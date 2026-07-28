Usa Gemini con más facilidad y sin confusiones con estas mejoras que llegan a la IA de Google

Google Gemini simplifica su uso en celulares Android con menos pasos para resolver problemas, generar ideas y gestionar tareas cotidianas. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

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Google Gemini busca ser más eficiente y personalizable en celulares, por eso ahora la experiencia para los usuarios que quieren resolver problemas, generar ideas o gestionar tareas cotidianas resultará más ágil, gracias a la inclusión de mejoras qu permite menos pasos intermedios y un mayor control sobre las notificaciones recibidas en dispositivos Android. , por eso ahora la experiencia para los usuarios que quieren resolver problemas, generar ideas o gestionar tareas cotidianas resultará más ágil,

La actualización más importante afecta al selector de nivel de pensamiento, conocido como “Thinking Level”, y responde a una simplificación pensada para reducir la confusión y agilizar el uso diario.

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Junto a este ajuste, la gestión de alertas se transforma: los usuarios pueden decidir exactamente qué tipo de notificaciones quieren recibir y cuáles prefieren silenciar, todo desde un menú mucho más claro e intuitivo.

Cuáles son los cambios que llegan a Google Gemini

Hasta hace poco, el proceso para elegir la profundidad de las respuestas dentro de la app Gemini implicaba dos pasos: el usuario debía desplegar un menú y seleccionar entre “Standard” (la opción predeterminada para la mayoría de las consultas) y “Extended Thinking”, recomendada para casos complejos.

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Google Gemini permite activar Extended Thinking de forma manual cuando una consulta requiere una resolución paso a paso o un análisis complejo. (9to5google)

Con la nueva versión, la pantalla de selección se reduce a una sola alternativa visible: “Extended Thinking”. El modo estándar se mantiene como predeterminado de forma silenciosa, eliminando así la redundancia y acelerando el flujo de trabajo.

Esta decisión tiene un impacto directo en la experiencia del usuario. Para la mayoría de las preguntas o tareas simples, la aplicación responde automáticamente en modo estándar, sin que el usuario deba intervenir.

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Solo cuando se requiere un análisis más detallado o una resolución paso a paso —como al resolver un problema técnico o desglosar un plan—, aparece la opción “Extended Thinking” para activarla manualmente. Así, el proceso resulta más claro y hay menos posibilidades de dudar entre opciones que, en la práctica cotidiana, podían parecer similares.

Mejoras en las notificaciones para usuarios de Android

La personalización de alertas es otro de los puntos fuertes de esta actualización. Anteriormente, la gestión de notificaciones no permitía distinguir entre distintos tipos de mensajes, lo que generaba saturación en las alertas y restaba utilidad a la función.

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La app Gemini en Android incorpora un menú de notificaciones con interruptores independientes para personalizar las alertas. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Desde ahora, los usuarios de la app Gemini en Android encuentran en el menú de configuración un sistema de interruptores independientes para cada categoría de notificación.

Las nuevas categorías son cuatro:

Daily Brief: un resumen personalizado del día.

Scheduled actions: recordatorios y actualizaciones sobre acciones recurrentes programadas.

Responses: avisos cuando una consulta compleja requiere más tiempo y la respuesta está lista.

Product updates and tips: anuncios sobre nuevas funciones, modelos y sugerencias de uso.

Estos interruptores están activados por defecto, pero el usuario puede desmarcar los que considere innecesarios. Por ejemplo, quienes prefieren revisar el resumen diario directamente en la aplicación pueden desactivar la notificación correspondiente y evitar alertas innecesarias en la barra de estado.

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Lo mismo ocurre con las actualizaciones de producto o consejos, que ahora pueden silenciarse si no resultan relevantes para el usuario.

El sistema de notificaciones rediseñado facilita mantener solo los avisos que realmente aportan valor, reduciendo el ruido digital y permitiendo una gestión mucho más personalizada de los avisos.

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Los usuarios de Android pueden silenciar notificaciones de Google Gemini que no consideran relevantes y mantener solo los avisos útiles.

Cambios en la interfaz y funcionamiento general de Gemini

El rediseño de Gemini no se limita a los cambios en el selector de pensamiento o las notificaciones. En la versión para Android, el apartado Spark —dedicado a la gestión de tareas— ahora utiliza pestañas en la parte superior de la pantalla para acceder rápidamente a las secciones “All”, “Scheduled”, “Needs input”, “In progress” y “Completed”.

Además, el icono de menú fue reemplazado por una lupa que activa la búsqueda de tareas, simplificando la navegación.

Estos retoques en la interfaz forman parte de una renovación mayor que Google implementó en mayo de 2026, cuando Gemini superó los 900 millones de usuarios activos mensuales y aceleró su crecimiento en mercados como el sudeste asiático.

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La actualización trajo consigo un nuevo lenguaje visual, una barra de instrucciones renovada y un diseño más ordenado, eliminando elementos innecesarios para priorizar la usabilidad.