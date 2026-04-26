Llega por fin un cambio en League of Legends esperado por 17 años: así afectará al puntaje de los jugadores

El nuevo sistema de derrota evitada protege a los jugadores de perder puntos cuando un compañero sabotea la partida. (Epic Games Store)

League of Legends, uno de los videojuegos competitivos más populares del mundo, está a punto de experimentar una transformación largamente solicitada por su comunidad. Tras 17 años de frustraciones y reclamos, Riot Games anunció la implementación de un sistema de derrota evitada que promete cambiar la dinámica de las partidas clasificatorias y el puntaje de millones de jugadores.

Una respuesta histórica a la frustración de la comunidad

Desde el lanzamiento del juego, los usuarios de League of Legends se enfrentaron a una de las situaciones más desmoralizadoras del entorno competitivo: perder una partida por culpa del comportamiento antideportivo de un compañero. Los llamados “inters” —usuarios que sabotean partidas deliberadamente—, los jugadores que se dejan matar a propósito o quienes abandonan el encuentro, han sido una fuente constante de quejas.

Hasta ahora, el resto del equipo estaba obligado a esperar largos minutos para poder rendirse o asumía una derrota que afectaba tanto los puntos visibles de la liga como el MMR, la puntuación oculta que regula el emparejamiento.

El cambio también evita que el MMR de los jugadores afectados se vea perjudicado en estos casos. (Riot Games)

La presión de la comunidad finalmente obtuvo respuesta. Riot Games confirmó que el nuevo sistema permitirá rendirse de inmediato en partidas arruinadas por comportamientos destructivos, sin necesidad de esperar al minuto quince, como exigía el sistema vigente. La votación para la rendición no contará con el voto del jugador sancionado o detectado como responsable, lo que agilizará aún más la posibilidad de abandonar encuentros sin sentido.

Protección real: el fin de la penalización injusta

El cambio no solo consiste en facilitar la rendición temprana. Chris Roberts, responsable de producto del equipo de la Grieta del Invocador, detalló que quienes se vean afectados por conductas antideportivas ya no perderán MMR en estas partidas, según recoge Kotaku.

El MMR, o Matchmaking Rating, es un sistema oculto que determina la calidad de los emparejamientos y la cantidad de puntos ganados o perdidos tras cada encuentro. Aunque la mayoría de los jugadores solo ve los puntos de liga, el MMR define el progreso real en el sistema clasificatorio.

Este ajuste responde a una de las quejas más antiguas de la comunidad de League of Legends. (Riot Games)

Hasta ahora, las medidas de protección resultaban insuficientes. Incluso si la derrota por abandono o sabotaje no restaba puntos de liga, el MMR seguía cayendo, lo que terminaba por afectar negativamente el avance en futuras partidas. Con el nuevo sistema, Riot Games elimina ese castigo invisible: si una partida es destruida por un jugador tóxico, no habrá retroceso competitivo para quienes sí jugaron correctamente.

Este ajuste representa uno de los cambios más profundos en el ecosistema de las partidas ranked en muchos años, y busca restaurar la confianza de la base de usuarios en el sistema competitivo.

Un cambio que se integra a un plan más amplio

La derrota evitada y la protección del MMR no son medidas aisladas. Desde finales del año pasado, Riot Games ha reforzado su estrategia para mejorar la experiencia de juego. Entre las acciones recientes destacan:

El endurecimiento de las sanciones para evitar que los jugadores castigados creen cuentas secundarias y eludan las penalizaciones.

Nuevas herramientas para combatir los “secuestros” en la fase de selección de campeones.

Opciones adicionales para gestionar la presencia de jugadores AFK durante las partidas.

La medida forma parte de un plan más amplio de Riot para mejorar la experiencia competitiva y combatir el juego tóxico. (Riot Games)

La compañía también analiza extender la protección del MMR a encuentros con jugadores ausentes, aunque esta posibilidad todavía no ha sido confirmada oficialmente.

Camino al relanzamiento: una nueva etapa para League of Legends

Todas estas medidas llegan mientras la comunidad espera el gran relanzamiento de League of Legends, previsto para comienzos de 2027. Este proceso, que muchos consideran la “segunda juventud” del título, busca no solo atraer a nuevos usuarios, sino también recuperar la confianza de los veteranos.

El anuncio del nuevo sistema de derrota evitada marca un punto de inflexión. Por primera vez en casi dos décadas, Riot Games prioriza la protección del jugador inocente en el momento en que ocurre el problema, no solo el castigo a los infractores después del daño. Se trata de un cambio estructural que puede redefinir la experiencia competitiva y la percepción del juego en su etapa más madura.