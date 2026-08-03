Acaba con el spam en segundos: solo debes activar el identificador de llamadas de Google

El canal telefónico es usado por empresas y ciberdelincuentes para contactar a varias personas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los usuarios de celulares Android cuentan con una herramienta de Google que permite detener las llamadas spam, proporcionando un mayor control sobre la privacidad y la seguridad de las llamadas recibidas.

La función conocida como identificador de llamadas de Google ayuda a reconocer números desconocidos que no figuran en la agenda del usuario y advierte sobre intentos de fraude o suplantación, lo que lo convierte en una herramienta clave para protegerse de los riesgos asociados a las comunicaciones no solicitadas.

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Para usar el identificador de llamadas y la protección contra spam es necesario que el dispositivo cuente con el sistema operativo Android 5.0 o una versión posterior. Deben estar instaladas las aplicaciones de Teléfono de Google, Contactos y Mensajes de Google, junto con la activación de RCS en la app de Mensajes.

Cómo activar o desactivar el identificador de llamadas y la protección contra spam

En el identificador de llama y spam hay dos opciones para cuidar la privacidad. (Foto: captura)

El identificador de llamadas y la protección contra spam están activados por defecto en la mayoría de los dispositivos Android recientes.

Para modificar estos ajustes, es necesario abrir la aplicación de Teléfono, seleccionar el menú de Más opciones, ingresar en Configuración y luego en Identificador de llamada y spam. Allí se puede activar o desactivar la opción Ver ID de emisor y spam.

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Existe una función adicional para quienes desean bloquear completamente las llamadas de spam: activar la opción “Filtrar llamadas de spam”. Al hacerlo, las llamadas detectadas como spam no llegan al usuario, aunque quedan registradas en el historial y es posible revisar el buzón de voz asociado.

Para qué sirve el anuncio del identificador de llamada en Android

Todas las opciones se encuentran en la configuración de Google sin instalar apps. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El anuncio del identificador de llamada es una función que permite escuchar el nombre o número del emisor antes de contestar. Para usarla, se debe abrir la app de Teléfono, ingresar en Configuración y luego en Anuncio del identificador de llamada. Allí se puede elegir que el anuncio se realice siempre, solo al usar auriculares o nunca.

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Esta opción brinda una capa adicional de seguridad, porque permite identificar llamadas sospechosas sin necesidad de mirar la pantalla. Este recurso es muy útil para personas con dificultades visuales o para quienes desean evitar responder comunicaciones potencialmente peligrosas.

Por qué es clave identificar las estafas telefónicas

Las estafas telefónicas suelen basarse en juegos emocionales y técnicas de persuasión para obtener información personal o dinero. Kaspersky advierte que los estafadores usan tácticas como la urgencia, amenazas, solicitudes de ayuda o grandes promesas para lograr su objetivo.

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La cuenta puede quedar en ceros por una llamada fraudulenta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las señales de alerta se encuentran solicitudes de pagos inmediatos, sobre todo en efectivo o mediante tarjetas de regalo, pedidos de información sensible como números bancarios o de seguridad social, enlaces a páginas desconocidas o instrucciones para descargar aplicaciones.

Si al recibir una llamada se detecta alguna de estas señales, lo más seguro es rechazarla o tomarse un tiempo para verificar la legitimidad de la información

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Cuáles son las estafas más comunes que se realizan a través de WhatsApp

Las estafas en WhatsApp suelen estar vinculadas a intentos de fraude telefónico, porque los estafadores usan ambos canales para reforzar su engaño. Una de las más comunes es la estafa de romance, donde un desconocido inicia una conversación, establece una conexión emocional y, tras ganar confianza, solicita dinero.

WhatsApp es otra vía donde se pueden presentar intentos de robo (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Asimismo, son comunes las estafas de empleo, en las que supuestos reclutadores de empresas ofrecen trabajos remotos o bien remunerados, con el objetivo de obtener información o solicitar pagos por trámites ficticios.

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Un riesgo adicional lo representan las estafas de inversión, que prometen rendimientos elevados y rápidos, generalmente en criptomonedas o productos financieros.

La suplantación de identidad es otra amenaza constante: los estafadores se hacen pasar por amigos, familiares o figuras públicas para solicitar transferencias de dinero o datos sensibles.

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