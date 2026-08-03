La UEFA evalúa iniciar acciones legales contra la FIFA tras el proyecto fallido: la exigencia que incluyó en un documento

La UEFA evalúa iniciar acciones legales contra FIFA (REUTERS/Denis Balibouse/File Photo)

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La UEFA le notificó formalmente a la FIFA, en una comunicación con fecha del 31 de julio, que evalúa activamente el inicio de acciones legales por el proyecto de creación de la filial FIFA Forward Enterprise (FFE), una sociedad abierta a capital privado para la comercialización de sus competiciones, incluido el Mundial.

Según el documento al que tuvo acceso la agencia EFE, la UEFA también exigió a la FIFA que conserve toda la documentación vinculada al plan, tanto física como electrónica.

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La carta, dirigida al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, advierte sobre la posibilidad de presentar denuncias ante autoridades reguladoras o iniciar procedimientos de arbitraje. El texto requiere que la entidad madre del fútbol suspenda de inmediato cualquier destrucción de archivos relacionados con la iniciativa, bajo advertencia de consecuencias legales en caso de incumplimiento.

Entre los materiales cuya preservación exige la UEFA figuran los documentos sobre el plan en sí, las comunicaciones internas, el mecanismo de pago a las asociaciones nacionales, el plazo límite de aceptación fijado para el 19 de septiembre y los intercambios con miembros del Consejo de la FIFA. El requerimiento alcanza también a una decena de empleados del organismo, entre ellos su director de operaciones, Kevin Lamour, quien el 31 de julio denunció públicamente que la administración de la FIFA había sido engañada con la iniciativa. “Es el proyecto de una sola persona y no debe seguir adelante”, afirmó Lamour, según consignó EFE.

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UEFA fue la principal opositora al proyecto (REUTERS/Pierre Albouy)

La propuesta de la FIFA contemplaba la venta del 20% de FIFA Forward Enterprise, con una valoración estimada de 20.000 millones de dólares y una captación inicial de capital de hasta 4.200 millones de dólares, mediante inversores con participaciones minoritarias a largo plazo.

La FIFA defendió que el Mundial no estaba en venta y que la iniciativa solo avanzaría con el respaldo de la mayoría de sus 211 asociaciones miembro. Los fondos de la FFE, según el organismo, se distribuirían a través del programa de desarrollo FIFA Forward ya existente, que pasaría de 8 millones de dólares por federación en el ciclo 2023-2026 a 20 millones en el de 2027-2030. Con la opción adicional denominada FIFA Fast Forward (FFFP), cada federación accedería a 20 millones de dólares más en ese mismo período.

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El proyecto, no obstante, no llegó a prosperar. El rechazo de la UEFA, la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) y la CONCACAF fue determinante, y la situación se selló cuando la CONMEBOL tampoco expresó su apoyo. Tres días después de anunciar oficialmente la iniciativa, Infantino dio marcha atrás. “Ha creado divisiones de tal naturaleza que, independientemente del nivel de apoyo, ya no redundan en beneficio del objetivo planteado inicialmente”, justificó el presidente de la FIFA al comunicar la retirada del plan.

La UEFA había sido la primera confederación en rechazar la propuesta de forma frontal. Las 55 federaciones europeas se pronunciaron de manera unánime: no participarían en las competiciones de la FIFA si la iniciativa seguía en pie. En el comunicado que difundió tras conocerse la marcha atrás, la UEFA agradeció a “aficionados, ligas, clubes, jugadores, particulares, federaciones y confederaciones” que se opusieron al plan, y extendió ese reconocimiento a “numerosos primeros ministros, jefes de Estado y comentaristas” que, según el texto, “han demostrado al presidente de la FIFA que el fútbol no está en venta”.

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Lejos de dar por cerrado el asunto con la retirada del proyecto, la UEFA endureció su postura. “No podemos seguir así, con planes secretos que se tramitan por la vía rápida, ideados por personas anónimas y de dudoso beneficio para el deporte. Debemos identificar a los responsables y exigirles que rindan cuentas”, advirtió el organismo europeo en su comunicado. La UEFA señaló que la dirección actual de la FIFA “no solo ha perdido la confianza de la UEFA, sino también la de muchos otros miembros de la familia del fútbol” y anticipó que ninguna opción quedará descartada en la revisión que emprenderá junto a sus federaciones y otras confederaciones.

El organismo europeo también recordó las promesas que Infantino hizo al postularse a la presidencia de la FIFA en 2016, cuando aseguró que el dinero del organismo “es su dinero” —el de las federaciones nacionales— y que debía servir exclusivamente “para el desarrollo del fútbol y para nada más”. “En ambas promesas, no ha cumplido”, sentenció la UEFA, que señaló que las reservas de la FIFA superan los 5.000 millones de dólares y que ese capital permanece “inactivo en la cuenta bancaria” del organismo.

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La UEFA anunció que trabajará de inmediato con socios y partes interesadas de todo el mundo para proponer una nueva forma de distribuir esos recursos a través del programa FIFA Forward ya existente, sin recurrir a la apertura del capital a inversores privados.