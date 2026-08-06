Nicaragüenses son víctimas de emboscadas y ataques violentos en distintas zonas de Costa Rica

Dos hombres en un vehículo nicaragüense son detenidos por figuras armadas en una carretera solitaria de Costa Rica bajo la luz de los faros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una preocupante racha de violencia ha golpeado a la comunidad de migrantes nicaragüenses en Costa Rica durante los primeros días de agosto de 2026. Diversos ataques armados y agresiones con armas blancas ocurridos en distintas regiones del país centroamericano han dejado un saldo trágico de varios ciudadanos de origen nicaragüense muertos y gravemente heridos, hechos que se encuentran bajo una intensa investigación por parte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Uno de los sucesos más sangrientos se registró durante la madrugada del pasado domingo (2 de agosto), en la localidad turística de Tamarindo, en el cantón de Santa Cruz, provincia de Guanacaste.

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Dos hombres de nacionalidad nicaragüense, identificados por las autoridades con los apellidos Espinoza, de 32 años, y Contreras, de 33, viajaban a bordo de un vehículo cuando fueron emboscados. De acuerdo con los informes preliminares brindados por el OIJ, otro automóvil interceptó a las víctimas y desde su interior desconocidos dispararon en múltiples ocasiones. La ráfaga de proyectiles causó la muerte instantánea de ambos ocupantes, mientras que los perpetradores se dieron a la fuga y continúan sin ser localizados por los cuerpos policiales.

Ese misma noche, en la provincia de Alajuela, un joven de nacionalidad nicaragüense, identificado como Yerling Antonio Hernández Martínez, de 24 años, perdió la vida tras ser atacado con un arma blanca en las afueras de un establecimiento nocturno en Santa Fe de Guatuso.

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Informes judiciales detallan que el incidente se desencadenó a partir de una acalorada discusión dentro de un bar, en la que participaron tres hombres. La riña derivó en que dos de los sujetos atacaran a Hernández Martínez con un puñal, propinándole heridas mortales. Pese a la pronta llegada de la Cruz Roja, los socorristas determinaron que el joven ya no contaba con signos vitales. En un rápido operativo, la Fuerza Pública logró la detención de dos sospechosos de participar en el crimen, quienes quedaron a disposición de la Fiscalía.

Dos hombres de nacionalidad nicaragüense fueron asesinados a balazos en Tamarindo, Guanacaste, Costa Rica. Las víctimas fueron interceptadas por sujetos armados mientras viajaban en un vehículo, en un ataque que también dejó a otras personas con heridas leves.

Apenas unos días después, la violencia volvió a golpear la zona guanacasteca. En la madrugada de ayer, miércoles 5 de agosto, alrededor de la 1:00 a. m., se reportó un grave atentado directo en la comunidad de Corralillo de Filadelfia, en el cantón de Carrillo. Un hombre nicaragüense de apellido Ruiz resultó gravemente herido tras ser acribillado.

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Según la reconstrucción de los hechos, el afectado se encontraba dentro de su vivienda cuando escuchó que alguien lo llamaba desde la parte exterior. Al salir a atender la llamada, fue atacado a balazos a quemarropa.

Ruiz sufrió cuatro impactos de bala distribuidos en el tórax, la clavícula y la mano izquierda. Socorristas de la Cruz Roja Costarricense se desplazarán para brindarle los primeros auxilios y trasladarlo de urgencia hacia un centro médico de la localidad, y posteriormente al hospital regional de Liberia debido a la gravedad de sus lesiones.

Éxodo desde Nicaragua: La crisis bajo el régimen de Daniel Ortega empuja a miles hacia Costa Rica

Esta preocupante seguidilla de hechos violentos pone de manifiesto la vulnerabilidad de una población que ha crecido exponencialmente en territorio costarricense durante los últimos años. El continuo deterioro socioeconómico, la represión política y la sistemática persecución de la disidencia impuesta por el régimen autoritario de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua han provocado uno de los éxodos migratorios más grandes en la historia reciente de Centroamérica.

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Una familia de migrantes nicaragüenses, incluyendo adultos y niños, camina bajo la intensa lluvia en un camino rural centroamericano, con la bandera de Costa Rica visible en el horizonte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Miles de ciudadanos nicaragüenses se ven forzados a abandonar su tierra natal ante el acoso estatal, la falta de libertades fundamentales y la escasez de oportunidades laborales. Costa Rica, por su proximidad geográfica y su histórica tradición de acogida, se ha convertido en el principal destino de refugio para las familias nicaragüenses que buscan salvaguardar sus vidas y construir un futuro digno.

Sin embargo, al llegar al país tico, los migrantes nicaragüenses no solo se enfrentan al reto de la integración laboral y social, sino que también quedan expuestos al alarmante incremento en los índices de criminalidad e inseguridad que enfrenta el país vecino.

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