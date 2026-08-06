Diego Leuco enfrentó los rumores de romance con Sofía Gonet: “Es muy crack”

El periodista hizo frente a los dichos de que había comenzado una relación con la Reini (Video: El Ejército de la mañana-Bondi Live)

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Diego Leuco y Sofía Gonet, más conocida como La Reini, comparten pantalla en Luzu TV. Desde hace un tiempo y sin proponérselo generaron una de las parejas más shipeadas del momento en redes sociales. La química entre ambos logró atravesar la pantalla y disparó una ola de especulaciones entre sus seguidores, que esperan que el vínculo profesional derive en algo más. En ese clima, la Reini echó más leña al fuego con una aparición junto a Yanina Latorre en la que lanzó una señal ambigua que fue leída como una confirmación velada del romance. La respuesta de Leuco no tardó.

El periodista se comunicó por teléfono con El Ejército de la mañana, el programa que conducen Pepe Ochoa, Fefe Bongiorno y Santi Riva Roy en Bondi Live, y fue directo al punto. El tono del estudio era de expectativa y risas cuando Ochoa lo saludó y le preguntó sin rodeos si estaba con la Reini. Leuco no dejó margen para la interpretación: “No, no. Estamos laburando juntos, pero no, vínculo personal no tenemos”.

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La respuesta fue clara, pero Ochoa le repreguntó por qué la Reini había lanzado esa señal ambigua, algo que en el estudio describieron como “una cosa así medio que sí”. Leuco defendió a su compañera y la llenó de elogios. “La Reini es muy crack y entiende perfecto cómo se juega. Es una genia, pero me parece que es más una cosa en broma que otra cosa”.

La lectura de Leuco sobre las palabras de su compañera fue, en definitiva, la de alguien que conoce bien los códigos del medio: la Reini sabía exactamente lo que hacía al alimentar el rumor, y él no se lo tomó a mal. Ningún enojo, ninguna incomodidad. Cuando Ochoa le preguntó si la información lo había molestado, Leuco fue escueto: “Nah, todo bien, todo bien”.

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Antes de cortar, anticipó que ese mismo día estaría en el programa de Yanina y que aprovecharía el espacio para dejarlo en claro frente a las cámaras. “Lo voy a decir acá en vivo”, anunció.

Sofía la Reini Gonet contó su entusiasmo por su cita con un chef

Días atrás, la influencer se abrió en sus redes sociales acerca de los pormenores de la última cita que tuvo con un chef. Todo comenzó mientras Sofía se maquillaba para su salida: “Nunca estuve tan ansiosa por tener una cita como hoy. Sé que vengo de experiencias una peor que la otra, realmente. Yo verdaderamente me niego a creer que no exista un tipo que se comporte como un ser humano decente. Uno. Si no hubiera igual, no pasa nada porque acá no estamos en riesgo, mi corazón no está en juego. Solo para divertirme. Claramente no hay ningún tipo de sueño de casarme o estar en pareja. Nada de eso, todo eso lejos. Simplemente soy yo probando una teoría”.

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Luego, con la idea de adentrar a sus seguidores al plan de esa noche, Gonet comentó: “Les voy a contar mi cita de esta noche. Nunca me había pasado de estar entusiasmada por tener una cita con alguien, por ver a alguien, pero esta vez, esta vez, chicas, soy capaz de cualquier cosa. Saben que yo soy una persona glotona. No descubrí nada en la vida que me guste más que comer. Este chico es chef, gracias Dios, y lo vamos a poner a cocinar. La cita va a consistir en que me va a preparar su nuevo menú y lo voy a degustar y lo voy a probar. Y ya le hice algunos pedidos de algunas cosas puntuales que a mí me gustan mucho, como por ejemplo torta vasca. Yo sé que la vara está baja, pero a mí que me prepares una torta vasca”.

Fue entonces cuando la influencer fue más allá y habló de su intimidad: “Ustedes no me creen que yo practico el celibato porque tengo citas. Tranquilamente pueden tener una cita y no estar con la persona, ¿no? No tengo sexo con hombres porque me da miedo que me roben la creatividad y el éxito laboral"

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