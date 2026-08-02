WhatsApp permite llamadas de voz y video directamente en su versión web sin instalar la app

El cambio más esperado en WhatsApp Web: ya puedes hacer llamadas y videollamadas desde el navegador

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WhatsApp ha dado un paso clave en el uso de la plataforma en internet al habilitar llamadas de voz y video en su versión web, eliminando la necesidad de instalar la aplicación en el teléfono o en el escritorio.

Esta actualización responde a la demanda de millones de usuarios que buscan mayor flexibilidad y comodidad para comunicarse desde cualquier dispositivo con acceso a internet, y marca un avance significativo en la integración de funciones avanzadas en la versión web del mensajero más popular del mundo.

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La posibilidad de realizar llamadas directamente desde el navegador no solo simplifica la experiencia del usuario, también facilita la transición entre dispositivos, permitiendo que las videollamadas y llamadas de audio sean tan sencillas como enviar un mensaje de texto, sin depender del móvil o de clientes de escritorio.

La función permite mover una videollamada iniciada en el teléfono hacia la web, o realizar el camino inverso, evitando cortes al cambiar de pantalla, una mejora pensada para entornos híbridos donde la movilidad y la multitarea son clave - (Foto: Meta)

¿Qué cambia con las llamadas en WhatsApp Web?

Hasta ahora, la versión web de WhatsApp era principalmente una extensión para enviar y recibir mensajes, con funciones limitadas respecto a las aplicaciones nativas. Con la nueva actualización, los usuarios pueden iniciar y recibir llamadas de audio y video directamente desde el navegador, en chats individuales o grupales, igualando la funcionalidad de las versiones móviles y de escritorio.

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Este avance permite transferir llamadas activas entre dispositivos. Por ejemplo, una videollamada iniciada en el teléfono puede continuar sin interrupciones en el navegador, o viceversa, facilitando la colaboración y la comunicación fluida sin importar el equipo utilizado.

Salas de espera y control de acceso

De acuerdo con WABetaInfo, otra novedad destacada es la introducción de las Salas de Espera. Cuando el anfitrión de una llamada activa la opción “Solicitar aprobación para unirse”, los participantes que accedan mediante un enlace entran primero en una sala de espera, en vez de incorporarse directamente a la conversación. Esta función añade una capa de seguridad y control, previniendo accesos no autorizados y mejorando la gestión de reuniones grupales.

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Con la opción de solicitar aprobación, quienes entren por enlace pasan a una sala previa hasta ser admitidos por el anfitrión, agregando una capa de seguridad y mejor gestión de participantes en llamadas grupales y reuniones improvisadas - (Meta)

WhatsApp también ha incorporado mejoras técnicas para optimizar la calidad de las llamadas. QuickHD es una tecnología que permite ofrecer video en alta definición desde los primeros segundos de la llamada, mejorando la experiencia visual incluso en conexiones variables.

Por otro lado, la Supresión de Ruido elimina sonidos de fondo, permitiendo que la voz del usuario se escuche con mayor claridad. Esta opción, disponible tanto en la versión web como en las aplicaciones móviles, requiere que ambos usuarios la activen durante la llamada para obtener el mejor resultado.

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Disponibilidad y despliegue progresivo

Algunas de estas funciones aún se encuentran en fase de desarrollo o están siendo implementadas de forma gradual para los usuarios de WhatsApp Web. Aquellos que no puedan acceder de inmediato deberán esperar a futuras actualizaciones, ya que la compañía suele liberar novedades de manera escalonada según región y tipo de cuenta.

Estas novedades forman parte de la estrategia de WhatsApp para ofrecer una experiencia cada vez más robusta y completa, alineándose con las tendencias actuales de comunicación digital, donde la movilidad y la flexibilidad son clave.

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QuickHD y supresión de ruido, WhatsApp mejora calidad de video y claridad de voz - (Foto: Meta)

La habilitación de llamadas de voz y video en la web elimina una de las últimas barreras que separaban WhatsApp de otros servicios de mensajería y videoconferencia. Permite a los usuarios no depender del teléfono, agiliza la comunicación en entornos laborales y educativos, y facilita la integración en dispositivos compartidos o de uso público.

Además, el refuerzo en seguridad y la mejora en la calidad apuntan a consolidar a WhatsApp como una opción seria para reuniones, clases virtuales y encuentros personales.

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Consejos para aprovechar las nuevas llamadas web

Asegúrate de utilizar navegadores actualizados para acceder a las últimas funciones.

Activa la Supresión de Ruido para mejorar la calidad del audio, especialmente en entornos ruidosos.

Utiliza la opción de Salas de Espera para controlar quién accede a llamadas grupales.

Si no ves la función disponible, permanece atento a las próximas actualizaciones de WhatsApp Web.

WhatsApp Web se consolida así como una alternativa versátil, segura y moderna para la comunicación digital, adaptándose a las necesidades de los usuarios conectados de hoy.