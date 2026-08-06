República Dominicana ya decomisó en seis meses más de las tres cuartas partes de lo incautado en todo 2025

Los decomisos de drogas en la República Dominicana sumaron 24,139.53 kilogramos entre enero y junio de 2026 y superaron las tres cuartas partes del total incautado en 2025. (Foto: DNCD)

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El repunte de los decomisos de drogas en la República Dominicana durante los primeros seis meses de 2026 ya representa más de las tres cuartas partes del total incautado en todo el año anterior. De acuerdo con cifras de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), entre enero y junio se confiscaron 24,139.53 kilogramos de sustancias controladas, lo que equivale a un incremento de 33.76% respecto al mismo periodo de 2025. El volumen registrado supera en 6,091.92 kilogramos lo ocupado en el primer semestre del año pasado, cuando los decomisos sumaron 18,047.61 kilogramos.

Las estadísticas reflejan que más del 99% de las sustancias retiradas de circulación corresponden a marihuana y cocaína, que continúan siendo las drogas predominantes en los operativos del organismo antidrogas. La marihuana fue la droga más incautada en el semestre, con 12,101.94 kilogramos, apenas 171.10 kilogramos por encima de la cocaína, que alcanzó 11,930.84 kilogramos. Un dato relevante es que las incautaciones de marihuana durante el primer semestre ya rebasaron el total de todo 2025, cuando se decomisaron 11,660.08 kilogramos, según detalló Diario Libre.

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La DNCD informó que las incautaciones de drogas crecieron 33.76% interanual en el primer semestre de 2026, con 6,091.92 kilogramos más que en el mismo periodo de 2025. (Foto: DNCD)

La distribución trimestral de los decomisos muestra un cambio marcado en el ritmo de las operaciones. Entre enero y marzo, la DNCD registró la ocupación de 1,036.93 kilos de marihuana. Sin embargo, entre abril y junio, la cifra saltó a 11,065.01 kilogramos, lo que significa que más del 90% de toda la marihuana incautada en el semestre se concentró en el segundo trimestre. En el mismo periodo de 2025, las autoridades habían ocupado 9,164.87 kilos de esa sustancia.

Evolución de la cocaína y balance semestral

En el caso de la cocaína, el crecimiento interanual fue el más alto en términos absolutos. Los decomisos aumentaron en 3,120.65 kilogramos, lo que equivale a un 35.4% más que el año anterior. El incremento de la marihuana fue de 2,937.07 kilogramos, equivalente a 32%. La distribución de la cocaína entre los dos trimestres fue más equilibrada: entre enero y marzo se incautaron 6,388.37 kilogramos y entre abril y junio, 5,542.47 kilogramos. En el primer semestre de 2025, el total de cocaína confiscada había sido de 8,810.19 kilogramos.

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Otras sustancias también presentaron incrementos, aunque en volúmenes menores respecto a las dos principales. Los decomisos de crack pasaron de 68.77 a 79.68 kilogramos de un año a otro. El hachís aumentó de 1.22 a 17.34 kilogramos, el opio de 1.31 a 7.18 kilogramos y el éxtasis de 1.26 a 2.55 kilogramos.

La marihuana y la cocaína concentraron más del 99% de los decomisos de drogas en la República Dominicana durante el primer semestre de 2026. (Foto: DNCD)

En paralelo a los decomisos, las acciones contra el narcotráfico derivaron en la detención de 24,076 personas entre enero y junio, cifra que representa 127 más que en el mismo periodo del año anterior. Además, las autoridades ocuparon 984 vehículos y 212 armas de fuego en el marco de los operativos realizados en diferentes puntos del país, de acuerdo con los datos recopilados por Diario Libre.

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Las cifras reflejan una variación en el ritmo de los operativos y un aumento en la cantidad de drogas retiradas de circulación durante 2026. La marihuana y la cocaína fueron las sustancias con mayor presencia en el balance semestral.