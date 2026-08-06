Teleshow
Agregar Infobae enGoogle

Diego Leuco enfrentó los rumores de romance con Sofía Gonet: “Es muy crack”

Desde que comenzaron a trabajar juntos se convirtieron en uno de los grandes “shipeos” de las redes. Ahora el periodista puso fin a las especulaciones

El periodista hizo frente a los dichos de que había comenzado una relación con la Reini (Video: El Ejército de la mañana-Bondi Live)
Guardar

Diego Leuco y Sofía Gonet, más conocida como La Reini, comparten pantalla en Luzu TV. Desde hace un tiempo y sin proponérselo generaron una de las parejas más shipeadas del momento en redes sociales. La química entre ambos logró atravesar la pantalla y disparó una ola de especulaciones entre sus seguidores, que esperan que el vínculo profesional derive en algo más. En ese clima, la Reini echó más leña al fuego con una aparición junto a Yanina Latorre en la que lanzó una señal ambigua que fue leída como una confirmación velada del romance. La respuesta de Leuco no tardó.

El periodista se comunicó por teléfono con El Ejército de la mañana, el programa que conducen Pepe Ochoa, Fefe Bongiorno y Santi Riva Roy en Bondi Live, y fue directo al punto. El tono del estudio era de expectativa y risas cuando Ochoa lo saludó y le preguntó sin rodeos si estaba con la Reini. Leuco no dejó margen para la interpretación: “No, no. Estamos laburando juntos, pero no, vínculo personal no tenemos”.

PUBLICIDAD

La respuesta fue clara, pero Ochoa le repreguntó por qué la Reini había lanzado esa señal ambigua, algo que en el estudio describieron como “una cosa así medio que sí”. Leuco defendió a su compañera y la llenó de elogios. “La Reini es muy crack y entiende perfecto cómo se juega. Es una genia, pero me parece que es más una cosa en broma que otra cosa”.

La lectura de Leuco sobre las palabras de su compañera fue, en definitiva, la de alguien que conoce bien los códigos del medio: la Reini sabía exactamente lo que hacía al alimentar el rumor, y él no se lo tomó a mal. Ningún enojo, ninguna incomodidad. Cuando Ochoa le preguntó si la información lo había molestado, Leuco fue escueto: “Nah, todo bien, todo bien”.

PUBLICIDAD

Antes de cortar, anticipó que ese mismo día estaría en el programa de Yanina y que aprovecharía el espacio para dejarlo en claro frente a las cámaras. “Lo voy a decir acá en vivo”, anunció.

Sofía la Reini Gonet contó su entusiasmo por su cita con un chef

Días atrás, la influencer se abrió en sus redes sociales acerca de los pormenores de la última cita que tuvo con un chef. Todo comenzó mientras Sofía se maquillaba para su salida: “Nunca estuve tan ansiosa por tener una cita como hoy. Sé que vengo de experiencias una peor que la otra, realmente. Yo verdaderamente me niego a creer que no exista un tipo que se comporte como un ser humano decente. Uno. Si no hubiera igual, no pasa nada porque acá no estamos en riesgo, mi corazón no está en juego. Solo para divertirme. Claramente no hay ningún tipo de sueño de casarme o estar en pareja. Nada de eso, todo eso lejos. Simplemente soy yo probando una teoría”.

Luego, con la idea de adentrar a sus seguidores al plan de esa noche, Gonet comentó: “Les voy a contar mi cita de esta noche. Nunca me había pasado de estar entusiasmada por tener una cita con alguien, por ver a alguien, pero esta vez, esta vez, chicas, soy capaz de cualquier cosa. Saben que yo soy una persona glotona. No descubrí nada en la vida que me guste más que comer. Este chico es chef, gracias Dios, y lo vamos a poner a cocinar. La cita va a consistir en que me va a preparar su nuevo menú y lo voy a degustar y lo voy a probar. Y ya le hice algunos pedidos de algunas cosas puntuales que a mí me gustan mucho, como por ejemplo torta vasca. Yo sé que la vara está baja, pero a mí que me prepares una torta vasca”.

