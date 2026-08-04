Mapas del universo: cómo ver gratis superficie de la Luna, agujeros negros, galaxias y hasta planetas

Conoce los mapas que existen para ver el universo observable. (Créditos: NASA/JPL-Caltech)

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Explorar el universo ya no es una actividad reservada para astrónomos o centros de investigación. En la actualidad, cualquier persona con acceso a internet puede recorrer gratuitamente la superficie de la Luna, observar galaxias situadas a millones de años luz, conocer la ubicación de agujeros negros y navegar por una representación del universo observable gracias a diferentes mapas interactivos desarrollados por universidades y organizaciones científicas.

Entre las herramientas más destacadas se encuentran El Mapa del Universo Observable, creado por la Universidad Johns Hopkins; el proyecto tridimensional del Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI), que muestra la distribución de millones de galaxias; y las vistas espaciales disponibles en Google Maps, que permiten explorar cuerpos del Sistema Solar desde una computadora o teléfono móvil.

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El Mapa del Universo Observable muestra cómo luce una parte del cosmos

Uno de los proyectos más llamativos es El Mapa del Universo Observable (mapoftheuniverse.net), desarrollado por investigadores de la Universidad Johns Hopkins. La plataforma presenta una representación interactiva que parte desde la ubicación de la Tierra en el Sistema Solar y se expande hasta el límite del universo observable.

El mapa fue elaborado utilizando información recopilada durante dos décadas por el Sloan Digital Sky Survey, un proyecto internacional que emplea un telescopio de amplio espectro instalado en Nuevo México, Estados Unidos.

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Mapa del universo observable (Map of the Universe/Captura)

Cada punto visible representa la posición y el color de más de 200.000 galaxias. Además de recorrer el mapa de forma interactiva, los usuarios pueden descargar gratuitamente versiones en alta resolución, disponibles en distintos tamaños y formatos, incluso para uso educativo.

Según explicó el profesor Brice Ménard, responsable del proyecto, el objetivo fue transformar una enorme base de datos científica en una herramienta visual accesible para cualquier persona, permitiendo comprender mejor el lugar que ocupa la Tierra dentro del universo.

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A medida que el usuario avanza por el mapa descubre distintos objetos celestes, acompañados por información sobre su distancia, características y la forma en que son observados desde nuestro planeta. El recorrido concluye cerca del límite del universo observable, aproximadamente 13.700 millones de años hacia el pasado, mostrando la radiación emitida poco después del Big Bang.

Mapa del universo muestra galaxias elípticas rojas a billones de años luz de la Tierra (Captura)

DESI permite recorrer millones de galaxias en tres dimensiones

Otra herramienta gratuita para explorar el cosmos es el mapa desarrollado por el proyecto DESI (Dark Energy Spectroscopic Instrument).

A diferencia de otros mapas bidimensionales, esta plataforma ofrece una visualización tridimensional del universo, permitiendo recorrer la distribución de millones de galaxias y cuásares para comprender cómo se organiza la estructura a gran escala del cosmos.

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El proyecto científico tiene como objetivo estudiar la expansión del universo y obtener información sobre la energía oscura, uno de los mayores misterios de la cosmología moderna. Gracias a su visualizador interactivo, cualquier usuario puede desplazarse por enormes regiones del espacio y apreciar la inmensa red de galaxias registrada por los telescopios.

Mapa 3D del universo. (DESI)

Google Maps también permite explorar el espacio

Aunque es conocido por mostrar calles y ciudades de todo el mundo, Google Maps también ofrece una función para explorar el espacio.

La plataforma incluye modelos e imágenes de distintos cuerpos del Sistema Solar obtenidas por agencias espaciales como la NASA y la Agencia Espacial Europea. Entre ellos se encuentran la Luna, Marte y varios satélites naturales y planetas.

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Los usuarios pueden acercarse a la superficie lunar para observar cráteres, montañas y zonas donde aterrizaron misiones espaciales. También es posible recorrer regiones de Marte y conocer algunos de los lugares investigados por los vehículos exploradores enviados por la NASA.

Estas vistas convierten a Google Maps en una herramienta educativa que acerca la exploración espacial al público general sin necesidad de utilizar programas especializados.

Con Google Maps puedes ver diferentes planetas. (Google Maps)

Ciencia al alcance de cualquier persona

El desarrollo de estas plataformas refleja cómo la divulgación científica ha evolucionado en los últimos años. Datos que antes solo podían consultar investigadores ahora están disponibles de forma gratuita mediante interfaces interactivas que facilitan la comprensión del universo.

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Ya sea para descubrir la posición de galaxias lejanas, observar la superficie de la Luna o comprender la inmensidad del cosmos desde la perspectiva de la Tierra, herramientas como el Mapa del Universo Observable, el visualizador de DESI y las funciones espaciales de Google Maps permiten realizar un recorrido por el espacio desde cualquier dispositivo conectado a internet, acercando la astronomía a millones de personas alrededor del mundo.