Panamá registra 5,393 migrantes en el flujo norte-sur durante 2026, el 92% eran venezolanos

Las autoridades panameñas coordinan el traslado de los migrantes hacia puertos del Caribe para que continúen por vía marítima su retorno al sur del continente. (Foto AP/Matías Delacroix)

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El cambio en las rutas migratorias por Panamá continúa consolidándose. Mientras el histórico flujo norte-sur mantiene cifras muy inferiores a las registradas en años anteriores, el llamado flujo inverso —integrado por migrantes que regresan desde Norteamérica hacia Sudamérica tras desistir de continuar su viaje o ser deportados— sigue aumentando y obligando a las autoridades panameñas a mantener una operación logística permanente.

De acuerdo con el más reciente informe de la Dirección General de Migración, correspondiente al 2 de agosto, 5.393 migrantes irregulares han ingresado al país por el flujo norte-sur durante 2026, apenas 74 personas más que las 5.319 registradas una semana antes.

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El comportamiento confirma que el tránsito irregular a través de Panamá se mantiene en niveles históricamente bajos tras las medidas adoptadas por varios países de la región para frenar la migración irregular.

En la última semana contabilizada, correspondiente al período 23 al 29 de julio, ingresaron 114 personas, más del doble de las 54 registradas la semana previa, aunque muy lejos de los miles de migrantes semanales que cruzaban el país durante el pico de la crisis migratoria.

El flujo inverso agrupa a migrantes que regresan desde Centroamérica hacia Sudamérica tras desistir de continuar su viaje a Estados Unidos o luego de ser deportados. EFE/ Bienvenido Velasco

La mayoría de los migrantes que continúan utilizando esta ruta siguen siendo venezolanos. El informe actualizado contabiliza 4.962 ciudadanos de Venezuela, seguidos de 181 colombianos, 58 ecuatorianos, 53 personas nacidas en Estados Unidos —hijos de migrantes irregulares nacidos en ese país— y 139 personas de otras nacionalidades.

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En cuanto al cruce por la selva del Darién, el acumulado de 2026 asciende a 324 migrantes, de los cuales 275 son adultos y 49 menores de edad. Solo durante el día previo al reporte ingresaron cuatro personas por esa ruta selvática.

Entre quienes cruzaron el Darién este año predominan nuevamente los venezolanos, con 163 casos, seguidos por 62 personas de otras nacionalidades, 50 ecuatorianos y 48 colombianos.

En contraste, el flujo inverso continúa mostrando una dinámica distinta. Este operativo consiste en la atención, recepción y traslado de migrantes que regresan desde Centroamérica y México hacia Sudamérica, luego de abandonar su intento de llegar a Estados Unidos o tras ser objeto de procesos de devolución o deportación.

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Panamá recibe a estos migrantes principalmente por la frontera con Costa Rica y coordina su traslado hacia puertos del Caribe, desde donde continúan su viaje por vía marítima hacia Colombia y posteriormente a sus países de origen o residencia.

Venezolanos continúan siendo la principal nacionalidad tanto entre quienes ingresan por el flujo norte-sur como entre quienes cruzan el Darién en 2026. EFE/Gustavo Amador

Los datos muestran que 79 migrantes permanecían al 2 de agosto en la Estación Temporal de Recepción Migratoria (ETRM) Darién, mientras que dos personas esperaban abordar embarcaciones desde Puerto Miramar.

Una semana antes había 49 personas en la ETRM, cuatro en Miramar y 34 en el puerto de Obaldía, instalación que ya no registraba migrantes al cierre del último informe. Estas variaciones reflejan el movimiento constante de los grupos conforme avanzan los traslados organizados por las autoridades.

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Este proceso cobró notoriedad en julio luego de la muerte de un ciudadano venezolano que formaba parte precisamente del flujo inverso. El migrante falleció tras un accidente de tránsito ocurrido cuando era transportado en un autobús oficial hacia los puestos de control migratorio para continuar posteriormente su recorrido marítimo de regreso a Sudamérica.

En julio, un migrante venezolano que participaba en el flujo inverso falleció tras un accidente del autobús oficial que lo trasladaba hacia un puesto de control para continuar su retorno a Sudamérica. Tomada de X

El hecho puso de relieve los desafíos logísticos y de seguridad que implica movilizar diariamente a personas que recorren el continente en sentido contrario al de los años de mayor presión migratoria.

El informe también evidencia que Panamá mantiene las deportaciones y expulsiones de migrantes en situación irregular. Hasta el 2 de agosto se contabilizaban 3.541 deportados y expulsados, de los cuales 2.805 corresponden a deportaciones y 736 a expulsiones.

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Del total, 3.040 personas fueron retornadas mediante el acuerdo de cooperación con Estados Unidos, integrado por 2.608 hombres y 432 mujeres. Los principales países de origen siguen siendo Colombia, con 2.034 casos; Ecuador, con 475; India, con 237; y 795 personas de otras nacionalidades.

Además, el reporte indica que se han realizado 73 vuelos chárter y 243 vuelos comerciales, mientras permanecen programados nuevos traslados hacia Ecuador y Marruecos. El documento también mantiene el registro de 134 venezolanos y cinco ecuatorianos que recibieron retorno asistido.

Las cifras reflejan un cambio profundo en el panorama migratorio regional. Si durante 2023 y buena parte de 2024 el desafío para Panamá era administrar el paso masivo de personas que avanzaban hacia Norteamérica, hoy la principal presión operativa se concentra en gestionar el retorno ordenado de quienes emprenden el camino de regreso, al tiempo que el tránsito por el Darién permanece en niveles mínimos en comparación con los años de mayor crisis migratoria.

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