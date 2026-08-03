Deportes
Agregar Infobae enGoogle

La UEFA evalúa iniciar acciones legales contra la FIFA tras el proyecto fallido: la exigencia que incluyó en un documento

El organismo europeo, principal opositor del FIFA Forward Enterprise (FFE), le pidió a la entidad madre que conserve toda la documentación vinculada al plan de apertura a capitales privados

La UEFA evalúa iniciar acciones legales contra FIFA (REUTERS/Denis Balibouse/File Photo)
La UEFA evalúa iniciar acciones legales contra FIFA (REUTERS/Denis Balibouse/File Photo)
Guardar

La UEFA le notificó formalmente a la FIFA, en una comunicación con fecha del 31 de julio, que evalúa activamente el inicio de acciones legales por el proyecto de creación de la filial FIFA Forward Enterprise (FFE), una sociedad abierta a capital privado para la comercialización de sus competiciones, incluido el Mundial.

Según el documento al que tuvo acceso la agencia EFE, la UEFA también exigió a la FIFA que conserve toda la documentación vinculada al plan, tanto física como electrónica.

PUBLICIDAD

La carta, dirigida al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, advierte sobre la posibilidad de presentar denuncias ante autoridades reguladoras o iniciar procedimientos de arbitraje. El texto requiere que la entidad madre del fútbol suspenda de inmediato cualquier destrucción de archivos relacionados con la iniciativa, bajo advertencia de consecuencias legales en caso de incumplimiento.

Entre los materiales cuya preservación exige la UEFA figuran los documentos sobre el plan en sí, las comunicaciones internas, el mecanismo de pago a las asociaciones nacionales, el plazo límite de aceptación fijado para el 19 de septiembre y los intercambios con miembros del Consejo de la FIFA. El requerimiento alcanza también a una decena de empleados del organismo, entre ellos su director de operaciones, Kevin Lamour, quien el 31 de julio denunció públicamente que la administración de la FIFA había sido engañada con la iniciativa. “Es el proyecto de una sola persona y no debe seguir adelante”, afirmó Lamour, según consignó EFE.

PUBLICIDAD

UEFA fue la principal opositora al proyecto (REUTERS/Pierre Albouy)
UEFA fue la principal opositora al proyecto (REUTERS/Pierre Albouy)

La propuesta de la FIFA contemplaba la venta del 20% de FIFA Forward Enterprise, con una valoración estimada de 20.000 millones de dólares y una captación inicial de capital de hasta 4.200 millones de dólares, mediante inversores con participaciones minoritarias a largo plazo.

La FIFA defendió que el Mundial no estaba en venta y que la iniciativa solo avanzaría con el respaldo de la mayoría de sus 211 asociaciones miembro. Los fondos de la FFE, según el organismo, se distribuirían a través del programa de desarrollo FIFA Forward ya existente, que pasaría de 8 millones de dólares por federación en el ciclo 2023-2026 a 20 millones en el de 2027-2030. Con la opción adicional denominada FIFA Fast Forward (FFFP), cada federación accedería a 20 millones de dólares más en ese mismo período.

El proyecto, no obstante, no llegó a prosperar. El rechazo de la UEFA, la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) y la CONCACAF fue determinante, y la situación se selló cuando la CONMEBOL tampoco expresó su apoyo. Tres días después de anunciar oficialmente la iniciativa, Infantino dio marcha atrás. “Ha creado divisiones de tal naturaleza que, independientemente del nivel de apoyo, ya no redundan en beneficio del objetivo planteado inicialmente”, justificó el presidente de la FIFA al comunicar la retirada del plan.

La UEFA había sido la primera confederación en rechazar la propuesta de forma frontal. Las 55 federaciones europeas se pronunciaron de manera unánime: no participarían en las competiciones de la FIFA si la iniciativa seguía en pie. En el comunicado que difundió tras conocerse la marcha atrás, la UEFA agradeció a “aficionados, ligas, clubes, jugadores, particulares, federaciones y confederaciones” que se opusieron al plan, y extendió ese reconocimiento a “numerosos primeros ministros, jefes de Estado y comentaristas” que, según el texto, “han demostrado al presidente de la FIFA que el fútbol no está en venta”.

Lejos de dar por cerrado el asunto con la retirada del proyecto, la UEFA endureció su postura. “No podemos seguir así, con planes secretos que se tramitan por la vía rápida, ideados por personas anónimas y de dudoso beneficio para el deporte. Debemos identificar a los responsables y exigirles que rindan cuentas”, advirtió el organismo europeo en su comunicado. La UEFA señaló que la dirección actual de la FIFA “no solo ha perdido la confianza de la UEFA, sino también la de muchos otros miembros de la familia del fútbol” y anticipó que ninguna opción quedará descartada en la revisión que emprenderá junto a sus federaciones y otras confederaciones.

