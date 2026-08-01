Cómo funciona una freidora de aire y qué cosas no se deben meter en 2026

Freidora de aire ahora es un electrodoméstico usual en la cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La freidora de aire se ha consolidado como uno de los electrodomésticos más populares en los hogares gracias a su capacidad para preparar alimentos con una textura crujiente utilizando poco o nada de aceite.

Sin embargo, su creciente presencia en las cocinas también ha generado dudas sobre su funcionamiento y sobre qué alimentos pueden cocinarse de forma segura. Aunque su nombre haga pensar en una freidora tradicional, en realidad opera de una manera muy distinta y existen ingredientes que nunca deberían introducirse en su interior.

PUBLICIDAD

Utilizar la freidora de aire de forma incorrecta no solo puede arruinar una receta, sino también provocar humo, malos olores e incluso dañar el aparato. Por ello, conocer cómo funciona y cuáles son sus limitaciones resulta clave para prolongar su vida útil y obtener mejores resultados en cada preparación.

Una mano coloca cuidadosamente carimañolas crudas rellenas con carne y queso dentro de una freidora de aire, preparándolas para una cocción más saludable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La freidora de aire no fríe los alimentos

A pesar de su nombre, una freidora de aire no cocina mediante inmersión en aceite caliente como ocurre con una freidora convencional.

Su funcionamiento se asemeja mucho más al de un horno de convección de pequeño tamaño. En su parte superior incorpora una resistencia eléctrica que genera calor, mientras que un ventilador de alta potencia distribuye ese aire caliente de forma uniforme alrededor de los alimentos.

PUBLICIDAD

Gracias a esa circulación constante, la superficie de la comida pierde humedad rápidamente, favoreciendo la formación de una capa dorada y crujiente sin necesidad de utilizar grandes cantidades de aceite.

Una freidora de aire de acero inoxidable está desarmada sobre una encimera blanca, lista para ser limpiada con una esponja y un spray desengrasante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este sistema permite preparar papas, pollo, verduras y otros alimentos con una textura similar a la fritura tradicional, pero con un menor contenido de grasa.

PUBLICIDAD

Por qué consigue alimentos crujientes

El secreto de la freidora de aire está en la velocidad con la que circula el aire caliente. Al envolver completamente los alimentos, el calor actúa sobre toda su superficie casi al mismo tiempo, acelerando el proceso de cocción y favoreciendo el dorado exterior.

En muchos casos basta con el aceite natural presente en los propios ingredientes o una ligera capa aplicada con un pulverizador o una brocha de cocina para obtener un resultado satisfactorio.

PUBLICIDAD

No obstante, este mismo sistema explica por qué ciertos alimentos no pueden cocinarse correctamente en este tipo de electrodomésticos.

Una escena luminosa en una cocina moderna muestra una freidora de aire abierta con verduras como calabaza, coliflor, zanahoria y calabacín, junto a papas y pollo preparados de forma saludable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los alimentos que nunca deberías introducir

Existen ingredientes cuya preparación depende de condiciones que una freidora de aire no puede ofrecer.

Uno de los principales ejemplos son los rebozados líquidos, como las masas tipo tempura. Al no existir un baño de aceite caliente que solidifique inmediatamente el recubrimiento, la mezcla líquida termina escurriéndose por la rejilla de la canasta, ensuciando el aparato y quemándose durante la cocción.

PUBLICIDAD

Otro alimento problemático es el queso colocado directamente sobre otros ingredientes, como una hamburguesa. Cuando se derrite sin ningún soporte, cae al fondo de la canasta, donde puede adherirse, quemarse y producir humo y malos olores.

También conviene evitar introducir sopas, caldos o guisos muy líquidos. La fuerte circulación de aire puede hacer que el líquido salpique hacia la resistencia eléctrica, afectando el funcionamiento del aparato e incluso generando riesgos para sus componentes.

PUBLICIDAD

Una moderna freidora de aire con panel digital se encuentra en la encimera de una cocina luminosa, acompañada de un plato de papas fritas doradas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otros ingredientes que pueden causar problemas

Las verduras de hoja muy fina, como la lechuga o las espinacas, tampoco ofrecen buenos resultados.

Al ser extremadamente ligeras, el ventilador puede levantarlas y hacer que entren en contacto con la resistencia caliente situada en la parte superior, donde terminan quemándose en pocos segundos.

PUBLICIDAD

Por otro lado, alimentos como el arroz y la pasta crudos requieren una cocción en agua hirviendo para hidratarse correctamente. Como la freidora de aire únicamente utiliza aire caliente, estos ingredientes no llegan a cocinarse de manera adecuada.

En estos casos, es preferible utilizar métodos tradicionales como la olla o la sartén antes de recurrir a la freidora de aire.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo utilizar correctamente este electrodoméstico

Para obtener los mejores resultados, los especialistas recomiendan no sobrecargar la canasta y dejar espacio suficiente para que el aire caliente circule alrededor de los alimentos.

PUBLICIDAD

También es importante limpiar el aparato después de cada uso para evitar la acumulación de grasa y restos de comida que puedan generar humo durante futuras preparaciones.

Asimismo, conviene consultar siempre las recomendaciones del fabricante sobre temperatura, tiempo de cocción y mantenimiento.

Aunque la freidora de aire permite cocinar una gran variedad de recetas de forma rápida y con menos aceite, conocer sus limitaciones resulta fundamental para evitar daños en el electrodoméstico y aprovechar al máximo sus ventajas.

Comprender que funciona como un horno de convección de alta velocidad, y no como una freidora tradicional, ayuda a elegir mejor los alimentos adecuados y a conseguir preparaciones más seguras y con mejores resultados.