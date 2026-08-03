Así fue el regreso de Virginia Lago con Historias de Corazón: “Me tiemblan las piernas”

Virginia Lago regresó a la pantalla de Telefe para conducir el relanzamiento de Historias de Corazón a las 16:45 (Video: Instagram / Telefe)

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Virginia Lago volvió este lunes a la televisión argentina con un regreso que la emocionó por completo: a las 16:45, la primera actriz reapareció en la pantalla de Telefe para conducir el relanzamiento de Historias de Corazón, el ciclo que había dejado de emitirse en 2015, once años atrás. La acompañó el reestreno de Avenida Brasil, la telenovela brasileña que ya había sido un éxito en ese mismo canal y que ahora vuelve a la franja de la tarde.

Las primeras palabras de la conductora marcaron el tono de la jornada. “Juro que me tiemblan las piernas. Tanto tiempo... Gracias por estar allí. Estoy realmente emocionada. Los abrazo fuerte, fuerte, fuerte y vamos a compartir pedacitos de vida”, dijo la conductora al inicio del programa. La frase no fue un recurso retórico: en la entrevista previa al estreno que Lago concedió a Teleshow, la actriz había contado que durante años la gente le preguntaba en la calle cuándo iba a volver, y que ella respondía siempre con un “algún día”. Ese día llegó de manera inesperada. “A alguien se le ocurrió volverme a llamar y fue como inesperado. Yo no esperaba que sucediera, pero sucedió”, reconoció.

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Historias de Corazón nació en 2013 por iniciativa de Tomás Yankelevich, entonces gerente de programación del canal, en un momento en que la competencia con eltrece presionaba el rating de la tarde. La apuesta fue por una conductora que pudiera establecer un diálogo cercano con el televidente, y la elección recayó en Lago, una cara conocida de las telenovelas argentinas con más de seis décadas de trayectoria. Fue ella quien le dio forma al formato y lo hizo propio, con una propuesta que combinaba la presentación de ficciones con un tono cálido y personal. El programa funcionó hasta 2015 y, desde entonces, quedó vivo en la memoria del público y en la cultura de los memes y los virales en redes sociales.

El regreso de Virginia Lago en Telefe estuvo acompañado por el reestreno de Avenida Brasil en la franja de la tarde

Ese ciclo de memes y videos cortos que circulan en Instagram y TikTok con fragmentos de Lago invitando “un matecito, un vinito, un bizcochito” convirtió a la actriz en una figura de referencia para generaciones que no la habían visto en televisión. Lago contó que al principio esa viralización la sorprendió, pero que con el tiempo la adoptó como algo positivo. “Los chicos se divertían, pero sanamente. No era una cosa agresiva: era una cosa cariñosa y eso a mí me gustó”, dijo en la entrevista con Teleshow.

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El regreso al aire también le dio a Lago la oportunidad de hablar del presente del medio. La actriz se mostró convencida de que la televisión abierta tiene un lugar que las plataformas de streaming no reemplazan del todo. “A la gente le gustaban mucho las tardes. Hay una manera, un ida y vuelta con la gente, una cosa cariñosa. Necesitamos un poquito el abrazo”, señaló al explicar por qué Avenida Brasil sigue convocando público aun cuando está disponible en plataformas digitales. La elección de esa telenovela para acompañar el regreso del ciclo no fue casual: ya había sido un éxito en su primera emisión por Telefe y se repitió en varias oportunidades, incluso en el cable.

La actriz lleva más de seis décadas frente a las cámaras. Sus primeros trabajos en televisión datan de los años 60, con participaciones en La familia Falcón y El amor tiene cara de mujer. Con el tiempo pasó por películas dramáticas, series, telenovelas brasileñas y turcas, y también por el teatro, donde sigue activa. Una de sus últimas apariciones en ficción televisiva fue en Amar después de amar, donde compuso a Myriam Cohen viuda de Kaplan, un personaje de antagonista que también se volvió muy recordado en las redes. “Para una actriz, hacer un personaje así es magnífico. Fue lindo hacer un personaje muy rico”, dijo sobre ese rol.

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Historias de Corazón nació en 2013 en Telefe por iniciativa de Tomás Yankelevich en medio de la competencia por el rating de la tarde

Sobre el presente de la ficción en la televisión argentina, Lago fue directa: “Hay tantos escritores, directores, actores que estamos esperando hacer ficción. Hagamos ficción porque a la gente le gusta que le cuenten cuentos”. También mencionó que el teatro comercial atraviesa un buen momento, con cifras de asistencia que la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y Musicales (AADET) confirmó como récord. “La gente va, porque además, al no haber ficción en la tele, la gente ama a sus actores”, sostuvo.

Al cierre de su presentación del lunes, Lago resumió ante el público lo que espera de esta nueva etapa: “Tenemos que estar juntos, tenemos que abrazarnos. En este mundo difícil, pero hermoso, hay que respetarse, hay que mirarnos a los ojos, decir muchas gracias, importarnos qué le pasa al otro”. Historias de Corazón se emite de lunes a viernes a las 16:45 por Telefe.

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