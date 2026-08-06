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Gobierno de Guatemala retomará la construcción del Puente Belice 2 entre el 24 y el 28 de agosto, tras acuerdos con desarrolladora

Los trabajos se reactivarán tras un acuerdo técnico con Grupo Muratori, S.A., que destraba la obra paralizada desde febrero de 2024 y evita nuevas adquisiciones de áreas privadas y el corrimiento de postes eléctricos

Vista aérea de dos puentes paralelos, uno con congestión vehicular y otro con pocos coches, flanqueados por vegetación y un puente ferroviario
El Puente Belice, con su densa circulación de vehículos, se observa junto a una nueva estructura vial con menos tráfico y un puente ferroviario en Belize. (Redes Sociales)
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El CIV, Puente, Belice 2, agosto y Q1 mil 785 millones volverán a coincidir en obra: el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda retomará la construcción entre el 24 y el 28 de agosto, después de acordar con la contratista Grupo Muratori, S.A. una salida técnica que evita comprar más terrenos y mover postes de alta tensión, dos de los obstáculos que mantenían paralizado el proyecto desde febrero de 2024.

La reactivación llega dentro de una cartera más amplia de 143 proyectos y una atención aproximada de 2.700 kilómetros en rutas del país, según informó la ministra Norma Zea durante la conferencia de prensa La Ronda, en el Palacio Nacional de la Cultura. Ese portafolio incluye 64 proyectos activos con incidencia en 1.308 kilómetros, 19 en estudio que sumarían 362,7 kilómetros cuando inicien, 49 reactivados con 932 kilómetros asociados y 11 ya finalizados y en uso.

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Zea explicó que el contrato del puente fue adjudicado el 12 de octubre de 2022 y quedó detenido por problemas de derecho de vía, necesidad de adquirir áreas privadas adicionales y el corrimiento de postes eléctricos. La ministra sostuvo que, de haberse mantenido ese esquema, la obra habría ido “directo al fracaso”.

La solución acordada con Grupo Muratori cambia la ruta técnica sin alterar el valor contractual, porque se trata de un contrato cerrado que no permite modificar el monto. El ajuste elimina el traslado de postes, descarta nuevas compras de tierra, reduce la intervención sobre propiedades privadas, eleva la capacidad de carga de la estructura y minimiza las áreas afectadas por invasión de derecho de vía.

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Los movimientos logísticos y el traslado de maquinaria comenzarán el 17 de agosto. El arranque formal de los trabajos está previsto para la semana siguiente, con una secuencia que prioriza lo que la ministra definió como “el corazón del proyecto”: la estructura principal del puente, las intersecciones necesarias para su operación y una parte de las aproximaciones.

Ese punto responde a la pregunta central sobre qué se construirá ahora: no se ejecutará toda la obra completa en esta etapa de gobierno, sino el núcleo que permita encaminar el proyecto y dejar superado el 60% de avance total antes de que termine la administración del presidente Bernardo Arévalo, de acuerdo con el compromiso asumido por la empresa contratista.

Mujer con saco rojo y anteojos de pie frente a un atril de madera. Detrás, una pantalla grande muestra gráficos y datos sobre proyectos
El CIV reanudará en agosto la construcción de Puente Belice 2 tras acordar con Grupo Muratori una salida técnica que evita comprar más terrenos y mover postes de alta tensión. (Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda)

El proyecto vial abarca casi cuatro kilómetros y más de 100 puentes

Aunque se le conoce públicamente como un puente, Puente Belice 2 forma parte de un desarrollo vial de casi cuatro kilómetros. El conjunto incluye el puente principal, aproximaciones, intersecciones, distribuidores y más de 100 puentes dentro del trazado total.

La infraestructura restante se ejecutará después de los trabajos que queden listos en la gestión actual. La estrategia del ministerio apunta a dejar habilitado el componente estructural y las conexiones indispensables para la futura entrada en operación.

Zea situó ese caso dentro de un problema más amplio en la cartera recibida por la institución. Indicó que el ministerio encontró entre 90 y 92 proyectos con trabas técnicas o legales, y atribuyó buena parte de esas dificultades a adjudicaciones hechas en 2023 sin lógica técnica, con puentes contratados sin aproximaciones, conflictos de derecho de vía y tramos sin partidas de trabajo suficientes para construirlos.

“Adjudicados irresponsablemente”, dijo la funcionaria sobre esos contratos. También describió el método que usa el ministerio para rescatar obras detenidas: identificar qué impedía el avance, qué gestiones hacían falta, cómo se resolvió el problema, qué ocurre ahora, qué puede esperarse de la cartera y hacia dónde se dirige cada proyecto.

El CIV prevé inaugurar en agosto el paso elevado de la calzada Roosevelt

Entre los casos mencionados por la ministra apareció el paso elevado de la calzada Roosevelt, donde el ministerio tuvo que incorporar renglones de trabajo no previstos originalmente mediante órdenes de cambio para completar la obra. Zea informó que el fin de semana anterior se hicieron pruebas de iluminación y que la cartera avanzaba con la señalización nocturna para inaugurar la estructura en agosto, aunque todavía sin una fecha exacta.

Sobre los proyectos en rutas centroamericanas, detalló que 10 de los 14 actualmente en ejecución deberían concluir en los últimos dos meses del año. Los otros cuatro pasarán al siguiente año porque corresponden al diseño y construcción de puentes.

La ministra también vinculó la reactivación de obras con un esfuerzo interno por recuperar la capacidad técnica de la institución. “Para estar en este ministerio, que es bastante complejo, se necesita quererlo”, afirmó al referirse al trabajo de retención de personal especializado y a la reconstrucción de la institucionalidad del CIV.

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