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Las 6 consultas más peligrosas qué podría hacer tu hijo a ChatGPT a solas en su habitación

Las más delicadas incluyen autolesiones, retos virales, dietas extremas, evasión de controles y drogas, por lo que especialistas recomiendan combinar educación digital con controles parentales

Aunque la inteligencia artificial puede ser una herramienta útil para estudiar, a solas y sin supervisión puede convertirse en una fuente de respuestas inadecuadas, consejos peligrosos o dinámicas no aptas para su edad - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Aunque la inteligencia artificial puede ser una herramienta útil para estudiar, a solas y sin supervisión puede convertirse en una fuente de respuestas inadecuadas, consejos peligrosos o dinámicas no aptas para su edad - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
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La relación entre niños, adolescentes y la inteligencia artificial ha cambiado la dinámica de la privacidad y el acceso a la información. Hoy, no es raro que un menor pase horas conversando con ChatGPT, usando su teléfono como confidente y fuente de respuestas para todo tipo de inquietudes. Esta interacción, que a simple vista puede parecer inocente, esconde riesgos considerables cuando no hay supervisión adulta.

La preocupación por el uso sin control de herramientas de IA en la infancia y adolescencia es cada vez mayor. ChatGPT puede ser una ayuda para estudiar o resolver dudas sencillas, pero sin límites ni acompañamiento puede exponer a los menores a consejos peligrosos, información inadecuada o hábitos poco saludables. Entender cuáles son las consultas más delicadas es el primer paso para proteger a los hijos en el entorno digital.

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6 consultas más peligrosas que un menor puede hacerle a ChatGPT

Un niño en pijama acostado en la cama usando un teléfono móvil. Se ven una lámpara de noche, un reloj digital, libros y un escritorio.
Niños y adolescentes usan la IA como confidente y buscador, pero ciertas consultas pueden derivar en consejos inapropiados, exposición a material sensible o normalización de conductas de riesgo, según el tipo de interacción - (Imagen Ilustrativa Infobae)

1) Consejos sobre salud mental, ansiedad o autolesiones

Muchos adolescentes recurren a ChatGPT buscando apoyo emocional en momentos difíciles. Sin la intervención de un adulto o de un profesional, la IA puede ofrecer respuestas superficiales o, en el peor de los casos, no detectar señales de alarma ante situaciones graves como pensamientos autolesivos o depresión.

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2) Retos virales o juegos de rol inapropiados

El auge de los desafíos virales ha llevado a menores a pedir a la IA ideas para retos peligrosos o a participar en simulaciones de rol con componentes sexuales, violentos o no aptos para su edad. Estos juegos pueden normalizar conductas de riesgo y exponer a los menores a situaciones perjudiciales.

3) Dietas extremas y estándares de belleza

La presión social y la búsqueda de aceptación pueden motivar a los adolescentes a preguntar por dietas rápidas, trucos para perder peso o consejos para modificar su apariencia. ChatGPT, aunque suele ser cauteloso, podría sugerir prácticas poco saludables si no identifica correctamente el contexto o la edad del usuario.

Retos virales y rol inapropiado, el uso de ChatGPT que preocupa a padres y escuelas - REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración
Retos virales y rol inapropiado, el uso de ChatGPT que preocupa a padres y escuelas - REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

4) Instrucciones para saltarse normas o controles

Algunos menores buscan maneras de ocultar archivos, burlar filtros parentales o acceder a sitios restringidos. Consultar a la IA sobre cómo esquivar controles digitales puede facilitar el acceso a contenido no apto y dificultar la labor de los padres en la protección del entorno digital.

5) Generación de imágenes o contenido explícito

La curiosidad por la tecnología lleva a muchos a experimentar con la creación o manipulación de imágenes a través de IA, sin medir el impacto o las consecuencias legales y personales de compartir material explícito o sensible.

6) Consultas sobre drogas, alcohol o violencia

La falta de contexto puede llevar a que menores pregunten por sustancias, métodos de consumo o situaciones de violencia. La IA puede responder de manera neutral o no filtrar adecuadamente los riesgos, dejando a los adolescentes sin orientación ni advertencias claras.

Cómo proteger a los menores: controles parentales y configuraciones clave

La conversación con IA puede convertirse en fuente de ideas para desafíos peligrosos o simulaciones no aptas, por lo que la supervisión y límites de uso ayudan a reducir exposición a contenidos explícitos o violentos - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
La conversación con IA puede convertirse en fuente de ideas para desafíos peligrosos o simulaciones no aptas, por lo que la supervisión y límites de uso ayudan a reducir exposición a contenidos explícitos o violentos - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Para reducir estos riesgos, plataformas como OpenAI han implementado controles parentales que permiten a los adultos vincular sus cuentas con las de sus hijos. Esta herramienta brinda un equilibrio entre privacidad y protección, ya que no da acceso directo a las conversaciones pero sí habilita funciones esenciales:

  • Bloqueo de contenido sensible: limita el acceso a temas gráficos, retos virales y juegos de rol inapropiados.
  • Horas de silencio: define horarios en los que no se puede usar ChatGPT, evitando el uso nocturno.
  • Restricción de funciones: permite desactivar la generación de imágenes, el modo de voz o el acceso a navegadores.
  • Alertas automáticas de seguridad: notifica a los padres solo ante señales graves, como autolesiones o conversaciones sobre violencia.

Vincular cuentas es sencillo: basta con invitar al menor desde la configuración de ChatGPT, aceptar el vínculo y personalizar las restricciones según la edad y las necesidades de la familia. Los controles pueden ajustarse o eliminarse en cualquier momento, y se desactivan automáticamente cuando el adolescente cumple 18 años.

El reto para padres y tutores no es solo bloquear o limitar, sino involucrarse activamente en la educación digital de los hijos. Hablar abiertamente sobre por qué ciertos temas no son adecuados, explicar los riesgos de la IA y fomentar la confianza son pasos clave para construir un entorno seguro.

Las herramientas de control parental son aliadas en la era digital, pero el diálogo y la información siguen siendo la mejor defensa frente a los peligros de la inteligencia artificial en la infancia y adolescencia.

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