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El Banco Central de Brasil redujo la tasa de interés en 0,25 puntos, hasta el 14,0% anual

El organismo monetario concretó el cuarto recorte consecutivo y anticipó que evaluará próximos movimientos según la evolución de la inflación y el escenario internacional

Una persona camina frente al edificio de la sede del Banco Central de Brasil en Brasilia (REUTERS/Adriano Machado)
Una persona camina frente al edificio de la sede del Banco Central de Brasil en Brasilia (REUTERS/Adriano Machado)
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El Banco Central de Brasil redujo la tasa de interés en 0,25 puntos porcentuales, ubicándola en un 14,0% anual, marcando así la cuarta baja consecutiva. La autoridad monetaria de la principal economía latinoamericana sostiene su orientación hacia el relajamiento de la política monetaria, luego de que la tasa alcanzara su mayor nivel en 20 años.

La decisión, alineada con las expectativas del mercado, incluyó un mensaje de cautela: la magnitud de futuros recortes dependerá de la evolución de los datos económicos para mantener el control de los precios.

El Comité de Política Monetaria (Copom) señaló que el entorno sigue siendo “incierto” por la falta de resolución en los conflictos armados en Medio Oriente y la incertidumbre sobre la política monetaria de algunas economías avanzadas.

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Según el Banco Central, esta situación exige “cautela por parte de los países emergentes” ante una mayor volatilidad en los precios de los activos y las materias primas. El Copom remarcó que los riesgos de inflación permanecen elevados y presentan una asimetría al alza.

Entre los factores de riesgo mencionó el posible impacto de los precios del petróleo, los efectos del clima sobre la producción agrícola, el costo de la energía, una tasa de cambio más depreciada y una inflación en el sector servicios superior a lo previsto.

Un dron muestra el edificio de la sede del Banco Central en Brasilia (REUTERS/Ueslei Marcelino/Archivo)
Un dron muestra el edificio de la sede del Banco Central en Brasilia (REUTERS/Ueslei Marcelino/Archivo)

Sobre el mercado interno, la entidad observó una “moderación gradual de la actividad económica”, aunque el nivel sigue siendo “resiliente” y el mercado laboral se mantiene “dinámico”.

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El Banco Central reportó que la inflación general se ha desacelerado recientemente, pero todavía supera el límite superior de la meta establecida, que es del 3,0% anual con un margen de tolerancia de un punto y medio porcentual. Las expectativas de inflación para 2026 y 2027 se ubican en el 5,0% y el 4,2%, respectivamente.

La institución señaló que seguirá de cerca el impacto de la política fiscal sobre la política monetaria. “El escenario actual, caracterizado por un significativo aumento de la incertidumbre, desanclaje de las expectativas y riesgos elevados en torno al escenario base, demanda serenidad y cautela en la conducción de la política monetaria”, concluyó el Banco Central.

En Brasil, la reducción de los intereses ha sido una demanda del sector productivo y del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, quien busca la reelección en los comicios de octubre próximo. El elevado costo del crédito es considerado un obstáculo para el crecimiento, en un contexto donde la mayoría de las previsiones anticipa una desaceleración económica este año.

El PIB brasileño registró un crecimiento del 3,4% en 2024 y del 2,3% en 2025, y para este año electoral se proyecta una desaceleración más marcada, con una expansión cercana al 2%. En el primer trimestre de 2026, el PIB aumentó un 1,1%, impulsado por el sector agropecuario.

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