El organismo europeo también recordó las promesas que Infantino hizo al postularse a la presidencia de la FIFA en 2016, cuando aseguró que el dinero del organismo “es su dinero” —el de las federaciones nacionales— y que debía servir exclusivamente “para el desarrollo del fútbol y para nada más”. “En ambas promesas, no ha cumplido”, sentenció la UEFA, que señaló que las reservas de la FIFA superan los 5.000 millones de dólares y que ese capital permanece “inactivo en la cuenta bancaria” del organismo.

La UEFA anunció que trabajará de inmediato con socios y partes interesadas de todo el mundo para proponer una nueva forma de distribuir esos recursos a través del programa FIFA Forward ya existente, sin recurrir a la apertura del capital a inversores privados.

Temas Relacionados

UEFAFIFAFIFA Forward Enterprisedeportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Pidieron la expulsión de Insaurralde por taparse la boca en Sarmiento-Independiente Rivadavia: la curiosa explicación del defensor

Los jugadores de la Lepra le indicaron al árbitro Pablo Echavarría que el ex Boca se había cubierto los labios mientras hablaba con sus rivales. Finalmente, el VAR no llamó a revisar

Pidieron la expulsión de Insaurralde por taparse la boca en Sarmiento-Independiente Rivadavia: la curiosa explicación del defensor

“200 dólares por asistencia”: la increíble historia detrás del primer gol de Newell’s en el empate frente a Boca

Facundo Guch habilitó a Matías Cóccaro en el 1-1 parcial de la Lepra con el Xeneize y recibió un jugoso premio de parte del delantero

“200 dólares por asistencia”: la increíble historia detrás del primer gol de Newell’s en el empate frente a Boca

Incertidumbre sobre el futuro de Icardi: un ofrecimiento y una contundente respuesta

El delantero de 33 años es agente libre luego de su salida del Galatasaray

Incertidumbre sobre el futuro de Icardi: un ofrecimiento y una contundente respuesta

El incómodo momento que protagonizó un jugador brasileño cuando un grupo de hinchas lo sorprendió en el control antidoping: “¿Te conozco?”

Cuatro personas ingresaron en el área restringida del Arena Condá tras el empate de Cruzeiro ante Chapecoense y registraron la sorpresiva reacción de Matheus Pereira

El incómodo momento que protagonizó un jugador brasileño cuando un grupo de hinchas lo sorprendió en el control antidoping: “¿Te conozco?”

En Italia afirman que hay acuerdo entre Tottenham e Inter de Milán por Cuti Romero: la impactante cifra que se pagaría

Según un importante diario, los clubes lograron un trato, pero aún resta un detalle de parte del defensor de la selección argentina

En Italia afirman que hay acuerdo entre Tottenham e Inter de Milán por Cuti Romero: la impactante cifra que se pagaría

MALDITOS NERDS

Garena y Pocketpair anuncian ‘Palworld Online’, el MMO móvil para 2026

Garena y Pocketpair anuncian ‘Palworld Online’, el MMO móvil para 2026

Greta Gerwig, Margot Robbie y Ryan Gosling siguen sin acuerdo para ‘Barbie 2′

Capcom confirma que ‘Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen’ tendrá un modo difícil tras su debut

Samara Weaving negocia su llegada a los X-Men como la poderosa Emma Frost

Marvelous termina su alianza con Tencent y cancela Story of Seasons para móviles

ENTRETENIMIENTO

Cosplayers son expulsados de una convención en China tras vender “jugo de pies”

Cosplayers son expulsados de una convención en China tras vender “jugo de pies”

La esposa de James Van Der Beek recuerda al actor en el primer aniversario de su boda tras su muerte

La actriz y activista Jameela Jamil hace una dura crítica a la reciente apariencia de Ariana Grande: “Rezo para que se recupere”

‘House of the Dragon’: ¿Qué significan los sueños de Helaena Targaryen?

“Absolutamente destrozado”: así reaccionó Keith Urban al enterarse de que Nicole Kidman tiene un nuevo romance

INFOBAE AMÉRICA

Las 10 virtudes que una persona debe poseer para ser feliz, según Aristóteles

Las 10 virtudes que una persona debe poseer para ser feliz, según Aristóteles

Tras diez días sin datos oficiales, Venezuela elevó a 6.125 la cifra de muertos por el doble terremoto

El suroeste de República Dominicana reduce en 80% los casos de malaria en 2026

Más de 1,800 personas fueron atendidas por la Cruz Roja durante la Romería 2026 en Costa Rica: no se reportan fallecidos

Por qué se aplazó el juicio por lavado contra exalcalde hondureño y narcotraficante Alexander Ardón