotocki al momento de su detención

El impacto emocional para Favarón resultó evidente en sus declaraciones, donde no solo lamentó la pérdida económica, sino también la invasión a su espacio privado y la sensación de inseguridad que quedó tras el episodio.

El robo se produjo en un momento especialmente delicado para la familia, dado el contexto judicial de Aníbal Lotocki. El médico se encuentra detenido en el penal de Ezeiza desde octubre de 2023, cumpliendo una condena de ocho años por mala praxis. Esta situación mantuvo a su entorno bajo la mirada pública y en una situación de vulnerabilidad adicional.

Lotocki adquirió notoriedad por haber realizado procedimientos quirúrgicos a varias figuras del espectáculo argentino, entre ellas Silvina Luna, Gabriela Trenchi y Stefanía Xipolitakis. Los efectos secundarios de las intervenciones practicadas derivaron en consecuencias graves para la salud de sus pacientes y, en el caso de Luna, en su fallecimiento.

El médico quedó detenido en el marco de otra causa, la que investiga el homicidio simple de Cristián Zárate, quien murió luego de una cirugía realizada por Lotocki en una clínica del barrio porteño de Caballito, en 2021.

El episodio del robo a Favarón se da en este contexto de tensión, marcado por los procesos judiciales en curso y el seguimiento mediático constante sobre la vida privada y familiar del médico, mientras continúa la lucha de las víctimas por conseguir justicia luego de varios años difundiendo sus respectivos casos ante el ojo público.

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