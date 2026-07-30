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WhatsApp estrena widget para mensajes de voz: así puedes grabar y enviar notas sin abrir chats

La nueva herramienta permite registrar un audio desde la pantalla principal y enviarlo a uno o varios contactos en una sola acción

Conoce las nuevas funciones de WhatsApp.
La nueva función de WhatsApp ya está disponible para algunos usuarios de la versión Beta, y llegará al público en general, las próximas semanas - (Reuters)
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WhatsApp avanza en su apuesta por la comodidad y la velocidad de comunicación. La aplicación ha lanzado un nuevo widget para mensajes de voz en Android que permite grabar y enviar notas sin necesidad de abrir un chat. Esta función ya está disponible para algunos usuarios beta y promete cambiar la forma en la que se comparten mensajes de audio, sobre todo para quienes utilizan este formato de manera habitual.

La llegada del widget responde a una tendencia en la que la inmediatez y la multitarea son prioridad. Ahora, grabar y enviar un mensaje de voz a varios contactos resulta mucho más sencillo y rápido, eliminando pasos intermedios y optimizando el flujo de comunicación.

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Así funciona el nuevo widget de WhatsApp

Un toque y a grabar, así funciona el nuevo widget de WhatsApp para mensajes de voz - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Un toque y a grabar, así funciona el nuevo widget de WhatsApp para mensajes de voz - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

El widget para mensajes de voz tiene un tamaño predeterminado de 3x1, compacto y fácil de ubicar en cualquier parte de la pantalla principal. WhatsApp no lo añade automáticamente; los usuarios deben mantener presionado el escritorio y acceder a la sección de widgets, donde pueden encontrar y añadir la nueva herramienta.

Una vez instalado, tocar el widget abre una interfaz de grabación mejorada. En esta pantalla, el usuario puede grabar su mensaje, pausar o descartar el audio si desea volver a empezar, y luego confirmar la nota. Tras la grabación, la aplicación dirige al selector de contactos, permitiendo enviar el mensaje de voz a uno o varios destinatarios de forma simultánea.

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Hasta ahora, enviar el mismo mensaje de voz a diferentes contactos requería abrir un chat, grabar la nota y reenviarla manualmente a cada persona. Con el nuevo widget, basta una grabación y una selección múltiple de contactos para compartir el audio en cuestión de segundos. Este atajo es especialmente útil para quienes suelen enviar recordatorios, avisos grupales o mensajes importantes a varios destinatarios al mismo tiempo.

Disponibilidad y cómo descubrir el widget

WhatsApp no cuenta con una papelera, pero sí con un administrador de almacenamiento que cumple esa función.
El acceso directo abre una interfaz de captura mejorada con opciones para pausar o descartar, y luego lleva al selector de destinatarios, facilitando el envío simultáneo sin navegar conversaciones ni repetir el proceso en cada chat - (Foto: Meta)

Dado que muchos usuarios rara vez exploran la sección de widgets, WhatsApp ha implementado un aviso directo en los chats tras grabar una nota de voz. Este mensaje informa sobre la existencia del widget y anima a añadirlo a la pantalla principal, facilitando así el acceso a la nueva función para quienes más la utilizan.

Por el momento, el widget para mensajes de voz está disponible únicamente para algunos usuarios de la versión beta de WhatsApp para Android, concretamente desde la actualización 2.26.30.2 en Google Play Store. Si aún no aparece entre las opciones, es probable que se integre en más cuentas en las próximas semanas, a medida que el despliegue avance de forma gradual.

WhatsApp no ha anunciado una fecha exacta para su lanzamiento global, pero la expansión progresiva sugiere que pronto llegará a la versión estándar.

Cómo unirse a WhatsApp Beta y acceder antes a las novedades

Primer plano del logo verde de WhatsApp en una pantalla digital, con una parte de un dedo humano visible en el lado derecho de la imagen
WhatsApp acelera el envío de audios con selección múltiple y un atajo desde el escritorio - (Reuters)

Para quienes desean probar antes que nadie las nuevas funciones de WhatsApp, es posible unirse al programa beta siguiendo estos pasos:

  1. Acceder a Google Play Store y buscar la aplicación WhatsApp distribuida por WhatsApp LLC.
  2. Desplazarse hasta la sección “Asistencia de la aplicación”.
  3. Seleccionar la opción “programa Beta” y comprobar si hay vacantes disponibles.
  4. Si existen plazas, unirse siguiendo las instrucciones que proporciona la tienda.

WhatsApp Beta ofrece acceso anticipado a herramientas y actualizaciones aún en fase de prueba. Sin embargo, al tratarse de una versión experimental, los usuarios pueden experimentar fallos o errores, ya que las funciones no siempre están completamente optimizadas. Participar en el programa permite influir en el desarrollo de la aplicación y familiarizarse con nuevas herramientas antes de su lanzamiento oficial.

La incorporación de un widget para mensajes de voz refleja el interés de WhatsApp por simplificar la experiencia de usuario y agilizar la comunicación diaria. Grabar y enviar notas de voz a múltiples contactos, sin abrir chats ni navegar entre conversaciones, marca un paso más hacia la integración de funciones que ahorran tiempo y facilitan la vida digital.

Para quienes hacen de las notas de voz su herramienta principal, esta novedad puede transformar la rutina y potenciar la productividad en el uso cotidiano de WhatsApp.

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