Fue entonces cuando la influencer fue más allá y habló de su intimidad: “Ustedes no me creen que yo practico el celibato porque tengo citas. Tranquilamente pueden tener una cita y no estar con la persona, ¿no? No tengo sexo con hombres porque me da miedo que me roben la creatividad y el éxito laboral"

Temas Relacionados

Diego LeucoSofía GonetLa ReiniRomance entre La Reini y Diego Leuco

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Pampita y Yanina Latorre hablaron del tenso cruce en la grabación de PH: “Pensamos y actuamos diferente”

Luego de participar del regreso del ciclo de Andy Kusnetzoff, las conductoras se refirieron al incómodo momento que trascendió y se verá al aire el sábado por la noche

Pampita y Yanina Latorre hablaron del tenso cruce en la grabación de PH: “Pensamos y actuamos diferente”

El orgullo de Celeste Cid por el nuevo trabajo de su hijo André: “Ese ojo mágico y sensible”

La actriz expresó su admiración por el talento del joven de 21 años, quien dirigió el último videoclip de su padre, Emmanuel Horvilleur

El orgullo de Celeste Cid por el nuevo trabajo de su hijo André: “Ese ojo mágico y sensible”

Rosalía detuvo el tránsito luego de su último show en Buenos Aires para despedirse cara a cara de sus fans

La cantante salió por el techo de su auto en plena avenida Juan B Justo para tener un último contacto con sus seguidores. Así, puso fin a una semana agitada en la que selló su reconciliación con el país

Rosalía detuvo el tránsito luego de su último show en Buenos Aires para despedirse cara a cara de sus fans

La boda íntima de Luz Cipriota y David Serrano en España: “Nuestro casamiento fue improvisado”

Radicada hace casi una década en Madrid, la actriz argentina formalizó su amor con el director, padre de sus tres hijos. Su emotiva carta y los looks del festejo

La boda íntima de Luz Cipriota y David Serrano en España: “Nuestro casamiento fue improvisado”

Nazarena Vélez revivió su polémica con Moria Casán y contó por qué no quiere aparecer en su serie

El inminente estreno de la ficción sobre la vida de La One reabrió viejas historias sobre una relación que se quebró durante una temporada en Carlos Paz

Nazarena Vélez revivió su polémica con Moria Casán y contó por qué no quiere aparecer en su serie

DEPORTES

La respuesta de Lionel Messi cuando le consultaron si su hijo Thiago se sumaría a La Masia, las juveniles del Barcelona

La respuesta de Lionel Messi cuando le consultaron si su hijo Thiago se sumaría a La Masia, las juveniles del Barcelona

Gerónimo Rulli viaja a Manchester para la revisión médica: firmará contrato por dos años en el club de la Premier League

Por qué el pase de la estrella española que se disputan Barcelona y Real Madrid podría impactar en el futuro de Enzo Fernández

El plan del Inter Miami con Lionel Messi para mantenerlo vinculado al club después de su retiro

Un exjugador de rugby adelantó que donará su cerebro para estudiar los problemas neurológicos asociados al deporte

TELESHOW

Pampita y Yanina Latorre hablaron del tenso cruce en la grabación de PH: “Pensamos y actuamos diferente”

Pampita y Yanina Latorre hablaron del tenso cruce en la grabación de PH: “Pensamos y actuamos diferente”

El orgullo de Celeste Cid por el nuevo trabajo de su hijo André: “Ese ojo mágico y sensible”

Rosalía detuvo el tránsito luego de su último show en Buenos Aires para despedirse cara a cara de sus fans

La boda íntima de Luz Cipriota y David Serrano en España: “Nuestro casamiento fue improvisado”

Nazarena Vélez revivió su polémica con Moria Casán y contó por qué no quiere aparecer en su serie

INFOBAE AMÉRICA

Guatemala: se acercó a un borde escarpado para una selfie, perdió el equilibrio y murió

Guatemala: se acercó a un borde escarpado para una selfie, perdió el equilibrio y murió

Distribuyen 29 autobuses escolares para cubrir el transporte antes del ciclo 2026-2027 en República Dominicana

En Panamá confirman condena de 30 años de prisión para un hombre por homicidio agravado en contra de una mujer, mientras juzgan a un supuesto femicida

Gobierno de Guatemala alista una subasta pública de chatarra acumulada por más de una década

Más de 28 mil mujeres solicitaron medidas de protección por violencia doméstica en Costa Rica en solo seis meses