El electrodoméstico que puede representar un mayor riesgo de incendio si permanece enchufado

Un electrodoméstico presente en las cocinas del hogar puede provocar un incendio si permanece enchufado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La tostadora es uno de los electrodomésticos más utilizados en los hogares, especialmente durante el desayuno. Sin embargo, también figura entre los aparatos que pueden representar un mayor riesgo de incendio si permanecen enchufados sin necesidad, según advierten distintos cuerpos de bomberos.

El principal motivo radica en su funcionamiento. La tostadora emplea resistencias metálicas que alcanzan temperaturas muy elevadas para dorar el pan. Con el paso del tiempo, además, las migas que se acumulan en su interior pueden resecarse y entrar en contacto con esas resistencias, aumentando la posibilidad de que se produzca un conato de incendio.

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Por esta razón, los bomberos recomiendan desconectar el aparato inmediatamente después de utilizarlo y realizar una limpieza periódica de su interior. Esta sencilla práctica reduce el riesgo de accidentes y contribuye a prolongar la vida útil del electrodoméstico.

Este tostador está diseñado para dos rebanadas y cuenta con 7 niveles de tostado, lo que te permite elegir desde un dorado ligero hasta un tostado más intenso.

La acumulación de migas es uno de los principales riesgos

Aunque muchas personas limpian la superficie exterior de la tostadora, pocas prestan atención a las migas que quedan depositadas en la bandeja inferior o directamente sobre el fondo del aparato.

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Con cada uso, pequeños fragmentos de pan se desprenden y permanecen en el interior. La exposición constante al calor hace que estas migas se sequen y puedan carbonizarse cuando vuelven a entrar en contacto con las resistencias durante un nuevo ciclo de tostado.

Según diferentes especialistas, esta acumulación representa uno de los factores que incrementan el riesgo de incendio en la cocina, especialmente cuando el aparato no recibe mantenimiento durante largos periodos.

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Por ello, los bomberos aconsejan vaciar con frecuencia la bandeja recogemigas y revisar el interior para eliminar cualquier residuo acumulado.

La tostadora siempre debe recibir limpieza luego de usarse. (Imagen ilustrativa Infobae)

¿Por qué recomiendan desenchufarla?

La recomendación de desconectar la tostadora no responde únicamente al riesgo de sobrecalentamiento.

Los especialistas recuerdan que cualquier electrodoméstico conectado a la corriente permanece expuesto a posibles fallos eléctricos, sobretensiones o cortocircuitos que, aunque poco frecuentes, pueden provocar incidentes si ocurren cuando nadie se encuentra en casa.

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En el caso de la tostadora, el riesgo adquiere mayor importancia debido a que incorpora resistencias eléctricas diseñadas para alcanzar altas temperaturas en muy poco tiempo.

Por ese motivo, los cuerpos de bomberos aconsejan convertir el desenchufe en un hábito diario, incluso cuando la vivienda solo permanecerá vacía durante unas horas.

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La recomendación cobra todavía más relevancia antes de salir de vacaciones o realizar viajes prolongados, momentos en los que conviene revisar que este y otros pequeños electrodomésticos permanezcan completamente desconectados.

Aunque parece inofensiva, la tostadora puede convertirse en un riesgo si no se usa con precaución. Su calor extremo y la acumulación de migas pueden provocar incendios en cuestión de segundos. (Freepik)

La limpieza también ayuda a prevenir accidentes

Además de desenchufar el aparato, la limpieza periódica constituye otra medida fundamental para reducir riesgos.

Lo recomendable es esperar a que la tostadora se enfríe completamente antes de manipularla.

Una vez fría, puede retirarse la bandeja inferior para eliminar las migas acumuladas. Si el modelo no dispone de bandeja extraíble, basta con voltear cuidadosamente el aparato sobre un recipiente para desprender los restos de pan.

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Los fabricantes también aconsejan evitar introducir objetos metálicos en el interior para retirar residuos, ya que podrían dañar las resistencias o generar riesgos eléctricos si el aparato continúa conectado.

Mantener limpia la tostadora no solo mejora la seguridad, sino que también favorece un funcionamiento más eficiente y evita olores desagradables producidos por restos de alimentos quemados.

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Limpiar tu tostadora podría ayudarte a evitar un incendio. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo fantasma también influye

Desconectar la tostadora ofrece un beneficio adicional: disminuir el denominado consumo fantasma o consumo en espera.

Este consumo, conocido también como stand by, puede representar alrededor del 10 % del gasto eléctrico total de una vivienda.

En un hogar con un consumo anual cercano a los 4.500 kWh, mantener distintos electrodomésticos permanentemente conectados puede traducirse en un aumento apreciable de la factura eléctrica.

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Aunque una tostadora suele consumir muy poca energía cuando permanece inactiva, el hábito de desconectarla forma parte de una estrategia más amplia para reducir el gasto energético del hogar.

Dejar la tostadora conectada podría incrementar el consumo de la luz en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otros consejos para utilizar la tostadora de forma segura

Los expertos también recomiendan instalar la tostadora sobre superficies firmes y resistentes al calor, lejos de materiales inflamables como cortinas, servilletas de papel o manteles.

Asimismo, es importante no cubrir el aparato mientras se encuentra en funcionamiento ni intentar retirar una rebanada atascada con cuchillos, tenedores u otros objetos metálicos cuando permanece conectado.

Otra recomendación consiste en revisar periódicamente el estado del cable de alimentación. Si presenta grietas, zonas quemadas o signos de desgaste, lo más seguro es dejar de utilizar el aparato hasta sustituirlo o repararlo mediante un servicio técnico autorizado.

También se aconseja evitar conectar la tostadora a extensiones eléctricas sobrecargadas o adaptadores de baja calidad, ya que estos elementos pueden incrementar el riesgo de sobrecalentamiento.